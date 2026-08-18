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  4. Rishabh Pant Becomes First Indian and Fastest To Hit 100 Sixes in Test Cricket
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (17:42 IST)

టెస్టు క్రికెట్‌లో 100 సిక్సర్ల అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న రిషబ్ పంత్

Rishabh Pant
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (17:42 IST)
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Rishabh Pant
శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో భాగంగా మంగళవారం నాడు జరిగిన నాలుగో రోజు ఆటలో, దూకుడుగా ఆడే వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ టెస్టు క్రికెట్‌లో 100 సిక్సర్ల అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించడంతో పాటు, కేవలం తన 51వ మ్యాచ్‌లోనే 100 సిక్సర్ల మార్కును చేరిన అత్యంత వేగవంతమైన ఆటగాడిగా కూడా పంత్ నిలిచాడు. కాగా, ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ తన 82వ టెస్టులో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
 
పంత్ కంటే ముందు స్టోక్స్ (138 సిక్సర్లు), న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (107 సిక్సర్లు), ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన వినూత్న శైలి కలిగిన కీపర్-బ్యాటర్ ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ (100 సిక్సర్లు) ఉన్నారు. ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు పంత్ ఖాతాలో 97 సిక్సర్లు ఉండేవి. 
 
మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో అతను క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉన్న 98 సిక్సర్ల రికార్డును సమం చేశాడు. భారతీయుల విషయానికొస్తే, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ మరియు రోహిత్ శర్మ చెరో 91 సిక్సర్లతో ఈ జాబితాలో సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. 
అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన బ్యాటర్ల జాబితా: 
1. బెన్ స్టోక్స్ (ఇంగ్లాండ్) - 138 సిక్సర్లు 
2. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (న్యూజిలాండ్) - 107 సిక్సర్లు 
3. ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ (ఆస్ట్రేలియా) - 100 సిక్సర్లు 
4. రిషబ్ పంత్ (భారత్) - 100 సిక్సర్లు 
5. క్రిస్ గేల్ (వెస్ట్ ఇండీస్) - 98 సిక్సర్లు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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