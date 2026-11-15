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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 15 November 2026 (11:37 IST)

భారత కుర్రోళ్ళ పోరాటం అద్భుతం.... : పాకిస్థాన్ కెప్టెన్

under19 team india
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (11:37 IST)
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అండర్ 19 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో యువ భారత్ అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. శనివారం జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌పై ఒక్క వికెట్ తేడాతో గెలిచి, రికార్డు స్థాయిలో తొమ్మిదోసారి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. 338 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఆఖరి బంతి వరకు పోరాడి ఛేదించి సంచలనం సృష్టించింది. చివరి బంతికి మూడు పరుగులు అవసరమైన దశలో మోహిత్ ఉల్వా బౌండరీ బాది భారత్కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.
 
ఈ మ్యాచ్ భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ ఒక దశలో 254 పరుగులకే 8 వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి అంచున నిలిచింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మానల్ చౌహాన్ (32 బంతుల్లో 47), మోహిత్ ఉల్వా (49 నాటౌట్) అద్వితీయ పోరాట పటిమ కనబరిచారు. వీరిద్దరూ కలిసి 57 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చారు. మ్యాచ్ ఆఖరి ఓవర్‌కు 8 పరుగులు అవసరం కాగా, చివరి బంతికి మోహిత్ ఫోర్ కొట్టి గెలుపు లాంఛనాన్ని పూర్తిచేశాడు.
 
మ్యాచ్ అనంతరం పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఫర్హాన్ యూసఫ్ తమ ఓటమికి గల కారణాలపై స్పందిస్తూ, తాము మంచి స్కోరు సాధించినప్పటికీ, తమ బౌలర్ల దిశలేని బౌలింగే ఓటమికి దారితీసిందని అంగీకరించాడు. ముఖ్యంగా భారత్ అద్భుతంగా ఆడింది. కుర్రోళ్లు అద్భుత పోరాటం చేశారు. వారి ఆటను మెచ్చుకోవాల్సిందే. మేం భారీ స్కోరు చేసినా, మా బౌలర్లు సరైన ప్రణాళికతో బౌలింగ్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు. అదే మ్యాచ్‌ను మా నుంచి దూరం చేసింది అని ఫర్హాన్ యుూసఫ్ చెప్పుకొచ్చారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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