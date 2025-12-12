శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
Last Updated : శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (16:14 IST)

Poonam Pandey: బీసీసీఐ అనుమతి ఇవ్వలేదు కానీ.. పూనమ్ పాండే ఛాన్స్ ఇస్తే ఆ పని చేసేదే..!

Poonam Pandey
బాలీవుడ్ చిత్రాలలో నటించిన పూనమ్ పాండే 2011 ప్రపంచకప్ సందర్భంగా ఒక విచిత్రమైన వాగ్దానం చేసింది.  మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ నాయకత్వంలో భారత్ 2011 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని గెలిచి 1983 చరిత్రను పునరావృతం చేసింది.భారత్ ఈ ఫైనల్‌లో విజయం సాధించి ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంటే, తాను వేలాది మంది ముందు బట్టలు విప్పి తిరుగుతానని ఆమె చెప్పింది. 
 
బీసీసీఐ అనుమతి ఇస్తే ఆటగాళ్ల డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో కూడా అలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె తెలిపింది. అయితే అలాంటిదేమీ జరగలేదు. ఎందుకంటే బీసీసీఐ ఈ రకమైన చర్యకు బాలీవుడ్ నటికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. 
 
కాగా.. 2011లో బాలీవుడ్ నటి పూనమ్ పాండే తన క్రికెట్ పిచ్చిని బహిరంగంగా ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. భారత్ ప్రపంచకప్ గెలిస్తే తాను బట్టలు లేకుండా స్టేడియంలో తిరుగుతానని, బీసీసీఐ అనుమతిస్తే డ్రెస్సింగ్ రూంలోకి కూడా వెళ్లగలనని ఆమె ప్రకటించింది.

కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడు.. అడిగేందుకు వెళ్లిన మామ హత్య

కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడు.. అడిగేందుకు వెళ్లిన మామ హత్యతన కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడుని అడిగేందుకు వెళ్ళిన మామ.. ఆ అల్లుడు చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. హతుడు గార్ల మాజీ ఎంపీపీ కావడం గమనార్హం. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది.

భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్న భారతీయులు.... ఎందుకని?

భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్న భారతీయులు.... ఎందుకని?అనేక మంది భారతీయులు తమ మాతృదేశ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని భారత విదేశాంగ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్ సింగ్ వెల్లడించారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో భాగంగా విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.

కోతులను బ్యాగులో పెట్టి బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టుకు వచ్చాడు.. చివరికి?

కోతులను బ్యాగులో పెట్టి బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టుకు వచ్చాడు.. చివరికి?బ్యాంకాక్ నుండి కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన ఒక ప్రయాణీకుడిని కస్టమ్స్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. అంతరించిపోతున్న కోతుల జాతి రెడ్-షాంక్డ్ డౌక్స్‌ని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అరెస్టు చేసినట్లు, జంతువులను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కస్టమ్స్ అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 10న అరెస్టు జరిగిందని వారు తెలిపారు. కానీ అరెస్టు చేసిన వ్యక్తి గుర్తింపును వారు వెల్లడించలేదు.

సరిగా చదవడం లేదని అట్లకాడతో వాతలు పెట్టిన ట్యూషన్ టీచర్

సరిగా చదవడం లేదని అట్లకాడతో వాతలు పెట్టిన ట్యూషన్ టీచర్హైదరాబాద్ నగరంలోని ఫిల్మ్ నగర్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ చిన్నారిపై విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించింది. ట్యూషన్‌లోసరిగా చదడం లేదని ఆ చిన్నారికి అట్లగాడతో వాతలు పెట్టింది. హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నా పరువు తీస్తున్నారు... వారిపై చర్యలు తీసుకోండి : ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించిన పవర్ స్టార్

నా పరువు తీస్తున్నారు... వారిపై చర్యలు తీసుకోండి : ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించిన పవర్ స్టార్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వ్యక్తిగత పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా కొందరు వ్యవహరిస్తున్నారని అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
