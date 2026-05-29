ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా కీలకమైన క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు పొంచివుంది. ఫైనల్ బెర్తు కోసం శుక్రవారం చండీగఢ్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. రాత్రి 7.30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ జరుగనుంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్కు వరుణుడు అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. చండీగఢ్లో శుక్రవారం సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం చండీగఢ్లో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఐఎండీ రెడ్ అలెర్ట్ జారీచేసింది. ఉదయం పూట వాతావరణం నిర్మలంగా ఉన్నప్పటికీ సమీపంలోని హర్యానా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఈ ప్రభావం చండీగఢ్పై కూడా పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఒకవేళ వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ పూర్తిగా రద్దు అయితే, ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం లీగ్ మ్యాచ్లో మెరుగైన స్థానంలో ఉన్న జట్టు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఈ లెక్కన పాయింట్ల పట్టికలో మెరుగైన స్థితిలో ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. అపుడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించనుంది. ఒక వేళ మ్యాచ్ జరిగితే ఇందులో గెలిచే జట్టు ఆదివారం అహ్మదాబాద్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు జట్టుతో తలపడుతుంది.
స్వచ్ఛ గోదావరి - పవిత్ర పుష్కరాలు : కాలుష్య రహిత గోదావరి కోసం నిరంతర తనిఖీలు : పవన్ ఆదేశం
'స్వచ్ఛ గోదావరి- పవిత్ర పుష్కరాల' నేపథ్యంలో అధికారులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాలుష్యరహిత గోదావరి, పుష్కరాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆరు జిల్లాల్లో 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించారు. మురుగురహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. మురుగు నీరు నేరుగా గోదావరిలో కలవకుండా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. మున్సిపాలిటీ సామర్థ్యానికి తగిన విధంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు.
టెక్కీలుగా తక్కువ జీతానికే పనిచేసే బదులు బొగ్గుల పొయ్యిపై చికెన్ స్నాక్స్ అమ్మడం బెటర్, వీడియో
టెక్కీ ఉద్యోగాల మోజు నుంచి యువత ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతోంది. ఒకప్పుడు లక్షల జీతం కురిపించిన ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు కుదేలయ్యింది. ఎప్పుడు ఎవరి ఉద్యోగం ఊడిపోతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నది. ఐతే కొంతమంది ఇంకా అమెరికా మోజు నుంచి బైటపడటంలేదు. లక్షలు ఖర్చుపెట్టి ఎమ్మెస్ చేసేందుకు అమెరికా వెళ్లి అక్కడే చిన్నాచితక ఉద్యోగంతో చాలీచాలని డబ్బుతో నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ట్రంప్ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలతో కొందరైతే దాక్కుని మరీ బ్రతకాల్సి వస్తోంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనకెందుకు? ఉన్న ఊరిలోనే కాస్తాకూస్తో లాభసాటి అయిన ఉద్యోగాన్ని లేదా వ్యాపారాన్ని వెతుక్కుని జీవితం సాగిస్తే సరిపోతుందని ఇప్పటి యువత ఆలోచన చేస్తోంది
హైదరాబాద్ నగరంలో ఎకరం భూమి ధర రూ.237 కోట్లు
హైదరాబాద్ నగరంలో భూముల ధరలకు రెక్కలు వొచ్చాయి. గతంలో హైదరాబాద్ రాయదుర్గ సమీపంలో ఎకరం భూమి రూ.117 కోట్ల ధర పలికింది. ఇపుడు ఈ ధర చెరిగిపోయింది. తాజాగా హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్ సమీపంలోని ఉన్న రాయదుర్గం పాన్ మక్తా ప్రాంతంలో తెలంగాణ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ భూముల వేలానికి కళ్లు చెదిరే ధర పలికింది. ఇక్కడ ఒక ఎకరం భూమి ఏకంగా రూ.237 కోట్లకు అమ్ముడైంది.
డీకే మంత్రివర్గంలో నా కొడుక్కీ కీలక పదవి ఇవ్వాల్సిందే : రాహుల్ వద్ద సిద్ధు డిమాండ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి విరాళిస్తున్న త్యాగధనులు, ఎవరెవరు ఎంతెంత ఇచ్చారు?
