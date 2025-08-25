మంగళవారం, 26 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 25 ఆగస్టు 2025 (22:52 IST)

Virat kohli: నా కుమారుడు విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు ఇచ్చాడు.. చర్చ, ట్రోలింగ్ మొదలు

Virat kohli
Virat kohli
ఇటీవల తన కొడుకు మైదానంలో విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు అందించే అవకాశం లభించిందని స్వస్తిక్ చికారా తండ్రి గర్వంగా వ్యక్తం చేశారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆన్‌లైన్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. చర్చ, ట్రోలింగ్ రెండింటినీ రేకెత్తించాయి. 
 
ఇంకా చికారా తండ్రి మాట్లాడుతూ.. "నా కుమారుడు విరాట్ కోహ్లీకి నీళ్లు ఇచ్చాడు, దానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. అతను విరాట్ కోహ్లీని తన దేవుడు, గురువుగా భావిస్తాడు. అతను కోహ్లీతో ఉండి అతనికి నీళ్లు అందిస్తే, అది గొప్ప విషయం, నేను అతని గురించి చాలా గర్వపడుతున్నాను" అని తెలిపాడు 
 
విరాట్ కోహ్లీ పట్ల ఈ వ్యవహారం ఆయనకున్న భక్తిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తన కొడుకు కోహ్లీ వాటర్‌బాయ్‌గా వ్యవహరించడం వల్లే ఆయన గర్వపడుతున్నారని సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

రండమ్మా రండి, మందులిచ్చేందుకు మీ ఊరు వచ్చా: ఎంత మంచి వైద్యుడో!!

రండమ్మా రండి, మందులిచ్చేందుకు మీ ఊరు వచ్చా: ఎంత మంచి వైద్యుడో!!ప్రభుత్వాసుపత్రులలో వైద్యులు అనగానే కేవలం ఆసుపత్రులలో వైద్యం చేసి వెళ్లిపోతుంటారని చెబుతుంటారు. కొన్నిచోట్ల కొంతమంది వైద్యులు అసలు అందుబాటులో వుండటం లేదని కూడా ఆరోపిస్తుంటారు ప్రజలు. ఐతే ఏలూరు జిల్లాలో ఓ ప్రభుత్వ వైద్యుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వున్నారు. అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా? ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం పరిధిలో వున్న మారుమూల గ్రామాలకు తనే స్వయంగా వైద్య సిబ్బందితో కలిసి వెళ్తున్నారు. అక్కడ మైకులో ప్రజలకు మైకులో అనారోగ్య సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

పెళ్లైన 30 ఏళ్లకు ప్రియుడు, అతడి కోసం భర్తను చంపేసింది

పెళ్లైన 30 ఏళ్లకు ప్రియుడు, అతడి కోసం భర్తను చంపేసిందివివాహేతర సంబంధాల కేసులు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లా వెల్మర్ గ్రామంలో మరో వివాహేతర సంబంధ హత్య కేసు వెలుగుచూసింది. పెళ్లైన 30 ఏళ్ల తర్వాత తన ప్రియుడు కోసం కట్టుకున్న భర్తను చంపేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నిర్మల్ జిల్లా వెల్మర్ గ్రామంలో హరిచరణ్- భార్య నాగలక్ష్మి నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి సంతానం. ఐతే నాగలక్ష్మి ఇటీవలి కాలంలో తన భర్త కన్నుగప్పి ప్రియుడు మహేష్‌తో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వివాహేతర సంబంధాన్ని సాగిస్తోంది. ఐతే వీరి వ్యవహారాన్ని భర్త కనిపెట్టడంతో ఇక అతడిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.

Nikki Bhati: భర్త విపిన్‌కి వివాహేతర సంబంధం? రీల్స్ కోసం నిక్కీ ఆ పని చేసిందా?

Nikki Bhati: భర్త విపిన్‌కి వివాహేతర సంబంధం? రీల్స్ కోసం నిక్కీ ఆ పని చేసిందా?అదనపు వరకట్నం కోసం నిక్కీ అనే వివాహితను ఆమె భర్త దహనం చేసాడన్న ఆరోపణల నేపధ్యంలో పోలీసులకు ఈ కేసు చిక్కుముడిలా తయారైంది. ఈ సంఘటన నిక్కీకి వున్న రీల్స్ తయారు చేసే అలవాటు వల్ల జరిగిందా? అనే వాదనలు కూడా వినబడుతున్నాయి. ఒకవైపు, నిక్కీ తల్లిదండ్రులు నిక్కీ భర్త విపిన్ భాటి కట్నం కోసం తమ కుమార్తెను దహనం చేశాడని ఆరోపిస్తుండగా, విపిన్ పొరుగువారు మాత్రం అతనిని సమర్థిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు విపిన్‌కి మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బాధిత మహిళ ఇతడిపై 2004లో కేసు కూడా పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

