శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026 (12:21 IST)

నాలుగో దశ క్యాన్సర్‌తో పోరాటం.. రింకూ సింగ్ తండ్రి కన్నుమూత

Rinku Singh
భారత క్రికెటర్ రింకు సింగ్ తండ్రి శుక్రవారం ఉదయం గ్రేటర్ నోయిడాలోని యాథర్త్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. రింకూ సింగ్ తండ్రి నాలుగో దశ క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్నారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని యాథర్త్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కానీ విచారకరంగా చికిత్స ఫలించక ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 
 
దక్షిణాఫ్రికాతో భారతదేశం ఆడిన తొలి సూపర్ 8 మ్యాచ్ తర్వాత తన తండ్రి పరిస్థితి విషమించడంతో తన కుటుంబంతో ఉండటానికి రింకు టి20 ప్రపంచ కప్ జట్టు నుండి ఇంటికి తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది. 
 
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్‌కు ముందు తండ్రిని పరామర్శించి, మ్యాచ్ జరిగే రోజు ఉదయం తిరిగి జట్టుతో కలిశాడు. అయితే, ఆ మ్యాచ్ తుది జట్టులో రింకుకు చోటు దక్కలేదు. ఆయన స్థానంలో సంజూ శాంసన్‌కు అవకాశం కల్పించారు. 

డీఎంకేలో చేరిన జయలలిత నమ్మినబంటు మాజీ సీఎం పనీర్ సెల్వం

డీఎంకేలో చేరిన జయలలిత నమ్మినబంటు మాజీ సీఎం పనీర్ సెల్వంతమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఏఐఏడీఎంకే సీనియర్ నాయకుడు ఓ పన్నీర్ సెల్వం (ఓపీఎస్) చెన్నైలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం అన్నా అరివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి ఎంకే. స్టాలిన్ సమక్షంలో అధికారికంగా డీఎంకేలో చేరారు. అన్నాడీఎంకేలో తీవ్రమైన అంతర్గత అధికార పోరాటం మధ్య పన్నీర్ సెల్వం ఆ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించబడ్డారు. దీంతో పన్నీర్ సెల్వం డీఎంకే పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. మధ్యలో ఏఐఏడీఎంకే వాలంటీర్ల హక్కుల పునరుద్ధరణ కమిటీని ప్రారంభించి స్వతంత్రంగా పనిచేయడం ప్రారంభించారు.

స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వెళ్ళింది.. మద్యం తాగింది.. ఆపై సామూహిక అత్యాచారం

స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వెళ్ళింది.. మద్యం తాగింది.. ఆపై సామూహిక అత్యాచారంహర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కురుక్షేత్రలోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసే బాధితురాలు తన స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు గురుగ్రామ్‌‌కు వచ్చింది. అయితే, స్నేహితురాలు కనిపించకపోవడంతో అసంతృప్తికి గురై మద్యం సేవించింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆమె ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఒక ఆటో రిక్షా ఎక్కింది. ఆ ఆటోలో అప్పటికే డ్రైవర్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆమెకు ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే, నిందితులు ఆమెను నహర్‌పూర్ రూపా ప్రాంతంలోని ఒక నిర్జన ప్రదేశంలో ఉన్న గదికి తీసుకెళ్లారు.

Weather: వేసవి కాలం రాకముందే భానుడు భగభగ.. ఏపీలో ఎండలే ఎండలు

Weather: వేసవి కాలం రాకముందే భానుడు భగభగ.. ఏపీలో ఎండలే ఎండలువేసవి కాలం రాకముందే భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. మార్చి మొదటి వారంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 6.5 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి నెలలోనే ఎండలు, ఉక్కపోత తీవ్రంగా ఉండనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శుక్రవారం పొడి వాతావరణం ఉంటుందని, ఉత్తర కోస్తాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పొగమంచు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గురువారం నాటికే రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత పెరిగింది.

