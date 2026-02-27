నాలుగో దశ క్యాన్సర్తో పోరాటం.. రింకూ సింగ్ తండ్రి కన్నుమూత
భారత క్రికెటర్ రింకు సింగ్ తండ్రి శుక్రవారం ఉదయం గ్రేటర్ నోయిడాలోని యాథర్త్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. రింకూ సింగ్ తండ్రి నాలుగో దశ క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్నారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని యాథర్త్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కానీ విచారకరంగా చికిత్స ఫలించక ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
దక్షిణాఫ్రికాతో భారతదేశం ఆడిన తొలి సూపర్ 8 మ్యాచ్ తర్వాత తన తండ్రి పరిస్థితి విషమించడంతో తన కుటుంబంతో ఉండటానికి రింకు టి20 ప్రపంచ కప్ జట్టు నుండి ఇంటికి తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది.
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్కు ముందు తండ్రిని పరామర్శించి, మ్యాచ్ జరిగే రోజు ఉదయం తిరిగి జట్టుతో కలిశాడు. అయితే, ఆ మ్యాచ్ తుది జట్టులో రింకుకు చోటు దక్కలేదు. ఆయన స్థానంలో సంజూ శాంసన్కు అవకాశం కల్పించారు.