ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ లిజ్లాజ్ పోస్టుకు అన్లైక్ ఇచ్చిన కోహ్లీ... అలా మళ్లీ చర్చ మొదలు
జర్మన్-దక్షిణాఫ్రికా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ లిజ్లాజ్తో గతంలో జరిపిన సంభాషణపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో, ఆమె పోస్ట్ను స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ అన్లైక్ చేయడం మరోసారి ఆన్లైన్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. లిజ్లాజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లలో ఒకదానిని కోహ్లీ లైక్ చేయడాన్ని అభిమానులు గమనించడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది.
ఇది వైరల్ అయ్యింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో మీమ్స్, ఊహాగానాలు, తీవ్రమైన చర్చలకు దారితీసింది. ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లు విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో, దాదాపు రాత్రికి రాత్రే లిజ్లాజ్ ట్రెండింగ్ టాపిక్గా మారింది.
చర్చ తీవ్రతరం కావడంతో, ఆ లైక్ ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టారా లేక ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా అని యూజర్లు ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే తాజాగా కోహ్లీ ఆ పోస్ట్ నుండి లైక్ను తొలగించాడు. పెరుగుతున్న విమర్శలకు ఇలా చెక్ పెట్టాడు. అయితే, ఈ సంఘటనపై కోహ్లీ గానీ లేదా అతని ప్రతినిధుల నుండి గానీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.