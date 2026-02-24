మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026 (23:01 IST)

Pakistan vs England: బ్రూక్ శతక్కొట్టాడు.. సెమీస్‌కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా ఇంగ్లండ్

Pakistan vs England
Pakistan vs England
ప్రపంచ కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్‌పై విజయంతో సరికొత్త రికార్డు సాధించింది. ఇంగ్లాండ్ 19.1 ఓవర్లలో 166/8 స్కోరుతో విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ సంచలన సెంచరీతో ఇంగ్లాండ్ విజయం దిశగా దూసుకెళ్లింది. 2026 ఐసిసి పురుషుల టి20 ప్రపంచ కప్‌లో సెమీఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించిన మొదటి జట్టుగా ఇంగ్లాండ్ అవతరించింది. ఇంగ్లండ్ 2 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి సెమి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. 
 
ఐదు బంతులు మిగిలి వుండగానే పాకిస్థాన్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. సల్మాన్ మీర్జా కూడా ఇంగ్లండ్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 164/9 పరుగులు సాధించింది. పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లలో ఫర్హాన్ (63), బాబర్ అజామ్ (25), ఫకర్ (25), షహాబ్ ఖాన్ (23)లు రాణించారు. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, జామ్లీ చెరో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. డాసన్ 3, రషీద్ 1 వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆపై బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపెట్టింది. 
 
ఇంగ్లీష్ ఆటగాళ్లలో హారీ బ్రూక్ శతక్కొట్టాడు. 51 బంతుల్లో పది ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో సెంచరీ సాధించాడు. ఫలితంగా 19.1 ఓవర్లలో ఇంగ్లండ్ 166/8 పరుగులతో విజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో షాన్ అఫ్రిది 4 వికెట్లు, మహ్మద్ నవాజ్, ఉస్మాన్ చెరో రెండు వికెట్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 

దంపతుల మధ్య గొడవ.. రెండు నెలల పసికందును కట్టెల పొయ్యిలో పడేసిన తల్లి

దంపతుల మధ్య గొడవ.. రెండు నెలల పసికందును కట్టెల పొయ్యిలో పడేసిన తల్లికుటుంబ కలహాలు ఓ పసికందు ప్రాణాలు బలిగొంది. కుత్బుల్లాపూర్‌లోని దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘోరం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం బౌరంపేటలో రెండు నెలల పసికందును తల్లి హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సదరు మహిళ ఆ పసికందు నోటిలో బట్టలు కుక్కి, చేతులు, కాళ్లు కట్టి, మండుతున్న కట్టెల పొయ్యిలో పడేసింది.

పవన్ కల్యాణ్ గ్రామస్వరాజ్యం సత్తా, నా ఓటు వేస్ట్ కాలేదంటున్న నెటిజన్ వీడియో

పవన్ కల్యాణ్ గ్రామస్వరాజ్యం సత్తా, నా ఓటు వేస్ట్ కాలేదంటున్న నెటిజన్ వీడియోఒరేయ్ ఇది ఐనపురం రోడ్డేనా? ముమ్మిడివరం టు ఐనపురం రోడ్డు ఒకప్పుడు గతుకులమయంగా వుండేది. మార్పు అనేది మనలో రావాలి. చూసావా ఐనపురం టు ముమ్మిడివరం రోడ్డు ఇలా వుంటుంది అని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసావా? నా ఓటు అయితే వేస్ట్ కాలేదు. ఈ రోడ్డు మీద గంటన్నరకు పైగా సమయం పట్టేది. ఈరోజు నిమిషాల్లో సుళువుగా వెళ్లిపోవచ్చు అంటూ నెటిజన్ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసాడు. ఇలా ఒక్కచోటేకాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామాల రోడ్లు అద్దల్లా మారుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా వీటి గురించి చెబుతున్నారు. రోడ్లు, నీటి సౌకర్యం... ఇలా పల్లెలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి.

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీ

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీడిజిటల్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో స్కామ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేరాలపై తెలంగాణ సర్కారు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుకు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాలపై పోరాటం, మొత్తం దేశానికి నిదర్శనంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ మోసం నెట్‌వర్క్‌లను నిర్వీర్యం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఇటీవలి కాలంలో, పెట్టుబడి మోసాలు, ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలకు బాధితులు బలైపోతున్న కేసులు పెరిగాయి. ఫలితంగా వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోతున్నారు.

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు ఒకేసారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రామరాజు (55), అతని భార్య మాధవి (50), వారి కుమారుడు శశాంక్ (24) తమ ఇంట్లోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. పొరుగింటి వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. రామరాజు, శశాంక్ మాధవిని దిండుతో గొంతు కోసి చంపి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. రామరాజు ఉరి వేసుకోగా, శశాంక్ తన జీవితాన్ని ముగించడానికి కత్తితో తన మణికట్టును కోసుకున్నాడు.

