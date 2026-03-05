గురువారం, 5 మార్చి 2026
ముంబై వేదికగా టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీ ఫైనల్ : సర్వత్రా ఉత్కంఠ

ricky ponting
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా మరికొన్ని గంటల్లో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీ ఫైనల్ పోరుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన టీమ్ ఇండియా, వరుసగా మరోసారి ఫైనల్‌కు చేరడమే లక్ష్యంగా ఇంగ్లండ్‌తో తలపడనుంది. ఈ కీలక మ్యాచ్ గెలిచిన జట్టు ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది, ఓడిన జట్టు ఇంటికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
 
అయితే, ఈ కీలక సమరానికి ముందు టీమ్ ఇండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ జట్టు యాజమాన్యాన్ని కాస్త ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ టోర్నీలో ఆడిన 6 మ్యాచుల్లో అతను కేవలం 80 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో జింబాబ్వేపై చేసిన 55 పరుగులు మినహాయిస్తే, మిగతా మ్యాచుల్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ క్రికెటర్ రికీ పాంటింగ్ అభిషేక్ శర్మకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేశాడు.
 
ఫామ్‌లో లేనప్పుడు గంటల కొద్దీ నెట్స్‌లో సాధన చేయడం కంటే, మానసికంగా దృఢంగా ఉండటానికి కొద్దిగా విరామం తీసుకోవడం ఉత్తమమని పాంటింగ్ సూచించాడు. 'నైపుణ్యాలు ఎక్కడికీ పోవు, బ్యాట్ పక్కన పెట్టి ఫీల్డింగ్ లేదా బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు' అని సూచించాడు. 
 
అభిషేక్ శర్మ తనదైన రోజున ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ను గెలిపించగల సత్తా ఉన్న ఆటగాడని, సెమీఫైనల్లో అతను కచ్చితంగా రాణిస్తాడని పాంటింగ్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. ఒకవేళ అతడిని పక్కన పెట్టాలని భావిస్తే, మరో మ్యాచ్ విన్నర్ రింకు సింగ్‌ను జట్టులోకి తీసుకోవడం ద్వారా భారత్ తన బ్యాటింగ్ బలాన్ని కాపాడుకోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. 

బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం : ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్న నితీశ్

బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం : ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్న నితీశ్బీహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం చోటు చేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆ రాష్ట్ర సీఎం నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. తాను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించి, రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

Woman: హోలీ రంగు చల్లాడని మనవడిపై వేడి నీళ్లు పోసిన బామ్మ.. చివరికి ఏమైంది? (video)

Woman: హోలీ రంగు చల్లాడని మనవడిపై వేడి నీళ్లు పోసిన బామ్మ.. చివరికి ఏమైంది? (video)హోలీ సంబరాలు ఓ పిల్లాడి జీవితంలో విషాదాన్ని నింపాయి. మీద రంగు చల్లాడన్న కోపంతో బామ్మ ఆ పిల్లాడిపై వేడి వేడి నీళ్లు పోసింది. తీవ్రగాయాలపాలైన పిల్లాడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటన మహారాష్ట్రలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నాగ్‌పూర్ జిల్లా కోరాడి ఏరియాకు చెందిన సింధు థాక్రే అనే వృద్ధురాలు బకెట్‌లో వేడి నీళ్లు నింపుకుని రోడ్డు మీద నుంచి ఇంట్లోకి వెళుతూ ఉంది. ఇంతలో ఆమె మనవడు హోలీ రంగులు స్ప్రే చేసే గన్‌తో దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆమెపై రంగు స్ప్రే చేయసాగాడు.

ఆశ్రయం కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం.. యుద్ధాన్ని ఆపండి.. చిన్నారి కన్నీరు (video)

ఆశ్రయం కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం.. యుద్ధాన్ని ఆపండి.. చిన్నారి కన్నీరు (video)మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు ఖమేనీ మరణించడంతో ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగుస్తుందని అమెరికా భావించింది. అయితే ఆ అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ ఇరాన్ మరింత దూకుడుగా ప్రతిస్పందిస్తోంది. దాడులను తగ్గించకుండా మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై ప్రతీకార చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధం నాలుగు వారాల్లో ముగుస్తుందని ప్రకటించినప్పటికీ తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే పరిస్థితి అంత సులభంగా ముగిసేలా కనిపించడం లేదు.

