Vijay Hazare Trophy: చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి నో
డిసెంబర్ 24న నగరంలోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీ మ్యాచ్ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించినట్లు బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ మంగళవారం తెలిపారు.
ప్రస్తుతానికి ప్రేక్షకులను అనుమతించకుండా మ్యాచ్ నిర్వహించడానికి కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (కేఎస్సీఏ) అనుమతి కోరింది. స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్లు నిర్వహించడానికి అనుమతులు ఇవ్వడంపై పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర హోంమంత్రి జి పరమేశ్వర ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కమిటీ సోమవారం స్టేడియాన్ని సందర్శించింది. క్రికెట్ పోటీకి అనుమతి ఇవ్వడంపై సౌకర్యాలను పరిశీలించి అభిప్రాయం తెలియజేయాలని ఆయన కమిటీని కోరారు.
17సూత్రాల సిఫార్సులను పాటించడం అవసరమని బెంగళూరు నగర పోలీసు కమిషనర్ ఇప్పటికే కేఎస్సీఏకు లేఖ రాశారని పేర్కొంటూ, పాటించిన అంశాలను కమిటీ సమీక్షించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తుందని పరమేశ్వర సోమవారం అన్నారు.
జూన్ 4న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సిబి) ఐపిఎల్ విజయోత్సవాల సందర్భంగా చిన్నస్వామి స్టేడియం వెలుపల జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది మరణించిన తర్వాత, ఆ స్టేడియంలో మ్యాచ్లను నిలిపివేశారు.