పేరులోనే అమరత్వం నింపుకుని నిర్మాణమవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రతిరోజూ ఎవరో ఒకరు విరాళాలు అందిస్తూనే వున్నారు. తాజాగా ఇప్పటివరకూ 9 మహానాడు సభలకు కేవలం సైకిల్ మీద ప్రయాణం చేసి హాజరవుతున్న పిడుగురాళ్లకు చెందిన తెదేపా అభిమాని రూ. 50,000 అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళం ఇచ్చారు. ఇలా అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళాలు ఇస్తున్న వీరి పేర్లు చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడుతుంది. భవిష్యత్ తరాల వారి కోసం వారు భూములు, డబ్బు... ఇస్తూ అమరావతిని ప్రపంచ నగరంగా వెలుగొందేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తున్నారు.
KajaL Agarwal: ఎప్పటికీ అంతం కాని బంధంగా కాజల్ అగర్వాల్, సమంత రూత్ ప్రభు
ఈ ఏడాది 3 మిలియన్ డాలర్లను సమీకరించిన తర్వాత క్లీన్ హెయిర్ పెర్ఫ్యూమ్ శ్రేణిని ప్రారంభించిన సమంత, సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్ బ్రాండ్ కోసం చిరకాల స్నేహితులైన కాజల్ తో కలిశారు. ఇద్దరూ గురువారం హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ఆడంబరమైన కార్యక్రమంలో కలుసుకున్నారు. అభిమానులు కొత్త పాపరాజీ ఫోటోలతో పాటు పాత ఫోటోలను పంచుకుంటూ, 'క్వీన్స్ వైబ్', 'ఎప్పటికీ అంతం కాని బంధం' వంటి క్యాప్షన్లతో వారి కాలాతీత సౌందర్యాన్ని, బంధాన్ని ప్రశంసించారు.
Samantha: రాజ్ నిడిమోరు విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు, భర్త కూడా!
సమంత రూత్ ప్రభు తో సినిమా నిర్మిస్తూ ఆమెకు అండగా నిలిచిన రాజ్ నిడుమోరు మరోసారి తెరముందుకు వచ్చారు. ఆయన నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. అంతకుముందే ఆమె జీవితంలో ప్రవేశించిన రాజ్ నిడిమోరు గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో భాగంగా ఓ పోస్ట్ చెక్కర్లు కొడుతోంది. రాజ్ నిడిమోరు కేవలం ఒక విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు, అత్యంత అదృష్టవంతుడైన భర్త కూడా అంటూ.. వారిద్దరి ఫొటోలతోపాటు సమంత కొండలు, సెలయేర్లలో వున్న ఫొటోలు కూడా కనిపించాయి.
Mahesh Babu :మహేష్ బాబు 1: నేనొక్కడినే 4K ఫార్మెట్ లో వారణాసిలో ముందస్తు షోలు
సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ జయంతి రోజైన మే 31న మహేష్ బాబు, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన 1: నేనొక్కడినే 4Kలో తిరిగి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో, తన తల్లిదండ్రుల హంతకుల కోసం వేటాడుతున్న స్కిజోఫ్రెనియాతో బాధపడే రాక్స్టార్ పాత్రలో మహేష్ బాబు నటించిన 2014 నాటి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ '1: నేనొక్కడినే', 60-70 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడి, 30-40 కోట్ల వసూళ్లతో వాణిజ్యపరంగా నిర్మాతకు నిరాశ పరిచింది. పైగా మహేస్ కు పరాజయ చిత్రంగా మిగిల్చింది.
కలెక్షన్ నంబర్లలో ఒక చిత్ర విజయాన్ని నిర్ణయించలేం : రామ్ చరణ్
ఒక చిత్ర సక్సెస్ను బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ నంబర్లతో నిర్ణయించలేమని హీరో రామ్ చరణ్ అన్నారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రామ్ చరణ్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ఒక చిత్రానికి కలెక్షన్లు ముఖ్యమే అయినప్పటికీ.. వాటితోనే ఆ చిత్ర విజయాన్ని నిర్ణయించలేమని పేర్కొన్నారు.
ప్రతి ఒక్కరికి కష్టాలు కామన్గా ఉంటాయి... కానీ : జగపతి బాబు
ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు కామన్గా ఉంటాయని కానీ, కష్టానికి ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ప్రముఖ సినీ హీరో జగపతిబాబు అన్నారు. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం పెద్ది. జూన్ నెల 4వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు.