శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025 (22:52 IST)

వైజాగ్ మ్యాచ్.. రోహిత్ శర్మ ఖాతాలో 20వేల మైలురాయి.. కుల్దీప్‌తో వాగ్వివాదం ఎందుకు? (video)

Rohit Sharma-Kuldeep Yadav
Rohit Sharma-Kuldeep Yadav
సౌతాఫ్రికాతో వైజాగ్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో భారత స్టార్ ఆటగాళ్లు అదరగొట్టారు. టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 20వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్న నాలుగో భారత ప్లేయర్‌గా నిలిచాడు. 
 
సౌతాఫ్రికాతో వైజాగ్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఈ జాబితాలో సచిన్ టెండూల్కర్ 34,357 పరుగులతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. విరాట్ కోహ్లీ (27,910), రాహుల్ ద్రవిడ్(24,064) రోహిత్ శర్మ కంటే ముందున్నారు. 
 
2007లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్.. 67 టెస్ట్‌ల్లో 4301, టీ20ల్లో 4,231 పరుగులు, వన్డేల్లో 11,491 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 47.5 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అనంతరం భారత్ 44 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి పరుగులు చేసి సునాయస విజయాన్నందుకుంది.
 
ఇకపోతే.. ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ, కుల్దీప్ యాదవ్‌ల మధ్య వాగ్వివాదం చోటుచేసుకుంది.  ఈ మ్యాచ్‌లో ఓ డీఆర్‌ఎస్ విషయంలో కుల్దీప్ యాదవ్.. రోహిత్ శర్మతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. డీఆర్‌ఎస్ తీసుకోవాలని పట్టుబట్టాడు. కానీ రోహిత్ శర్మ మాత్రం వెనక్కి వెళ్లు అంటూ మందలించాడు.
 
కుల్దీప్ యాదవ్ వేసిన 43వ ఓవర్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఓవర్ ఐదో బంతి లుంగి ఎంగిడి ప్యాడ్స్‌కు తాకగా కుల్దీప్ యాదవ్ ఎల్బీ కోసం అప్పీల్ చేశాడు. అంపైర్లు పట్టించుకోలేదు. దీంతో రివ్యూ తీసుకోవాలని రాహుల్‌ను కోరాడు. వెంటనే రోహిత్ శర్మ వెనక్కి వెళ్లిపోవాలంటూ సీరియస్‌గా చెప్పాడు. 
 
అతని సూచనలతో వెనుదిరిగిన కుల్దీప్ యాదవ్.. డీఆర్‌ఎస్ తీసుకోవాలని వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఆఖరి బంతికి కూడా అప్పీల్ చేసిన కుల్దీప్ రివ్యూ తీసుకోవాలని మరోసారి పట్టుబట్టాడు. దాంతో అక్కడ నవ్వులు పూసాయి. ఈ  సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

పుతిన్-మోడీ ఫ్రెండ్‌షిప్‌ని మా ట్రంప్ దృఢతరం చేసారు, ఇవ్వండి నోబెల్ అవార్డ్, ఎవరు?

పుతిన్-మోడీ ఫ్రెండ్‌షిప్‌ని మా ట్రంప్ దృఢతరం చేసారు, ఇవ్వండి నోబెల్ అవార్డ్, ఎవరు?మా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మామూలోడు కాదు, భారత్-రష్యాల మధ్య మైత్రి బంధాన్ని మరింత దృఢతరం చేసారు. ఇందుకుగాను మా ట్రంప్‌కి నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలని నేను వాదిస్తానంటూ మాజీ పెంటగాన్ అధికారి మైఖేల్ రూబిన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు భారత్ ఇచ్చిన గౌరవ మర్యాదలు మరెక్కడా దక్కవన్న ఆయన డోనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాల కారణంగా భారత్-రష్యాలు బాగా దగ్గరయ్యాయని ఆయన అన్నారు.

పరకామణిలో తప్పు చేసాను, నేను చేసింది మహా పాపం: వీడియోలో రవి కుమార్ కన్నీటి పర్యంతం

పరకామణిలో తప్పు చేసాను, నేను చేసింది మహా పాపం: వీడియోలో రవి కుమార్ కన్నీటి పర్యంతంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణి కేసులో నిందితుడైన రవికుమార్ తన వ్యధను వీడియో ద్వారా తెలియజేసాడు. ఆయన ఆ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... నేను ఏప్రిల్ 29, 2023 నాడు పరకామణిలో తప్పు చేసాను. ఆ మహా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా నా ఆస్తిలో 90 శాతాన్ని తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామికి ఇచ్చేయాలని భావించి, అలాగే చేసాను. నా కుటుంబం నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఇందులో ఎవరి ఒత్తిడి నాపై లేదు. ఈ వ్యవహారం పైన ఎన్నో కట్టుకథలు అల్లుతున్నారు. నాపై ఎవరో ఒత్తిడి తెచ్చి ఆస్తులు రాసుకున్నారని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

Jogi Ramesh: లిక్కర్ కేసు.. జోగి రమేష్‌పై ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్

Jogi Ramesh: లిక్కర్ కేసు.. జోగి రమేష్‌పై ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు జోగి రమేష్‌పై సిట్ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. రాజకీయ మద్దతుతో అద్దేపల్లి జనార్ధన్ రావు ఇబ్రహీంపట్నంలో అక్రమ వ్యాపారాన్ని నడిపారని, ములకల చెరువు నుండి ఉత్పత్తి యూనిట్లను నిర్వహించారని దర్యాప్తులో తేలింది. విజయవాడ మద్యం కుంభకోణంలో ఎనిమిది మంది నిందితులను ఎక్సైజ్ కోర్టు ముందుంచారు. సిట్ పాత్రలను వివరంగా జాబితా చేసి అడ్డేపల్లి జనార్ధన్ రావును ఏ1గా, జగన్మోహన్ రావును ఏ2గా పేర్కొంది. ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇద్దరూ నకిలీ మద్యం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

