సచిన్తో కలిసి గల్లీ క్రికెట్ ఆడిన బ్రిటన్ యువరాజు విలియం, యువరాణి కేథరీన్
బ్రిటన్ యువరాజు విలియం, యువరాణి కేథరీన్ తమ మూడు రోజుల భారత పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం నాడు పాఠశాల విద్యార్థినులతో, క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్తో కలిసి గల్లీ క్రికెట్ ఆడి, కటింగ్ చాయ్ తాగుతూ ముంబై వీధి జీవితాన్ని ఆస్వాదించారు. రాజకుటుంబీకులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని బల్లార్డ్ ఎస్టేట్లోని ఎన్ మొరార్జీ రోడ్లో ఏర్పాటు చేశారు.
Prince William and Princess Catherine
ముంబైకి వచ్చిన తర్వాత వారి మొదటి కార్యక్రమంలో సాంప్రదాయ డోల్ తాషాతో స్వాగతం అందుకున్న వేల్స్ యువరాజు, యువరాణి, ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కింద ఉన్న టీ స్టాల్లో మట్టి కుల్హడ్లలో వడ్డించిన కటింగ్ చాయ్ని స్వీకరించారు. గల్లీ క్రికెట్ అనేది స్థలాభావం కారణంగా ఇరుకైన సందులలో ఆడే ఒక రకమైన ఆట.
తెల్ల చొక్కా, ముదురు నీలం రంగు హాఫ్-స్లీవ్ జాకెట్, నల్ల ప్యాంటు ధరించిన యువరాజు విలియం, ఐదవ బంతికి బౌల్డ్ అయ్యే ముందు సుమారు ఐదు బంతులు ఎదుర్కొన్నారు. బ్రిటిష్ సింహాసనానికి వారసుడైన ఆయన బౌలింగ్ కూడా ప్రయత్నించి, బంతిని గాలిలోకి లేపిన తర్వాత క్యాచ్ ఇచ్చి టెండూల్కర్ను అవుట్ చేశారు.
తెల్లటి టాప్, ప్యాంటు, లేత ఆకుపచ్చ జాకెట్ ధరించిన యువరాణి కేథరీన్ కూడా బ్యాటింగ్ చేసి, విలియం ఆమెను ఎనిమిదవ బంతికి అవుట్ చేసే ముందు దాదాపు రెండు ఓవర్లు ఆడారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల విద్యార్థినులు, ఈ ఆటలో ప్రముఖ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ అయిన 'గల్లీ క్రికెట్' సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
వాషిలోని అంజుమన్ ఇస్లాం అబ్దుల్ అజీమ్ ఖట్కాటే పాఠశాల విద్యార్థిని అయిన సెహర్ ఖోక్రా (15), రాజ దంపతులతో కలిసి ఆడటం తన అదృష్టంగా, గౌరవంగా భావిస్తున్నానని చెప్పింది. కానీ, తన ఆరాధ్య దైవమైన టెండూల్కర్ తన కళ్లెదుటే తన ఐకానిక్ స్ట్రెయిట్ డ్రైవ్ ఆడటాన్ని చూడటమే ఆమెకు అత్యంత మధురమైన జ్ఞాపకం. ఆమె ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకుంది. రాజ దంపతులు ఏమాత్రం అహంభావం లేకుండా అందరితోనూ మాట్లాడారని ఆమె చెప్పింది.
ప్రిన్సెస్ కేథరీన్ కొట్టిన షాట్ను పట్టుకున్న గల్లీ క్రికెట్కు చెందిన ఆనంద్ భట్, ఆ తర్వాత ఆమె ఆ క్యాచ్కు తనను అభినందించిందని చెప్పాడు. ప్రిన్స్ విలియం, ప్రిన్సెస్ కేథరీన్ల అధికారిక నివాసమైన కెన్సింగ్టన్ ప్యాలెస్, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనమని కోరుతూ నెల రోజుల క్రితమే తమకు ఇమెయిల్ పంపిందని అతను చెప్పాడు.
ఈ కార్యక్రమ వేదికకు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో టీ స్టాల్ నడుపుతున్న బెహ్రులాల్ చౌదరి, మనోజ్ ఠాకూర్, రాజ దంపతులకు, టెండూల్కర్కు కుల్హడ్ టీ అందించారు. ఏప్రిల్ 2016లో పర్యటించిన తర్వాత, ప్రిన్స్ విలియం, ప్రిన్సెస్ కేథరీన్లకు ఇది భారతదేశంలో రెండవ అధికారిక పర్యటన. ఈ రాజ దంపతులు నవంబర్ 18న న్యూఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలుస్తారు.
వాతావరణ మార్పుల పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించే, ప్రిన్స్ విలియం స్థాపించిన ఎర్త్షాట్ ప్రైజ్ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడం ఈ పర్యటనలో ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ ఎర్త్షాట్ ప్రైజ్ కోసం ఐదు విభాగాలలో 20 మంది వ్యక్తులతో కూడిన పదిహేను వాతావరణ పరిష్కారాలను షార్ట్లిస్ట్ చేశారు.
A wonderful Mumbai moment! ???????? Prince William and Princess Kate soaking in the spirit of Mumbai over chai and cricket at Ballard Pier, alongside the legendary Master Blaster Sachin Tendulkar #EarthshotPrize #Mumbai #PrinceWilliam #KateMiddleton #Britain https://t.co/06fjcCIw9I— Shweta Verma (@shwetaa_verma) November 16, 2026