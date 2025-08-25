Virat kohli: నా కుమారుడు విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు ఇచ్చాడు.. చర్చ, ట్రోలింగ్ మొదలు
ఇటీవల తన కొడుకు మైదానంలో విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు అందించే అవకాశం లభించిందని స్వస్తిక్ చికారా తండ్రి గర్వంగా వ్యక్తం చేశారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆన్లైన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. చర్చ, ట్రోలింగ్ రెండింటినీ రేకెత్తించాయి.
ఇంకా చికారా తండ్రి మాట్లాడుతూ.. "నా కుమారుడు విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు ఇచ్చాడు, దానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. అతను విరాట్ కోహ్లీని తన దేవుడు, గురువుగా భావిస్తాడు. అతను కోహ్లీతో ఉండి అతనికి నీళ్లు అందిస్తే, అది గొప్ప విషయం, నేను అతని గురించి చాలా గర్వపడుతున్నాను" అని తెలిపాడు
విరాట్ కోహ్లీ పట్ల ఈ వ్యవహారం ఆయనకున్న భక్తిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తన కొడుకు కోహ్లీ వాటర్బాయ్గా వ్యవహరించడం వల్లే ఆయన గర్వపడుతున్నారని సెటైర్లు వేస్తున్నారు.