Vantara, దర్యాప్తు బృందానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము: వంతారా యాజమాన్యం ప్రకటన

Vantara, దర్యాప్తు బృందానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము: వంతారా యాజమాన్యం ప్రకటనగుజరాత్ లోని జామ్ నగర్ లో వున్న వంతారా జంతు సంరక్షణ కేంద్రంపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు సిట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై వంతారా యాజమాన్యం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ ప్రకటనలో... గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని మేము అత్యంత గౌరవంగా అంగీకరిస్తున్నాము. వంతార పారదర్శకత, కరుణ మరియు చట్టాన్ని పూర్తిగా పాటించడానికి కట్టుబడి ఉంది. జంతువుల రక్షణ, పునరావాసం, సంరక్షణ మా లక్ష్యం మరియు దృష్టి కొనసాగుతుంది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి మేము పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తాము. మా పనిని నిజాయితీగా కొనసాగిస్తాము, ఎల్లప్పుడూ మా ప్రయత్నాలన్నింటిలోనూ జంతువుల సంక్షేమాన్ని కేంద్రంగా ఉంచుతాము.

ప్రియురాలి నోట్లో బాంబు పెట్టి పేల్చి చంపేసిన ప్రియుడు

ప్రియురాలి నోట్లో బాంబు పెట్టి పేల్చి చంపేసిన ప్రియుడుఅత్తగారింట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడి ప్రియుడితో లేచిపోయిన ప్రియురాలు... చివరకు అతని చేతిలోనే హతమైంది. ప్రియురాలి నోటిలో బాంబు పెట్టి ప్రియుడు పేల్చడంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కేరళ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Watch More Videos

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

Sreeleela: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను చూసి ముచ్చటపడిన శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలత

Sreeleela: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను చూసి ముచ్చటపడిన శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలతకథానాయిక శ్రీలీల గురించి తెలియందికాదు. ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేస్తుంది. నాయిక అవుతానని అనుకోలేదట. తనకు బిడ్డ పుడితే డాన్సర్ చేయాలని ఆమె తల్లి స్వర్ణలత కోరుకుందట. ఈ విషయాన్ని శ్రీలీల ఇటీవలే టీవీ షోలో తెలియజేసింది. తాజాగా జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా అనే టీవీ షోలో శ్రీలీల పాల్గొంది. ఆమెతోపాటు ఆమె తల్లి స్వర్ణలత కూడా వచ్చింది.

Amani: ఒగ్గు కళాకారుల నేపథ్యం లో తెరకెక్కిన బ్రహ్మాండ చిత్రం

Amani: ఒగ్గు కళాకారుల నేపథ్యం లో తెరకెక్కిన బ్రహ్మాండ చిత్రంప్రస్తుతం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వినూత్నమైన కథలలో రాబోతున్న సినిమాలలో బ్రహ్మాండ సినిమా ఒకటి. ఈ సినిమా శుక్రవారం రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సినిమాలో నటి ఆమని ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

బార్బరిక్ షూటింగ్‌లో ప్రతీ రోజూ ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించేది : వశిష్ట ఎన్ సింహా

బార్బరిక్ షూటింగ్‌లో ప్రతీ రోజూ ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించేది : వశిష్ట ఎన్ సింహాత్రిబాణధారి బార్బరిక్ కథ ఓ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వల్ల మోహన్ నాకు ఈ కథను వినిపించారు. ఏవమ్ షూటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు మోహన్, నరేంద్ర ఈ పాయింట్‌ను చెప్పారు. సోషియో, థ్రిల్లర్ అని చెప్పి ఈ టైటిల్‌ను చెప్పారు. త్రిబాణధారి బార్బరిక్ అనే టైటిల్ చెప్పినప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఈ పాత్ర గురించి బయట చాలా మందికి తెలియదు. టైటిల్ చెప్పిన వెంటనే కథను వినాలని అనిపించింది. నెరేషన్ చేసిన దాని కంటే విజువల్‌గా అద్భుతంగా వచ్చింది అని కీలక పాత్రధారి వశిష్ట ఎన్ సింహా తెలిపారు.

హర హర శంకర పాటలో సమాజంలో ఘోరాల్ని చూపించారు : తనికెళ్ళ భరణి

హర హర శంకర పాటలో సమాజంలో ఘోరాల్ని చూపించారు : తనికెళ్ళ భరణిరమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘మటన్ సూప్’. ‘విట్‌నెస్ ది రియ‌ల్ క్రైమ్‌’ ట్యాగ్ లైన్‌. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి, రామకృష్ణ సనపల నిర్మాతలు. మంగళవారం నాడు మటన్ సూప్ నుంచి హర హర శంకర సాంగ్‌ను ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ళ భరణి విడుదల చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com