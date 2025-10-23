గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025 (14:37 IST)

Rohit Sharma: 1000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాట్స్‌మన్‌గా హిట్‌మ్యాన్

Rohit Sharma
Rohit Sharma
ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై భారత్-ఆస్ట్రేలియా వన్డే మ్యాచ్‌లలో 1000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాట్స్‌మన్‌గా భారత సూపర్‌స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. అడిలైడ్ ఓవల్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. 
 
వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచే రేసులో ప్రస్తుతం 802 పరుగులతో రెండవ స్థానంలో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ అతనితో పోటీ పడుతున్నాడు. 21 మ్యాచ్‌ల్లో, హిట్‌మన్ ఆస్ట్రేలియాపై వారి సొంత గడ్డపై 1071 పరుగులు చేశాడు. సగటున 56.36, స్ట్రైక్ రేట్ 89.32, ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యుత్తమ స్కోరు 171. 
 
రోహిత్ 97 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో 73 పరుగులు చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 75.26. రోహిత్ ఇన్నింగ్స్‌లో మిచెల్ ఓవెన్‌పై సిక్సర్ కోసం స్టాండ్స్‌లోకి పంపబడిన రెండు భారీ పుల్ షాట్‌లు వున్నాయి. 
 
ప్రస్తుతం 275 వన్డేలు, 267 ఇన్నింగ్స్‌లలో రోహిత్ 48.69 సగటుతో 11,249 పరుగులు చేశాడు. అందులో 32 సెంచరీలు, 59 అర్ధ సెంచరీలు, 264 అత్యుత్తమ స్కోరు ఉంది. ఈ క్రమంలో రోహిత్ శర్మ మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీని కూడా అధిగమించి వన్డేల్లో భారతదేశం తరపున మూడవ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 308 మ్యాచ్‌ల్లో 40.95 సగటుతో 11,121 పరుగులు చేసిన గంగూలీని 22 సెంచరీలు, 71 అర్ధ సెంచరీలతో అధిగమించాడు. 
 
2022 నుండి, రోహిత్ 19 యాభైకి పైగా స్కోర్లు సాధించాడు. అతను 100 కంటే తక్కువ స్ట్రైక్ రేట్‌తో 50 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోవడం ఇది రెండోసారి. చివరిది 2023లో స్వదేశంలో జరిగిన ఐసీసీ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ సందర్భంగా ఇంగ్లాండ్‌పై 66 బంతుల్లో 50 పరుగులు ద్వారా సాధించాడు. 
 
ఈ సంవత్సరం వన్డేలలో, రోహిత్ 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో 38.30 సగటుతో 383 పరుగులు చేశాడు. ఒక సెంచరీ, రెండు అర్ధ సెంచరీలతో, 119 అత్యుత్తమ స్కోరుతో నిలిచాడు.

బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులు.. ఏపీకి తీసుకురావడానికి చర్యలు

బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులు.. ఏపీకి తీసుకురావడానికి చర్యలుబంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ప్రవేశించిన కారణంగా బంగ్లాదేశ్ నేవీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించిందని వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు గురువారం తెలిపారు. మత్స్యకారులను విడుదల చేయాలని కోరుతూ బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వానికి అధికారిక లేఖ పంపినట్లు మంత్రి తెలిపారు.

విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్‌గా అమరావతి

విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్‌గా అమరావతిఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్‌లో విశాఖపట్నంలో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి దుబాయ్‌లో జరిగిన రోడ్‌షో సందర్భంగా ఆయన ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. మూడు రోజుల పాటు యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు, వివిధ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తారమైన పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొనమని ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు.

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌ను ఎంపికయ్యారు. ప్రతిపక్ష మహాఘటబంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) నేత తేజస్వీ యాదవ్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు పాట్నాలో జరగనున్న కూటమి సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో కీలక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

శబరిమల ఆలయం బంగారం కేసు.. టీడీబీ అధికారిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్

శబరిమల ఆలయం బంగారం కేసు.. టీడీబీ అధికారిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం కనిపించకుండా పోయిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) గురువారం మాజీ పరిపాలనా అధికారి బి మురారి బాబును అరెస్టు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. బంగారం తప్పిపోయిన వివాదం నేపథ్యంలో ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) సస్పెండ్ చేసిన బాబును బుధవారం రాత్రి చంగనస్సేరిలోని ఆయన నివాసం నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. ఆపై విచారణ కోసం తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి తరలించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

జగన్ లండన్ పర్యటనకు సీబీఐ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చేనా?

