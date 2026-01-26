సోమవారం, 26 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 26 జనవరి 2026 (18:23 IST)

పనిమనిషిని ఫామ్‌హౌస్‌కు తీసుకెళ్లాడు.. ఆపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పాక్ క్రికెటర్ కుమారుడు

crime
పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లో ఒక మాజీ క్రికెటర్ కుమారుడు తన ఇంట్లో పనిచేసే పనిమనిషిపై లైంగిక దాడి చేశాడనే ఆరోపణలపై పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. జనవరి 23న పనిమనిషి  ఫిర్యాదును నమోదు చేసిన తర్వాత, బర్కీ పోలీస్ స్టేషన్ ఒక మాజీ పాకిస్థానీ క్రికెటర్ కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేసింది. అతను ఒక మాజీ స్పిన్ దిగ్గజం అని సమాచారం. 
 
నిందితుడు తన పనిమనిషిని అత్యవసరంగా పని కోసం ఇంటికి రమ్మని కోరినట్లు ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొందని పాకిస్థాన్ ప్రముఖ దినపత్రిక డాన్ నివేదించింది. బాధితురాలు పోలీసులకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు ఆమెను తన కారులో ఎక్కించుకుని తన ఫామ్‌హౌస్‌కు తీసుకెళ్లాడు. 
 
అక్కడ పనిమనిషిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత, ఫిర్యాదుదారురాలు బర్కీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసి, అత్యాచారం కేసు నమోదు చేయాలని కోరుతూ దరఖాస్తు సమర్పించింది. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడికి, ఫిర్యాదుదారురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడు మాజీ ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెటర్, ఒక మాజీ క్రికెటర్ కుమారుడు కావడం గమనార్హం.

ఆ రెడ్ బుక్‌కి నా కుక్క కూడా భయపడదు.. అంబటి రాంబాబు

ఆ రెడ్ బుక్‌కి నా కుక్క కూడా భయపడదు.. అంబటి రాంబాబుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ పునరుజ్జీవనానికి దోహదపడిన కీలక కారణాలలో ఒకటి రెడ్ బుక్. ఎన్నికలకు ముందు లోకేష్ ప్రకటించిన రెడ్ బుక్. ఈ రెడ్ బుక్ ప్రచారం ఎన్నికల ప్రక్రియలో టీడీపీ కార్యకర్తలను ఉత్తేజపరచడంలో, వారిలో స్ఫూర్తిని రగిలించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. అయితే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, వాగ్దానం చేసిన రెడ్ బుక్‌ను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడం లేదని టీడీపీ కార్యకర్తల నుండి కొన్ని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. తమపై వైఎస్సార్‌సీపీ చేసిన అన్ని అకృత్యాలపై టీడీపీ ప్రతిఘటన చాలా నిదానంగా ఉందని వారు అంటున్నారు.

నిమ్స్‌లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్.. గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడి.. పరిస్థితి విషమం

నిమ్స్‌లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్.. గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడి.. పరిస్థితి విషమంగంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠా దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి నిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ జి. సౌమ్య (23)ను రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, ఆరోగ్య కార్యదర్శి క్రిస్టినా జెడ్ చోంగ్తు, వైద్య విద్య సంచాలకులు నరేంద్ర కుమార్ సందర్శించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, 48 గంటల తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, జనవరి 23న నిజామాబాద్‌లో ఈ ఘటన జరిగిందని, గంజాయి స్మగ్లర్లు తమ పలాయనాన్ని సులభతరం చేసుకునే ప్రయత్నంలో విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్‌పై దాడి చేశారని తెలిపారు.

రెండేళ్ల చిన్నారిని అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా అధికారులు.. ఏం జరిగిందంటే?

రెండేళ్ల చిన్నారిని అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా అధికారులు.. ఏం జరిగిందంటే?అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారుల కఠిన చర్యలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అక్రమ వలసదారుల ఏరివేతలో భాగంగా రెండేళ్ల చిన్నారిని, ఆమె తండ్రిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. గత గురువారం మినియాపోలిస్‌లో ఎల్విస్ జోయెల్ తన రెండేళ్ల కుమార్తె క్లోయి రెనెటా టిపాన్‌తో కలిసి షాప్‌ నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా, ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు వారిని వెంబడించారు.

