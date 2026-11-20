బాల్ ట్యాంపరింగ్కు శాండ్ పేపర్ కాదు... కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ మూతలను వాడాం : షోయబ్ అక్తర్
బాల్ ట్యాంపరింగ్పై పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్, రావల్పిండి ఎక్స్ప్రెస్ షోయబ్ అక్తర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రపంచంలో పెను సంచలనంగా మారాయి. గతంలో తాము క్రికెట్ బంతి ఆకారాన్ని మార్చినట్టు వెల్లడించారు. అయితే, ట్యాంపరింగ్ కోసం శాండ్ పేపర్ కాకుండా కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ మూతను వినియోగించేవారని ఆయన తాజాగా ఓ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ బ్యాటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా తన తాజా ఆత్మకథ 'సబ్'లో 2018 నాటి కేప్ టౌన్ 'శాండ్ పేపర్ గేట్' వివాదాన్ని ప్రస్తావించడంతో ఈ అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. బాల్ ట్యాంపరింగ్ విషయం అప్పట్లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు మొత్తానికీ తెలుసని, కేవలం కామెరాన్ బాన్ క్రాఫ్ట్, స్టీవ్ స్మిత్, డేవిడ్ వార్నర్లను మాత్రమే బలిపశువులను చేశారని ఖవాజా తన పుస్తకంలో పేర్కొన్నాడు. ఈ పరిణామంపై స్పందించిన అక్తర్, తన పాత అనుభవాలను నెమరువేసుకుంటూ గతంలో పాకిస్థాన్ జట్టు అనుసరించిన విధానాలను వెల్లడించాడు.
గతంలో ఇంగ్లండ్ పర్యటనల్లో తమ ఆటగాళ్లు బంతిపై గీతలు పెట్టేందుకు శాండ్ పేపర్ను కాకుండా బాటిల్ మూతలను వాడేవారని అక్తర్ తెలిపాడు. అంతటితో ఆగకుండా బంతులను మార్చడం, ఇతర రకాల అడ్డదారులు తొక్కడం వంటివి కూడా చేసేవారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇదంతా కేవలం ఒకరిద్దరు ఆటగాళ్లే వ్యక్తిగతంగా చేసిన పని కాదని, జట్టు సమష్టి నిర్ణయం మేరకే జరిగేదని వివరించాడు. టెస్టు క్రికెట్లో రివర్స్ స్వింగ్ రాబట్టడం అత్యంత కీలకమని, అది లేకపోతే మ్యాచ్లు గెలవడం దాదాపు అసాధ్యమని, ఆ కారణంతోనే జట్టు సభ్యులందరి ఆమోదంతో ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడేవారని స్పష్టం చేశాడు.
అదేసమయంలో ఉస్మాన్ ఖవాజా చేసిన ఆరోపణలపైనా అక్తర్ స్పందించాడు. ట్యాంపరింగ్ వ్యవహారం జట్టు మొత్తానికి తెలిసే ఉంటుందన్న ఖవాజా అభిప్రాయంతో తాను ఏకీభవిస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అయితే నిజాలు బయటపెట్టడం మంచిదే అయినప్పటికీ, ఖవాజా దీనిని ఇప్పుడు ప్రస్తావించిన సమయం సరైనది కాదన్నాడు. దీనివల్ల ఆటలో అనవసర గందరగోళం తలెత్తుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.