జగన్ లండన్ పర్యటనకు సీబీఐ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చేనా?వైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి లండన్ పర్యటనపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. జగన్ లండన్ వెళ్లేండుగు నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టు అనుమతి ఇస్తుందా? లేదా? అనే అంశంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Watch More Videos

Upasana: ఉపాసనకు సీమంత వేడుక నిర్వహించిన మెగా కుటుంబం

Upasana: ఉపాసనకు సీమంత వేడుక నిర్వహించిన మెగా కుటుంబంమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటిలో దీపావళినాడు వేడుక జరిగింది. ఉపాసనకు గంధం పూసి దీపంతో మెగా మహిళలు హారతి పడుతూ పాటులు పాడారు. ఉపాసన సీమంతం వేడుక జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలో నాగార్జున, అమల, పవన్ కళ్యాణ్ భార్య, నాగబాబు కుటుంబం, ఉపాసన తల్లిదండ్రులు హాజరయ్యారు. ఉపాసన తండ్రి చిరంజీవికి వేంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహాన్ని అందజేశారు.

Fauzi: ప్రభాస్, హను రాఘవపూడి హను చిత్రానికి ఫౌజీ ఖరారు

Fauzi: ప్రభాస్, హను రాఘవపూడి హను చిత్రానికి ఫౌజీ ఖరారుమన చరిత్రలో మరుగునపడిన అధ్యాయాల నుండి ఒక సైనికుడి ధైర్య కథ తో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ చిత్ర యూనిట్ ఫౌజీ అనే పేరు ప్రకటించింది. ఈ టైటిల్ తో గత కొంతకాలంగా షూటింగ్ కూడా జరిగింది. నేడు ఖరారు చేస్తూ ప్రకటన వెలువరించారు. నిన్న విడుదలచేసిన A Battalion Who Walks Alone”, “Most Wanted Since 1932” పోస్టర్‌పై ఉన్న ఈ వాక్యాలు ప్రభాస్ పవర్ ఫుల్ పాత్రని సూచిస్తున్నాయి. బ్రిటిష్ పాలనా కాలాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. పోస్టర్‌లో ఉన్న భగవద్గీత శ్లోకాలు ఈ కథకు ఫిలాషఫికల్ డెప్త్ ని యాడ్ చేస్తున్నాయి.

Akhil: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో అక్కినేని అఖిల్, జైనాబ్ రవ్జీ

Akhil: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో అక్కినేని అఖిల్, జైనాబ్ రవ్జీఅక్కినేని అఖిల్, జైనాబ్ రవ్జీ దీపావళి శుభాకాంక్షలతో అభిమానులకు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఓ పిక్ ను విడుదల చేశారు. అఖిల్ జూన్ 2025లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో జైనాబ్ రవ్జీని వివాహం చేసుకున్నాడు. వారి తాజా ఫోటో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంతో ఈ జంట ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

James Cameron : జేమ్స్ కామెరూన్.. అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్.. కోసం భారతదేశంలో ఈవెంట్

James Cameron : జేమ్స్ కామెరూన్.. అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్.. కోసం భారతదేశంలో ఈవెంట్భారతదేశ భావోద్వేగాలు, విలువలు, పండుగ స్ఫూర్తితో లోతుగా ప్రతిధ్వనించే అవతార్ సాగా చాలా కాలంగా భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. మొదటి రెండు భాగాలు భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద స్మారక బ్లాక్‌బస్టర్‌లుగా ఉద్భవించాయి. ప్రతి అధ్యాయంతో బలంగా పెరుగుతూనే ఉన్న వారసత్వాన్ని సృష్టించాయి.

Rishabh Shetty: ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్ వెర్షన్‌తో విడుదలౌతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1

Rishabh Shetty: ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్ వెర్షన్‌తో విడుదలౌతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1రిషబ్ శెట్టి బిగ్గెస్ట్ పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ కాంతార: చాప్టర్ 1. ప్రఖ్యాత పాన్-ఇండియా నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2న విడుదలైన అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకొని ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com