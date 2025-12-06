వైజాగ్ మ్యాచ్.. రోహిత్ శర్మ ఖాతాలో 20వేల మైలురాయి.. కుల్దీప్తో వాగ్వివాదం ఎందుకు? (video)
Rohit Sharma-Kuldeep Yadav
సౌతాఫ్రికాతో వైజాగ్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో భారత స్టార్ ఆటగాళ్లు అదరగొట్టారు. టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 20వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్న నాలుగో భారత ప్లేయర్గా నిలిచాడు.
సౌతాఫ్రికాతో వైజాగ్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఈ జాబితాలో సచిన్ టెండూల్కర్ 34,357 పరుగులతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. విరాట్ కోహ్లీ (27,910), రాహుల్ ద్రవిడ్(24,064) రోహిత్ శర్మ కంటే ముందున్నారు.
2007లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్.. 67 టెస్ట్ల్లో 4301, టీ20ల్లో 4,231 పరుగులు, వన్డేల్లో 11,491 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 47.5 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అనంతరం భారత్ 44 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి పరుగులు చేసి సునాయస విజయాన్నందుకుంది.
ఇకపోతే.. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ, కుల్దీప్ యాదవ్ల మధ్య వాగ్వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఓ డీఆర్ఎస్ విషయంలో కుల్దీప్ యాదవ్.. రోహిత్ శర్మతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. డీఆర్ఎస్ తీసుకోవాలని పట్టుబట్టాడు. కానీ రోహిత్ శర్మ మాత్రం వెనక్కి వెళ్లు అంటూ మందలించాడు.
కుల్దీప్ యాదవ్ వేసిన 43వ ఓవర్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఓవర్ ఐదో బంతి లుంగి ఎంగిడి ప్యాడ్స్కు తాకగా కుల్దీప్ యాదవ్ ఎల్బీ కోసం అప్పీల్ చేశాడు. అంపైర్లు పట్టించుకోలేదు. దీంతో రివ్యూ తీసుకోవాలని రాహుల్ను కోరాడు. వెంటనే రోహిత్ శర్మ వెనక్కి వెళ్లిపోవాలంటూ సీరియస్గా చెప్పాడు.
అతని సూచనలతో వెనుదిరిగిన కుల్దీప్ యాదవ్.. డీఆర్ఎస్ తీసుకోవాలని వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఆఖరి బంతికి కూడా అప్పీల్ చేసిన కుల్దీప్ రివ్యూ తీసుకోవాలని మరోసారి పట్టుబట్టాడు. దాంతో అక్కడ నవ్వులు పూసాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.