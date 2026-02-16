చేతులు పిసుక్కుంటున్న పాకిస్తాన్ జట్టు, నమీబియాపై గెలవకుంటే ఇక ఇంటికే...
టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో నిన్న పాకిస్తాన్ జట్టును చిత్తు చేసిన భారత్ జట్టు సూపర్ 8కి చేరుకున్నది. ఐతే పాకిస్తాన్ జట్టు మాత్రం పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. 61 పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలవ్వడంతో దాని నెట్ రన్ రేట్ బాగా తగ్గిపోయి నిన్నమొన్నటి యూఎస్ఎ జట్టు కంటే కూడా కిందకు పడిపోయింది.
ఇక ఫిబ్రవరి 18న నమీబియాతో జరగబోయే మ్యాచిలో తప్పక గెలిస్తేనే సూపర్ 8కి చేరుతుంది. లేదంటే ఇక అటు నుంచి అటే ఇంటికి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుంది. దీనితో ఫిబ్రవరి 18 నమీబియా మ్యాచిలో ఎలా గెలవాలా అంటూ పాక్ ఆటగాళ్లు టెన్షన్ తో చేతులు పిసుక్కుంటున్నారట.
పైగా ఆదివారం నాడు భారత జట్టుపై పరాజయం పాలవ్వడంతో భారతదేశంలోని క్రికెట్ అభిమానులతో పాటు బెలూచిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలోనూ సంబరాలు మిన్నంటాయి. దీనితో పాకిస్తాన్ జట్టు నమీబియాపై ఎలాగైనా విజయం సాధించి సూపర్ 8కి చేరాని పట్టుదలతో వుంది. ఐతే నమీబియా క్రమంగా రాటుదేలుతోంది. పొరబాటున మ్యాచ్ ఫలితం తేడా వస్తే ఇక పాకిస్తాన్ జట్టు కథ కంచికే.