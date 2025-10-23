Rohit Sharma: 1000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాట్స్మన్గా హిట్మ్యాన్
ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై భారత్-ఆస్ట్రేలియా వన్డే మ్యాచ్లలో 1000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాట్స్మన్గా భారత సూపర్స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. అడిలైడ్ ఓవల్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచే రేసులో ప్రస్తుతం 802 పరుగులతో రెండవ స్థానంలో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ అతనితో పోటీ పడుతున్నాడు. 21 మ్యాచ్ల్లో, హిట్మన్ ఆస్ట్రేలియాపై వారి సొంత గడ్డపై 1071 పరుగులు చేశాడు. సగటున 56.36, స్ట్రైక్ రేట్ 89.32, ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యుత్తమ స్కోరు 171.
రోహిత్ 97 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో 73 పరుగులు చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 75.26. రోహిత్ ఇన్నింగ్స్లో మిచెల్ ఓవెన్పై సిక్సర్ కోసం స్టాండ్స్లోకి పంపబడిన రెండు భారీ పుల్ షాట్లు వున్నాయి.
ప్రస్తుతం 275 వన్డేలు, 267 ఇన్నింగ్స్లలో రోహిత్ 48.69 సగటుతో 11,249 పరుగులు చేశాడు. అందులో 32 సెంచరీలు, 59 అర్ధ సెంచరీలు, 264 అత్యుత్తమ స్కోరు ఉంది. ఈ క్రమంలో రోహిత్ శర్మ మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీని కూడా అధిగమించి వన్డేల్లో భారతదేశం తరపున మూడవ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 308 మ్యాచ్ల్లో 40.95 సగటుతో 11,121 పరుగులు చేసిన గంగూలీని 22 సెంచరీలు, 71 అర్ధ సెంచరీలతో అధిగమించాడు.
2022 నుండి, రోహిత్ 19 యాభైకి పైగా స్కోర్లు సాధించాడు. అతను 100 కంటే తక్కువ స్ట్రైక్ రేట్తో 50 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోవడం ఇది రెండోసారి. చివరిది 2023లో స్వదేశంలో జరిగిన ఐసీసీ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ సందర్భంగా ఇంగ్లాండ్పై 66 బంతుల్లో 50 పరుగులు ద్వారా సాధించాడు.
ఈ సంవత్సరం వన్డేలలో, రోహిత్ 10 ఇన్నింగ్స్లలో 38.30 సగటుతో 383 పరుగులు చేశాడు. ఒక సెంచరీ, రెండు అర్ధ సెంచరీలతో, 119 అత్యుత్తమ స్కోరుతో నిలిచాడు.