Operation Chinnari Thalli: మహిళా, పిల్లల భద్రత కోసం ఆపరేషన్ చిన్నారి-తల్లి

Operation Chinnari Thalli: మహిళా, పిల్లల భద్రత కోసం ఆపరేషన్ చిన్నారి-తల్లిపిల్లలపై లైంగిక నేరాలను అరికట్టడానికి నిర్ణయాత్మక చర్యగా, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డిజిపి) హరీష్ కుమార్ గుప్తా గురువారం మహిళా, పిల్లల భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆపరేషన్ చిన్నారి-తల్లి అనే రాష్ట్రవ్యాప్త ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ను ప్రారంభించారు. తన కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో అధికారిక పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించిన డిజిపి, సుస్థిర అభివృద్ధికి సురక్షితమైన బాల్యం అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పిల్లలకు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడమే లక్ష్యం అని అన్నారు.

మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం- చిప్ ఆధారిత స్మార్ట్ కార్డులు

మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం- చిప్ ఆధారిత స్మార్ట్ కార్డులుతెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం లబ్ధిదారుల కోసం చిప్ ఆధారిత స్మార్ట్ కార్డులను ప్రవేశపెట్టనుంది. మార్చి మధ్య నుండి పైలట్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం కానున్నాయి. స్మార్ట్ కార్డుల కోసం టెండర్లు పిలిచామని, పైలట్ అమలు కోసం ప్రతి జిల్లాలో ఒక మండలాన్ని ఎంపిక చేస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై. నాగిరెడ్డి తెలిపారు.

SSRajamouli: వారణాసితో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇలా వున్నాయంటున్న రాజమౌళి

SSRajamouli: వారణాసితో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇలా వున్నాయంటున్న రాజమౌళిరాజమౌళి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తన సినిమా ప్రమోషన్లు అన్నీ చాలా సింపుల్ గా సోషల్ మీడియాలో పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా చిన్నపాటి వీడియోలను చూపిస్తూ అభిమానులను సిని ప్రియులను ఉత్సాహపరుస్తుంటారు. ఇటీవలే ప్రియాంక చోప్రా వారణాసిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యాలు చేసింది. డాన్స్ పరంగా, యాక్షన్ పరంగా ఏది కంఫర్టబుల్ అంటూ బాలీవుడ్ లో ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు వారణాసిలో చేస్తున్న యాక్షన్ సీన్స్ చాలా బాగా నచ్చాయని దర్శకుడు రాజమౌళి తీసుకుంటున్న కేర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అంటూ వెల్లడించింది.

అనిల్ రావిపూడి తదుపరి ప్రాజెక్టుపై ప్రకటన.. హీరోలు ఎవరంటే...

అనిల్ రావిపూడి తదుపరి ప్రాజెక్టుపై ప్రకటన.. హీరోలు ఎవరంటే...ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు. ప్రతి యేటా సంక్రాంతికి ఒక చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ సక్సెస్ ఫుల్ దర్శకుడుగా పేరుగాంచిన అనిల్ రావిపూడి ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను అందుకున్నారు. గురువారం తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు.

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడి

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడిపటాస్ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయం చేసిన అనిల్ రావిపూడిని కథానాయకుడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరోసారి నటించబోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సక్సెస్ కొట్టి నిర్మాతలకూ, అభిమానులకూ ఖుషీ చేసిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమా వెంకటేష్ తో అని ప్రకటించాడు. అయితే నేడు అందులో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా వున్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ ఓ చిన్న వీడియో కూడా చేశాడు దర్శకుడు.

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)టాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇక సాయంత్రం వీరిద్దరి వివాహం కొడవ పద్దతిలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్‌స్టాలో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంకా విజయ్ చేసిన ఇన్ ‌స్టా పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు బాగుండేదని నాకు అనిపించే విధంగా ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేది.

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణువిష్ణు విన్యాసం కథ డైరెక్టర్ మారుతి చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ, చాలా మంచి క్యారెక్టర్. ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు. కథ విన్న వెంటనే మొదలుపెట్టా. -డైరెక్టర్ మారుతి సినిమాని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్. ఎడిటింగ్ మీద కూడా చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంది. అలాగే సినిమాలో మంచి అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం కూడా ప్లస్సు అయ్యింది.అని చిత్ర కథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