అమరావతిలో చంద్రబాబు, పవన్.. 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరు

అమరావతిలో చంద్రబాబు, పవన్.. 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారిగా, రాష్ట్ర స్థాయి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు అమరావతి ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం రాజకీయంగానే కాకుండా, విధానపరంగా కూడా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా పరిగణించబడుతోంది. రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని చట్టబద్ధంగా స్థాపించి, ఈ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉండేలా, మార్చడానికి వీలులేకుండా చేసే అధికారిక రాజధాని బిల్లు ప్రకటనతో ఇది ఏకకాలంలో జరుగుతోంది.

Royal Sikh: రాజసం ఉట్టిపడే తలపాగాతో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్

Royal Sikh: రాజసం ఉట్టిపడే తలపాగాతో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే కాకుండా, జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎన్డీఏకు ఒక ప్రముఖ నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో జరిగిన ఎన్డీఏ అనుబంధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌తో కలిసి ఆదివారం నాందేడ్‌లోని తఖ్త్ సచ్‌ఖండ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు. వారు సిక్కుల 10వ మత గురువు శ్రీ గురు గోవింద్ సింగ్ సాహెబ్ సమాధి మందిరం వద్ద నివాళులర్పించారు.

పిల్లలను వదిలేశాడు.. ఆ పిల్లల తల్లిని అతని సోదరుడు వేధించాడు.. పవన్‌పై పూనమ్ ఫైర్

పిల్లలను వదిలేశాడు.. ఆ పిల్లల తల్లిని అతని సోదరుడు వేధించాడు.. పవన్‌పై పూనమ్ ఫైర్డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌‌పై నటి పూనమ్ కౌర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన అర్ధాంగి అన్నా లెజినోవాతో కలిసి మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు. అక్కడి శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ షాహిది సమాగమంలో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ కావడంతో పూనమ్ కౌర్ స్పందించారు. తమ వారసత్వాలను మార్చుకుని, దుర్గుణాలను వదిలించుకునే వ్యక్తులు - మన ప్రియమైన గురువు పట్ల ఎటువంటి గౌరవాన్ని చూపించరు. గురు తేగ్ బహదూర్ జీ ఈ దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ప్రతిదీ త్యాగం చేశారు. ఈ దుస్తులు, నకిలీ చిరునవ్వులు అధర్మాన్ని కప్పిపుచ్చడం తప్ప మరొకటి కాదు'' అని పూనమ్ ట్వీట్ చేశారు.

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్ .. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిది

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్ .. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిదిక్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగ పిల్లలైనా, ఆడ పిల్లలైనా చిత్ర పరిశ్రమలోకి వస్తే ఎంకరేజ్ చేయాలని కామెంట్స్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిది.. మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే.. ఫలితం కూడా అలాగే వుంటుంది. ఎవరి వర్కింగ్ స్టైల్ వారిది.. బాగాలేదు.. ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వున్నాయంటే అది వారి తప్పిదమేనని చిరంజీవి తెలిపారు. మన శంకర వర ప్రసాద్ హైదరాబాద్‌లో భారీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు.

స్పిరిట్ చిత్రంలో ప్రభాస్‌తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తారా?

స్పిరిట్ చిత్రంలో ప్రభాస్‌తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తారా?ప్రభాస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'స్పిరిట్' చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించే ఈ సినిమా లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించబోతున్నారని టాక్. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రభాస్ తండ్రి పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి రెండవ భాగంలో ఒక కీలకమైన 15 నిమిషాల సన్నివేశంలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇదే కనుక నిజమైతే.. మెగా, రెబల్ ఫ్యాన్సుకు పండగే పండుగ. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా, చిత్ర నిర్మాతలు ప్రభాస్, త్రిప్తి టించిన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్

అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్టాలీవుడ్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి అదృష్టం అమితంగా కలిసివస్తోంది. ఆయన దర్శకత్వం వహించే సంక్రాంతి రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలో ఉంటాయి. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తీసిన "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" చిత్రం సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలై సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతా జంటగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలైన చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రను పోషించారు. పైగా, చిరంజీవితో కలిసి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అనే పాటలో సందడి చేశారు. తాజాగా ఈ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ పూర్తి వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
