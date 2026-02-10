వీడిన ఉత్కంఠ - యథావిధిగా భారత్ - పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్
కొన్ని రోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ ఎప్పటిలాగే జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఆడేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయంతో క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్కు మార్గం సుగమమైంది. ఈ మేరకు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
స్నేహపూర్వక దేశాల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులు, బహుళపక్ష చర్చల్లో సాధించిన ఫలితాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. క్రికెట్ స్పూర్తిని కాపాడటంతో పాటు ఈ గ్లోబల్ క్రీడ కొనసాగింపునకు మద్దతు ఇచ్చేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వివరించింది.
కాగా, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారత్లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ నిరాకరించడంతో ఆ జట్టును టోర్నీ నుంచి తప్పించారు. దీనికి సంఘీభావంగా తాము భారత్తో మ్యాచ్ ఆడబోమని పాకిస్థాన్ మొదటి ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే.
ఈ ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు ఐసీసీ, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు మధ్య ఉన్నతస్థాయి చర్చలు జరిగాయి. బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు కూడా ఈ మ్యాచ్ ఆడి తీరాలని పాక్ను కోరాయి. శ్రీలంక అధ్యక్షుడు కూడా పాక్ ప్రధానితో ఫోనులో మాట్లాడటంతో ఈ సంక్షోభం ముగిసింది.
ఈ నిర్ణయంతో శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ యధాతథంగా జరుగనుంది. పాకిస్తాన్ తన టోర్నమెంట్ కట్టుబాట్లకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటుందని ఐసీసీ కూడా ఓ ప్రటనలో ధృవీకరించింది.