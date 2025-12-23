మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (15:43 IST)

Vijay Hazare Trophy: చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి నో

డిసెంబర్ 24న నగరంలోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీ మ్యాచ్ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించినట్లు బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ మంగళవారం తెలిపారు. 
 
ప్రస్తుతానికి ప్రేక్షకులను అనుమతించకుండా మ్యాచ్ నిర్వహించడానికి కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (కేఎస్‌సీఏ) అనుమతి కోరింది. స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు నిర్వహించడానికి అనుమతులు ఇవ్వడంపై పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర హోంమంత్రి జి పరమేశ్వర ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 
 
ఈ కమిటీ సోమవారం స్టేడియాన్ని సందర్శించింది. క్రికెట్ పోటీకి అనుమతి ఇవ్వడంపై సౌకర్యాలను పరిశీలించి అభిప్రాయం తెలియజేయాలని ఆయన కమిటీని కోరారు. 
 
17సూత్రాల సిఫార్సులను పాటించడం అవసరమని బెంగళూరు నగర పోలీసు కమిషనర్ ఇప్పటికే కేఎస్‌సీఏకు లేఖ రాశారని పేర్కొంటూ, పాటించిన అంశాలను కమిటీ సమీక్షించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తుందని పరమేశ్వర సోమవారం అన్నారు. 
 
జూన్ 4న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్‌సిబి) ఐపిఎల్ విజయోత్సవాల సందర్భంగా చిన్నస్వామి స్టేడియం వెలుపల జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది మరణించిన తర్వాత, ఆ స్టేడియంలో మ్యాచ్‌లను నిలిపివేశారు.

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్‌ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

Avian Flu: కేరళలో ఏవియన్ ఫ్లూ.. రెండు జిల్లాల్లో నిర్ధారణ.. చికెన్‌పై ఆంక్షలు

Avian Flu: కేరళలో ఏవియన్ ఫ్లూ.. రెండు జిల్లాల్లో నిర్ధారణ.. చికెన్‌పై ఆంక్షలుఆలప్పుళ, కొట్టాయం జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కోళ్లలో ఏవియన్ ఫ్లూ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత, కేరళ రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టిందని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఆలప్పుళలో, నెడుముడి, చెరుతానా, కరువట్ట కార్తీకపల్లి, అంబలపుళ సౌత్, పున్నప్ర సౌత్, తకళి, పురక్కాడ్ ప్రాంతాలలో ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందింది. కొట్టాయంలో, కురుపంతర, కల్లుపురైక్కల్, వెలూర్ ప్రాంతాలలో ఏవియన్ ఫ్లూ వ్యాపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది... నేను వెళ్లిపోతే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు... సారీ మై బాయ్...

భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది... నేను వెళ్లిపోతే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు... సారీ మై బాయ్...అనుకున్నది ఒకటి. జరుగుతున్నది ఒకటి. మనమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం. కానీ, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేదు. భవిష్యత్తు ఫెయిల్ అయింది. నేను వెళ్ళిపోతేనే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు. మనం ఒక దగ్గర ఉండలేం. ఇదే నా చివరి సంక్షిప్త సమాచారం. సారీ, మై బాయ్ అంటూ ఓ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ సందేశాన్ని తన వాట్సాప్ సందేశంగా పెట్టి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మీర్‌పేట ఠాణాలో పరిధిలో జరిగింది.

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!తిరుమల తిరుపతిలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కల్తీ నెయ్యి, పరాకమణి ఇలా పలు ఘటనలు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా దిగువ తిరుపతిలో కొలువై వున్న గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ గోపురానికి వేయవలసిన బంగారు తాపడాన్ని కూడా దోచేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆలయ గోపురానికి బంగారు తాపడం చేయాల్సిందిగా తితిదే 100 కిలోలు కేటాయిస్తే అందులో 50 కిలోలు మింగేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గోవిందరాజ స్వామి విమాన గోపురాన్ని 100 కిలోలతో 9 లేయర్లతో తాపడం చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలిస్తే అందులో 50 కిలోలు నొక్కేసి కేవలం 2 లేయర్లు మాత్రమే వేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథ

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథఓ వివాహిత ఓ యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త .. భార్యను పలుమార్లు మందలించాడు. అయినా ఆమె తీరు మార్చుకోకపోగా, తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. తన పథకంలో భాగంగా, ప్రియుడు, మరోవ్యక్తి సాయంతో భర్తను కడతేర్చింది. ఆ తర్వాత తన భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ కట్టుకథ అల్లి, చివరకు పోలీసులకు చిక్కింది. ఈ దారుణ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మేడిపల్లిలో జరిగింది.

