మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (12:37 IST)

వీడిన ఉత్కంఠ - యథావిధిగా భారత్ - పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్

indo pak match
కొన్ని రోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ ఎప్పటిలాగే జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయంతో క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్‌కు మార్గం సుగమమైంది. ఈ మేరకు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 
 
స్నేహపూర్వక దేశాల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులు, బహుళపక్ష చర్చల్లో సాధించిన ఫలితాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. క్రికెట్ స్పూర్తిని కాపాడటంతో పాటు ఈ గ్లోబల్ క్రీడ కొనసాగింపునకు మద్దతు ఇచ్చేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వివరించింది. 
 
కాగా, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారత్‌లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్‌ నిరాకరించడంతో ఆ జట్టును టోర్నీ నుంచి తప్పించారు. దీనికి సంఘీభావంగా తాము భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడబోమని పాకిస్థాన్ మొదటి ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. 
 
ఈ ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు ఐసీసీ, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు మధ్య ఉన్నతస్థాయి చర్చలు జరిగాయి. బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు కూడా ఈ మ్యాచ్ ఆడి తీరాలని పాక్‌ను కోరాయి. శ్రీలంక అధ్యక్షుడు కూడా పాక్ ప్రధానితో ఫోనులో మాట్లాడటంతో ఈ సంక్షోభం ముగిసింది. 
 
ఈ నిర్ణయంతో శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ యధాతథంగా జరుగనుంది. పాకిస్తాన్ తన టోర్నమెంట్‌‍ కట్టుబాట్లకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటుందని ఐసీసీ కూడా ఓ ప్రటనలో ధృవీకరించింది. 

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదనతిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కల్తీ చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టడం ఎంత అపచారం అంటూ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... స్వామివారి కోట్లాదిమంది భక్తులు తాము ప్రసాదంగా తీసుకున్న లడ్డూ జంతుకొవ్వుతో అపవిత్రమైనదా అంటూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఈ లడ్డూపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ ఇద్దరూ లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని అంటున్నారు. ఇది సిట్ రిపోర్టులో వుందని అంటున్నారు.

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...సొంత చెల్లిని వివాహం చేసుకుని ఆమె గర్భందాల్చేవరకు సొంత అన్న లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో విజయవాడ పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఈ కేసులో దోషిగా తేలిన ఆ యువకుడు చనిపోయేంతవరకు జైలుశిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. ఆపై సస్పెన్షన్... ఎందుకంటే...

నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. ఆపై సస్పెన్షన్... ఎందుకంటే...ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం పోలీస్ స్టేషనులో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. పైగా, పోలీస్ శాఖ నిబంధనలను అతిక్రమించి విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించినందుకుగాను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు. జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

మహిళలకు మరో శుభవార్త చెప్పిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ.. ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణం

మహిళలకు మరో శుభవార్త చెప్పిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ.. ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మరో శుభవార్త చెప్పింది. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో కూడా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని వెల్లడించింది. మహాశివరాత్రికి రాష్ట్రంలోని అనేక శైవక్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులను ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ నడుపనుంది. ముఖ్యంగా, శ్రీశైలం, కోటప్పకొండలకు వందల సంఖ్యలో ఈ ప్రత్యేక బస్సులను నడిపేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ బస్సులోనూ మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని తెలిపింది.

పదో తరగతి విద్యార్థినితో ఉపాధ్యాయుడు రహస్య పెళ్లి

పదో తరగతి విద్యార్థినితో ఉపాధ్యాయుడు రహస్య పెళ్లివిద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు... తన వద్ద చదువుకునే బాలబాలికలకు ప్రేమ పాఠాలు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఓ బాలికను లోబరుచుకుని రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లాలో జిరగింది. ఈ ఘటనపై కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నిందితుడైన ఉపాధ్యాయుడుని పోక్సో చట్టం కింద అరెస్టు చేశారు.

ఆది సాయికుమార్, వేదిక హారర్ థ్రిల్లర్ జంగిల్.సిద్దం

ఆది సాయికుమార్, వేదిక హారర్ థ్రిల్లర్ జంగిల్.సిద్దంశంబాల’ చిత్రంతో రీసెంట్‌గా ఆది సాయి కుమార్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్నారు. మరోసారి అద్భుతమైన కథతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు. ఆది సాయికుమార్ హీరోగా, గ్లామరస్ హీరోయిన్ వేదిక హీరోయిన్‌గా నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘జంగిల్’ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సరికొత్త కథనం, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే నేపథ్యం, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఈ సినిమా రూపొందింది అని చిత్రయూనిట్ చెబుతోంది.

Viswak Sen: ఉర్రూతలూగించేలా ఫంకీ మాస్ గీతం యమ యమ్మ

Viswak Sen: ఉర్రూతలూగించేలా ఫంకీ మాస్ గీతం యమ యమ్మమాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న ‘ఫంకీ’ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్, ‘ధీరే ధీరే’, ‘రట్టాటటావ్’ పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మూడవ గీతం ‘యమ యమ్మ’ విడుదలైంది. సోమవారం సాయంత్రం తిరుపతిలో ఈ గీతావిష్కరణ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.

Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌

Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌నేచురల్ స్టార్ నాని ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్' ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా, షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి తాజా అప్‌డేట్‌తో భారీ హైప్‌ను సృష్టిస్తోంది.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయంతో గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏం చేశాడు

డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయంతో గాయపడ్డ సింహం గా తరుణ్ భాస్కర్ ఏం చేశాడుతరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి మరో యూనిక్ మూవీతో రావోతున్నారు. 'గాయపడ్డ సింహం' అనే టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ నిర్మించారు. ప్రస్తుతం దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న 'ఆకాశంలో ఒక తార' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్న పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

Haigh: నలుగురు వ్యక్తుల హై కోరికల నేపథ్యంతో హై మూవీ టీజర్‌

Haigh: నలుగురు వ్యక్తుల హై కోరికల నేపథ్యంతో హై మూవీ టీజర్‌అనిల్ రావిపూడి అసోసియేట్ ఎస్ కృష్ణ 'హై' అనే చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రచయిత, నటుడు , సహ నిర్మాతగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇమేజ్‌స్పార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మైరా క్రియేషన్స్ పై హరీష్ పెద్ది, ఎస్ కృష్ణ, శేఖర్ దివ్వెల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అనన్య శర్మ, ఎస్ కృష్ణ, పల్లవి దొర, కృష్ణ కమల్, సాయి కృష్ణ, రేవంత్ (బుల్లిరాజు) ఈ చిత్రంలో ప్రధాన తారాగణం. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను విక్టరీ వెంకటేష్ ఈరోజు లాంచ్ చేశారు.
