పనిమనిషిని ఫామ్హౌస్కు తీసుకెళ్లాడు.. ఆపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పాక్ క్రికెటర్ కుమారుడు
పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో ఒక మాజీ క్రికెటర్ కుమారుడు తన ఇంట్లో పనిచేసే పనిమనిషిపై లైంగిక దాడి చేశాడనే ఆరోపణలపై పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. జనవరి 23న పనిమనిషి ఫిర్యాదును నమోదు చేసిన తర్వాత, బర్కీ పోలీస్ స్టేషన్ ఒక మాజీ పాకిస్థానీ క్రికెటర్ కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేసింది. అతను ఒక మాజీ స్పిన్ దిగ్గజం అని సమాచారం.
నిందితుడు తన పనిమనిషిని అత్యవసరంగా పని కోసం ఇంటికి రమ్మని కోరినట్లు ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొందని పాకిస్థాన్ ప్రముఖ దినపత్రిక డాన్ నివేదించింది. బాధితురాలు పోలీసులకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు ఆమెను తన కారులో ఎక్కించుకుని తన ఫామ్హౌస్కు తీసుకెళ్లాడు.
అక్కడ పనిమనిషిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత, ఫిర్యాదుదారురాలు బర్కీ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి, అత్యాచారం కేసు నమోదు చేయాలని కోరుతూ దరఖాస్తు సమర్పించింది. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడికి, ఫిర్యాదుదారురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడు మాజీ ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెటర్, ఒక మాజీ క్రికెటర్ కుమారుడు కావడం గమనార్హం.