ఇరాన్‌పై దాడికి భారత్ పోర్టులను వాడుకుంటున్న అమెరికా

ఇరాన్‌పై దాడికి భారత్ పోర్టులను వాడుకుంటున్న అమెరికాఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం తీవ్రస్తాయికి చేరుకుంది. ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలు తీవ్ర స్తాయిలో వైమానికి దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌పై దాడికి అమెరికా భారత పోర్టులను వాడుకుంటోందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై భారత్ స్పందించింది. ఈ ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇవన్నీ నిరాధారమైన వార్తలంటూ భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో టెక్కీ హఠాన్మరణం (వీడియో)

జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో టెక్కీ హఠాన్మరణం (వీడియో)ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. తాజాగా హైదారాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. జిమ్‌లో వ్యాయాయం చేస్తున్న సమయంలో గుండెపోటుకు గురై అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 30లో జరిగింది.

Saravanan: కుటుంబ పోరాటంలో ఖైదీగా మారిన కథతో శరవణన్ సినిమా లీడర్ టీజర్

Saravanan: కుటుంబ పోరాటంలో ఖైదీగా మారిన కథతో శరవణన్ సినిమా లీడర్ టీజర్లెజెండ్ శరవణన్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "లీడర్". ఈ చిత్రాన్ని లెజెండ్ శరవణ స్టోర్స్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తోంది. దర్శకుడు ఆర్ ఎస్ దురై సెంథిల్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పాయల్ రాజ్ పుత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. "లీడర్" సినిమా ఏప్రిల్ లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Pawan: ముందుగానే పవర్ స్టార్ తుఫాన్- మార్చి 19న థియేటర్లలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్

Pawan: ముందుగానే పవర్ స్టార్ తుఫాన్- మార్చి 19న థియేటర్లలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్థియేటర్లో పవర్ స్టార్ తుఫాన్ కాస్త ముందుగానే రాబోతోంది. సినీ ప్రియులంతా అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా అనుకున్న దానికంటే ముందుగానే ప్రేక్షకులను అలరించడానికి వచ్చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. వరుసగా వచ్చే లాంగ్ వీకెండ్లు, దాదాపు రెండు వారాల పాటు ఉండే సెలవుల ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Balakrishna: తాజా న్యూస్... నందమూరి బాలక్రిష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ సినిమా కథ మారిందా ?

Balakrishna: తాజా న్యూస్... నందమూరి బాలక్రిష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ సినిమా కథ మారిందా ?నందమూరి బాలక్రిష్ణ 111వ చిత్రం మలినేని గోపీచంద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. వ్రుద్ది సినిమా బేనర్ పై ఆమధ్య హైదరాబాద్ లో లాంఛనంగా రామానాయుడు స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. కథాపరంగా రాజుల కాలంనాటి కథతెో రూపొందనున్నట్లు టూకీగా చిత్ర యూనిట్ చెప్పింది. ఈ సినిమాకు రాజు- మహారాజు అనే టైటిల్ కూడా పరిశీలనలో వున్నట్లు కూడా వార్తలు వినిపించాయి. ఇక ఈ సినిమా అన్నీ అనుకూలిస్తే ఫిబ్రవరి మొదటివారంలోనే షూటింగ్ ప్రారంభించాల్సింది.

మరోమారు ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు సిద్ధమైన సోనూసూద్

మరోమారు ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు సిద్ధమైన సోనూసూద్ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే రియల్ హీరో సోనూసూద్ మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల (విమాన సర్వీసుల రద్దు) కారణంగా దుబాయ్‌లో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికుల కోసం ఆయన సాయం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ ఇబ్బందిపడుతున్న వారికి ఉచితంగా వసతి కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు.

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుంది

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుందిపవర్ స్టార్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు థమన్, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంయుక్తంగా పనిచేయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత ప్రకటించారు. ఇదిలా వుండగా, ఏదైనా సినిమా పెద్ద సినిమా విడుదల అంటే చిన్న సినిమాలు కూడా వాయిదా పడుతుండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు కూడా వాయిదా పడ్డారు. కారణం ఏదైనా యశ్ సినిమా టాక్సిక్.. సినిమా జూన్ కు వెళ్ళిపోయింది.
