శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (20:46 IST)

రింకూ సింగ్ 165 పరుగులు.. ఆస్ట్రేలియాకు చుక్కలు చూపించేందుకు రెఢీనా?

టీమిండియా మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ రింకూ సింగ్ దేశీయ క్రికెట్‌లో తన సత్తాను చాటాడు. కాన్పూర్‌లో జరిగిన రంజీ ట్రోఫీ ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో ఉత్తరప్రదేశ్ తరఫున ఆడిన రింకూ.. ఆంధ్ర జట్టుపై అసాధారణమైన పోరాట పటిమతో అజేయంగా 165 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ మెగా ఇన్నింగ్స్‌లో 13 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం యూపీ జట్టును కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాడు. 
 
అంతేగాకుండా అక్టోబర్ 29 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్‌కు ముందు రింకూ అద్భుతమైన ఫామ్‌ను భారత క్రికెట్ మేనేజ్‌మెంట్‌కు స్పష్టంగా చాటి చెప్పేలా చేశాడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆంధ్ర జట్టు 470 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. దీనికి బదులివ్వడంలో యూపీ ఒకానొక దశలో పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది. ఇలాంటి అత్యంత క్లిష్టమైన సమయంలో రింకూ నేనున్నాంటూ జట్టుకు అండగా నిలిచాడు. 
 
దాదాపు 260కి పైగా బంతులు ఎదుర్కొని ఆంధ్ర బౌలర్ల వ్యూహాలను చిత్తు చేశాడు. రింకూ సింగ్‌కు మరో యువ ఆటగాడు విప్రజ్ నిగమ్ (42 పరుగులు) నుంచి అద్భుతమైన సహకారం లభించింది. ఈ విలువైన భాగస్వామ్యం కారణంగానే ఉత్తరప్రదేశ్ జట్టు చివరికి 450 పరుగుల మార్కును దాటగలిగింది. 
 
అజేయంగా 165 పరుగులు చేసి శతక్కొట్టిన రింకూ సింగ్.. ఈ సెంచరీతో రింకూ సింగ్ తన ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ కెరీర్‌లో 3400 కంటే ఎక్కువ పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతని సగటు 55 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్‌లో ఇది అతని 8వ సెంచరీ కావడం విశేషం. రింకూ సింగ్ 22 అర్ధ సెంచరీలు కూడా నమోదు చేశాడు.

డయల్ బిఫోర్ యు డిగ్ అని కోరుతున్న థింక్ గ్యాస్

డయల్ బిఫోర్ యు డిగ్ అని కోరుతున్న థింక్ గ్యాస్హిందూపూర్: థింక్ గ్యాస్... గతంలో AG-P ప్రథమ్ అని పిలిచేవారు. థింక్ గ్యాస్ వేసిన సిటీ గ్యాస్ సరఫరా పైప్ లైన్, ఇటీవల హిందూపూర్ లోని వేమన సర్కిల్‌, హిందూపూర్ బైపాస్ రోడ్‌లో ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా డ్రైనేజీ నిర్మాణం కోసం జెసిబితో చేసిన తవ్వకం పనిలో దెబ్బతినడంతో కొంతసేపు గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం కలిగింది. థింక్ గ్యాస్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవటంతో పాటుగా ప్రభావిత భాగాన్ని వేరుచేసి తక్కువ సమయంలోనే గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడం ద్వారా ప్రజల భద్రతను నిర్ధారించింది, నివాసితులకు అసౌకర్యాన్ని తగ్గించింది.

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)ఓ కామాంధుడు ఆసుపత్రిలో నర్సుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. ఒక్క రాత్రికి రూ. 10,000 ఇస్తాను, నాతో పడుకుంటావా అంటూ నేరుగా నర్సును అడిగాడు. దాంతో అతడిని ఏం చేయాలో అదే చేసారు. ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్ సిఎంఐ ఆసుపత్రిలో నర్సులను ఓ వ్యక్తి లైంగికంగా వేధించాడు. నర్సులు పనిచేసే వార్డుల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కామాంధుడు... వారితో రోజుకి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా అంటూ అసభ్యంగా మాట్లాడాడు. అతడి చెడు ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన నర్సులు, సిబ్బంది అతడిని పట్టుకుని చితకబాదారు. ఆ తర్వాత అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లలో వీడియోలను రికార్డ్ చేశారనే ఆరోపణలతో 32 ఏళ్ల ఐఐటీ బాంబే మాజీ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు. అక్టోబర్ 12న హాస్టల్ 14లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ కేసులో కొందరు విద్యార్థులు సీనియర్‌ పట్టుకుని క్యాంపస్ సెక్యూరిటీకి అప్పగించారు. జూలై 2025లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన ఆ పూర్వ విద్యార్థి అక్టోబర్ 11 నుండి తాత్కాలిక విజిటర్ పాస్‌పై క్యాంపస్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. తరచుగా క్యాంపస్‌కు వస్తుండేవాడని.. ఇందుకోసం ఇతర విద్యార్థుల ఐడీని ఉపయోగించుకున్నాడని తేలింది.

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహెగావ్ మండలం గెర్రి గ్రామంలో శనివారం ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ఆమె మామ దారుణంగా హత్య చేశాడు. నిందితుడు సత్యనారాయణ బాధితురాలు రాణిపై గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేయడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందింది. స్థానికుల ప్రకారం, రాణి సత్యనారాయణ కుమారుడు శేఖర్‌ను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుండి కుటుంబాల మధ్య గొడవలు పెరిగాయని స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుండి, శేఖర్‌ అత్తమామల ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు.

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్‌లలో రోడ్‌షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..ప్రతి ఏడాది దీపావళికి తనింటిలో ఘనంగా వేడుకలు చేసుకుని యూ ట్యూబ్ లో వీడియో షేర్ చేసే నటుడు, నిర్మాత, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి, కోళ్ళ ఫారమ్ అధినేత బండ్ల గణేష్ తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి తనింటిలో పార్టీ ఇవ్వనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో వుంటున్న ఆయన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, సినీ ఉద్దండుల సమీపంలో వుంటున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాత, నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన పూర్తి దృష్టిని రాజకీయ బాధ్యతలపైకి మళ్లించాలని భావించారు. అయితే, తాజా నివేదికలు అతని సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని సూచిస్తున్నాయి. సినీ వర్గాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చిరంజీవి, యష్, దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్లతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి పేరుగాంచిన కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి పనిచేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. కెవిఎన్ నిర్మాతలు పవన్‌ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది.

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాత

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాతహీరో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ ఈ రోజు థియేటర్స్ లోకి వచ్చిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అందిస్తూ ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. మూవీ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Rashmika : దీపావళికి మంచి అప్ డేట్ ఇస్తానంటున్న రశ్మిక మందన్న

Rashmika : దీపావళికి మంచి అప్ డేట్ ఇస్తానంటున్న రశ్మిక మందన్నరశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ప్రమోషన్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము కొన్ని ఫన్ & గేమ్స్ తో త్వరలో ఇంటర్వ్యూ రాబోతోంది అంటూ చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి తుపాకులతో ఫోజులిస్తూ.. మంచి అప్ డేట్ ఇవ్వబోతున్నామంటూ ప్రకటించారు. ఇందులో రశ్మిక వివాహం గురించి కూడా క్లారిటీ ఇస్తుందేమోనని సందేశం కూడా అభిమానులకు కలుగుతోంది.