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలింది

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలిందిఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని హోటల్ యజమాని సంజయ్ కుమార్ అగ్నిప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఆయన శరీరం 65 శాతం కాలిపోయింది. దీనితో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఢిల్లీ వెళ్లాలని స్థానిక వైద్యులు తెలియజేసారు. దీనితో సంజయ్ భార్య అర్చన అప్పటికప్పుడు రూ. 8 లక్షలు అప్పు తీసుకుని గాయపడిన తన భర్తను రెడ్ బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కి చెందిన ఎయిర్ అంబులెన్సులో ఢిల్లీకి తీసుకుని వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అర్చనతో పాటు మరో కుటుంబ సభ్యుడు, ఇద్దరు వైద్య సిబ్బంది, ఇద్దరు పైలెట్లు బైలుదేరారు. ఐతే విమానం టేకాఫ్ అయిన తర్వాత కొంత సమయానికి వాతావరణం ప్రతికూలంగా వుండటంతో విమానాన్ని కోల్ కతాకు మళ్లించాలని డీజీసీఎ సూచన చేసింది.

Nandamuri Mokshagna: ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ

Nandamuri Mokshagna: ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ అనే భారీ ఫ్రాంచైజీలోకి మోక్షజ్ఞ అడుగుపెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రానికి దర్శకత్వ బాధ్యతలను క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి చేపట్టబోతున్నట్లు సమాచారం. గతంలో గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి వంటి చారిత్రాత్మక చిత్రంతో బాలయ్యకు మైలురాయి లాంటి విజయాన్ని అందించిన క్రిష్, ఇప్పుడు మోక్షజ్ఞను ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక.. మెహందీ నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ వరకు వివరాలివే..

విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక.. మెహందీ నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ వరకు వివరాలివే..విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వేడుకలు ప్రారంభమైనాయి. విరోష్ పెళ్లి వేడుకతో అభిమానులలో భారీ సందడి నెలకొంది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ వివాహ వేడుకలను తమ అభిమానులకు అంకితం చేశారు. ఈ జంట విరోష్ అనే పేరును స్వీకరించారు. వివాహ వేడుకను వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో ఆన్‌లైన్‌లో విస్తృతంగా ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.

మేము ప్రతీది కలిసి పని చేస్తాం.. విడాకుల తర్వాత రాజ్ దొరకడం అదృష్టం: సమంత

మేము ప్రతీది కలిసి పని చేస్తాం.. విడాకుల తర్వాత రాజ్ దొరకడం అదృష్టం: సమంతసమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన రాబోయే చిత్రం మా ఇంటి బంగారం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఓ ఇంటర్వూలో భాగంగా సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు గురించి మాట్లాడింది. రాజ్, నేను నిజంగా ప్రతిదీ కలిసి చేసే చిరాకు కలిగించే జంట అని సమంత చమత్కరించింది. తాము అన్నీ కలిసే చేస్తాం. కలిసి పనిచేస్తాం. కలిసి మ్యాచ్‌లు ఆడుకుంటాం. ఇది ఇకపై హనీమూన్ దశ అని నేను అనుకోను.

రష్మిక మందన్న- విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం.. ఇన్‌స్టాలో ఫోటోలు

రష్మిక మందన్న- విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం.. ఇన్‌స్టాలో ఫోటోలునటులు రష్మిక మందన్న- విజయ్ దేవరకొండ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వివాహ వేడుకలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ జంట తమ ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకల ప్రత్యేక ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. వధూవరులు తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలలో వేడుకల నుండి తీసిన రెండు ఫోటోలను పంచుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి అత్యంత సన్నిహితుల కోసం పూల్ పార్టీ, క్యాండిల్‌లైట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. తొలి రోజు వేడుకల్లో భాగంగా స్నేహితులతో కలిసి పూల్ వాలీబాల్ ఆడుతూ విజయ్, రష్మిక సందడి చేశారు. అనంతరం జపనీస్ థీమ్‌తో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ప్రదేశంలో క్యాండిల్‌లైట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు.

MAA Dairy: మూవీ ఆర్టిస్టుల అసోసియేషన్ డైరీ ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క మల్లు

MAA Dairy: మూవీ ఆర్టిస్టుల అసోసియేషన్ డైరీ ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క మల్లు‘మా’ (మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ )నూతన డైరీని తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క చేతుల మీదుగా 'మా ' అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు రిలీజ్ చేయించారు. మా సభ్యుల కోసం చేపడుతున్న ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు, హెల్త్ చెకప్ లు, సభ్యుల సంక్షేమం కోసం మా కార్యవర్గం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అభినందనీయమని డిప్యూటీ సీఎం ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
