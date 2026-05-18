చాహల్తో డేటింగ్ చేయడం లేదు.. జస్ట్ ఫ్రెండ్ మాత్రమే : ఆర్జే మహ్వాష్
భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహల్తో తాను డేటింగ్ చేస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ప్రచారానికి నటి, ఆర్జే మహ్వాష్ ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. చాహల్తో తాను డేటింగ్ చేయడం లేదని మా ఇద్దరి మధ్య కేవలం స్నేహం మాత్రమే ఉందని అన్నారు. అయితే, తమ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై ఎలాంటి నిజం లేదన్నారు. చాహల్ కష్టకాలంలో ఉన్నపుడు తామంతా అతినికి స్నేహితులుగా అండగా నిలిచామని ఆమె వెల్లడించారు.
తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, ప్రజలు చాలా చిన్న విషయాలను కూడా పెద్దవి చేసి హైప్ చేస్తుంటారు. ఇది అంత పెద్ది విషయం కాదు అని అన్నారు. స్నేహితుల మధ్య సాధారణంగా జరిగే చిన్న గొడవ కారణంగా ఇన్స్టాను ఒకరినొకరు అన్ ఫాలో చేసుకుంటే దానిని కూడా పెద్దదిగా చూశారని ఆమె వివరించారు.
అతను చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నపుడు మేమంతా అతనికి అండగా నిలిచాం. ఆ సమయంలో అతనికి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అవసరం. స్నేహానికి నేను చాలా విలువనిస్తాను అని మహ్వాష్ తెలిపారు. చాహల్కు తన విషెస్ ఎల్లవేళలా ఉంటాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
జనాభా ఒక ఆస్తి-భారం కాదు: చంద్రబాబు మూడు, నాలుగు సంతానికి ప్రోత్సాహాకాలు ఎందుకంటే?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మూడు, నాలుగవ సంతానానికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో తగ్గుతున్న మొత్తం జననాల రేటు (టీఎఫ్ఆర్)పై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఏపీ సీఎం బాబు ఈ ప్రకటన చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, మూడవ సంతానానికి రూ.30,000, నాలుగవ సంతానానికి రూ.40,000 ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ప్రకటించారు. 1995 నుంచి 2004 మధ్య ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు జనాభా నియంత్రణకు గట్టి మద్దతుదారుగా ఉన్న ఈ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, ఇప్పుడు జనాభా ఒక ఆస్తి కానీ భారం కాదని నమ్ముతున్నారు.
ఈ కట్టె కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ : నటుడు తనీష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ను సినీ నటుడు తనీష్ అల్లాడి మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసులో కలుసుకున్నారు. మర్యాదపూర్వకంగా ఈ భేటీ జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేనలో చురుకుగా పని చేస్తున్న తనీష్... జనసేన సాధక్ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు మంగళగిరికి వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ అధినేతతో ఆయన సమావేశమయ్యారు.
Put Chutney యూ ట్యూబర్ నుంచి విజయ్ కేబినెట్లో విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాజ్ మోహన్
Put Chutney, అతడు ఓ యూట్యూబర్గా తమిళనాడులో చాలామందికి తెలుసు. టీవీకే పార్టీ నుంచి విజయం సాధించిన Put Chutney రాజ్మోహన్ ఏకంగా తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కేబినెట్లో పాఠశాల విద్య, తమిళ అభివృద్ధి, సమాచార, ప్రచార శాఖ, చలనచిత్ర సాంకేతికత- సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రిగా నియమించారు. దీనితో తమిళనాడులో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంచలనాల కోసం విజయ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటే మరికొందరు ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ ను మంత్రులుగా చూడటం ఆనందంగా వుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
వట సావిత్ర వ్రతం నాడు దీపాలు వెలిగిస్తుండగా మర్రిచెట్టుకు అంటుకున్న నిప్పు, వీడియో
బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం... మర్రిచెట్టు భక్తులు చేసిన పొరపాటు వల్ల కాలిపోయింది. వట సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పెద్దఎత్తున భక్తులు వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం వద్దకు వచ్చి పూజలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వారు చెట్టు మొదల్లో దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా వెలిగిస్తుండగా చెట్టుకు చుట్టి వున్న దారాలకు నిప్పు అంటుకుంది. వెంటనే ఆ మంటలు కాస్తా చెట్టుకు వ్యాపించాయి. దీనితో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు, కర్పూర హారతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ అనర్థం చోటుచేసుకున్నది భక్తులు తెలిపారు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందా? ప్రభుత్వ వివరణ ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగ రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా, సంస్థలో కొత్తగా వందల సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు పరం చేయనున్నారనే వార్తలకు ఇలాంటి చర్యలు మరింత ఊతమిస్తున్నాయి.
కోలీవుడ్లో విషాదం.. నదిలో దూకి నిర్మాత ఆత్మహత్య... ఎఁదుకో తెలుసా?
కోలీవుడ్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె.రాజన్ (85) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్థానిక అడయారు నదిలో దూకి ఆయన బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి స్థానిక రాయపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమళ చిత్రపరిశ్రమలో తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడించే వ్యక్తిగా నిర్మాత కె.రాజన్కు పేరుంది.
Chiru158: తన 158వ సినిమా బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో ప్రారంభిస్తున్నానని ప్రకటించిన చిరంజీవి
ఈ ప్రకటనను చిరంజీవి స్వయంగా ఒక పవర్ఫుల్ జిమ్ వీడియో ద్వారా రివిల్ చేశారు. ఆ వీడియోలో ఆయన చూపించిన డెడికేషన్, ఇంటెన్స్ వర్కౌట్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొత్త లుక్ కోసం ఆయన పడుతున్న కష్టం, ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం చేస్తున్న ట్రైనింగ్ ఈ సినిమాలో ఉండబోయే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్కు హింట్ ఇస్తోంది
సినిమాపై అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖనా? సీఎం విజయ్పై విశాల్ ఫైర్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్మోహన్ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు.
రజనీకాంత్తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.