అందుకే నేను చెప్పేది, పవన్ సీఎం అయ్యే వ్యక్తి, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి: ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్

అందుకే నేను చెప్పేది, పవన్ సీఎం అయ్యే వ్యక్తి, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి: ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సీఎం అయ్యే వ్యక్తి అనీ, సీఎం అవుతారని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎంపి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అన్నారు. అందువల్ల అలాంటి నాయకుడు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడాలని అన్నారు. ఆయన కోనసీమ గురించి ఏమి మాట్లాడారో నేను చూసానంటూ చెప్పిన ఉండవల్లి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

బాబాయ్ హత్యే జగన్‌కు చిన్న విషయం, ఇక పరకామణి చోరీ ఓ లెక్కనా: సీఎం చంద్రబాబు

బాబాయ్ హత్యే జగన్‌కు చిన్న విషయం, ఇక పరకామణి చోరీ ఓ లెక్కనా: సీఎం చంద్రబాబుసొంత బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసే వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి చిన్న విషయం అయినప్పుడు ఇక పరకామణి చోరీ కేసు ఓ లెక్కనా అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆయన పార్టీ కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. తిరుమల పరకామణిలో రూ.70 వేల చోరీకి రూ.14 కోట్ల ఆస్తి రాసిచ్చేందుకు సిద్ధపడ్డారంటే ఇంకెంత సంపాదించి ఉంటారని ప్రశ్నించారు. తితిదే దోపిడీ ఏ స్థాయిలో చేశారో దీనిబట్టే అర్థమవుతోందన్నారు.

Watch More Videos

Nandamuri Kalyan: ఛాంపియన్ తో 35 ఏళ్ల తర్వాత నందమూరి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రీఎంట్రీ

Nandamuri Kalyan: ఛాంపియన్ తో 35 ఏళ్ల తర్వాత నందమూరి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రీఎంట్రీస్వప్న సినిమాస్ ఎల్లప్పుడూ కొత్తదనం ఉన్న కథలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ, విభిన్నమైన కథాంశాలు, అద్భుతమైన క్రియేటివ్, కాస్టింగ్‌ సెలెక్షన్స్ తో ముందుకు సాగుతోంది. వారి తాజా చిత్రం 'ఛాంపియన్' జీ స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో రూపొందుతున్న పీరియడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. అనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ , కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్‌తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో కూడా స్వప్న సినిమాస్ తమ ప్రత్యేకతని కొనసాగిస్తోంది. యంగ్ ఛాంప్ రోషన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ సంచలనం అనశ్వర రాజన్ తెలుగు సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతుంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

మంత్రి సీతక్క లాంచ్ చేసిన కామాఖ్య ఇంటెన్స్ థ్రిల్లింగ్ ఫస్ట్ లుక్

మంత్రి సీతక్క లాంచ్ చేసిన కామాఖ్య ఇంటెన్స్ థ్రిల్లింగ్ ఫస్ట్ లుక్సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలంగాణ మంత్రి సీతక్క 'కామాఖ్య' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసి టీంకు అభినందనలు తెలియజేశారు.

ఘంటసాల ది గ్రేట్ మూవీ మరో శంకరాభరణం అవుతుందన్న ప్రముఖులు

ఘంటసాల ది గ్రేట్ మూవీ మరో శంకరాభరణం అవుతుందన్న ప్రముఖులుఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు (ఘంటసాల) బయోపిక్ ఎంతో గ్రాండ్ గా తెరకెక్కింది. సి.హెచ్. రామారావు దర్శకత్వంలో ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే టైటిల్‌తో డిసెంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ చిత్రం అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ సమర్పణలో శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మాణ సారథ్యంలో సి.హెచ్. రామారావు రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో కృష్ణ చైతన్య ఘంటసాలగా, మృదుల ఘంటసాల సావిత్రమ్మగా, చిన్న ఘంటసాలగా తులసి మూవీ ఫేమ్ అతులిత నటించగా.. సుమన్ ముఖ్య పాత్రను పోషించారు.

నేను నమ్మితే షూటింగ్ కు కూడా ఎప్పుడో గానీ వెళ్లను : నిర్మాత కేఎల్ దామోదర ప్రసాద్

నేను నమ్మితే షూటింగ్ కు కూడా ఎప్పుడో గానీ వెళ్లను : నిర్మాత కేఎల్ దామోదర ప్రసాద్త్రిగుణ్, హెబ్బా పటేల్, అఖిల్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన చిత్రం ఈషా. ఈ చిత్రాన్ని హెచ్‌వీఆర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత కేఎల్‌ దామోదర ప్రసాద్‌ సమర్పణలో హేమ వెంకటేశ్వరరావు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. డిసెంబరు 12న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో 'ఈషా' మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు చిత్ర నిర్మాత కేఎల్‌ దామోదర ప్రసాద్‌.

Akhil Akkineni : ప్రశాంత్ నీల్ తో అఖిల్ అక్కినేని చిత్రం ?

Akhil Akkineni : ప్రశాంత్ నీల్ తో అఖిల్ అక్కినేని చిత్రం ?అఖిల్ అక్కినేని సక్సెస్స్ కోసం ఎదుచుస్తున్నాడు. ఒక రకంగా తన కెరీర్‌లో క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఏజెంట్ తర్వాత, విరామం తీసుకుని తన ప్రాజెక్టులను పునరుద్ధరించాడు. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ ఫేమ్ మురళి కిషోర్ అబ్బురు దర్శకత్వం వహిస్తున్న తన ఆరవ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com