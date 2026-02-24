Pakistan vs England: బ్రూక్ శతక్కొట్టాడు.. సెమీస్కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా ఇంగ్లండ్
ప్రపంచ కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్పై విజయంతో సరికొత్త రికార్డు సాధించింది. ఇంగ్లాండ్ 19.1 ఓవర్లలో 166/8 స్కోరుతో విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ సంచలన సెంచరీతో ఇంగ్లాండ్ విజయం దిశగా దూసుకెళ్లింది. 2026 ఐసిసి పురుషుల టి20 ప్రపంచ కప్లో సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధించిన మొదటి జట్టుగా ఇంగ్లాండ్ అవతరించింది. ఇంగ్లండ్ 2 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి సెమి ఫైనల్కు చేరుకుంది.
ఐదు బంతులు మిగిలి వుండగానే పాకిస్థాన్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. సల్మాన్ మీర్జా కూడా ఇంగ్లండ్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 164/9 పరుగులు సాధించింది. పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లలో ఫర్హాన్ (63), బాబర్ అజామ్ (25), ఫకర్ (25), షహాబ్ ఖాన్ (23)లు రాణించారు. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, జామ్లీ చెరో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. డాసన్ 3, రషీద్ 1 వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆపై బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపెట్టింది.
ఇంగ్లీష్ ఆటగాళ్లలో హారీ బ్రూక్ శతక్కొట్టాడు. 51 బంతుల్లో పది ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో సెంచరీ సాధించాడు. ఫలితంగా 19.1 ఓవర్లలో ఇంగ్లండ్ 166/8 పరుగులతో విజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో షాన్ అఫ్రిది 4 వికెట్లు, మహ్మద్ నవాజ్, ఉస్మాన్ చెరో రెండు వికెట్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.