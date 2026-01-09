Ruturaj Gaikwad: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ రికార్డు.. గైక్వాడ్ సెంచరీల మోత
న్యూజిలాండ్తో జరిగే సిరీస్ కోసం భారత వన్డే జట్టు నుండి తొలగించబడిన కొద్ది రోజులకే, బ్యాట్స్మన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ భారతదేశంలోని ప్రధాన దేశీయ 50 ఓవర్ల టోర్నమెంట్ అయిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ రికార్డును సాధించాడు. మహారాష్ట్రకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన గైక్వాడ్ గురువారం గోవాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 131 బంతుల్లో 134 పరుగులు చేశాడు.
ఈ సెంచరీతో గైక్వాడ్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్మన్గా 15 సెంచరీలతో రికార్డును సమం చేశాడు. యాదృచ్చికంగా, గైక్వాడ్ మహారాష్ట్ర సహచరుడు అంకిత్ బావ్నే గతంలో ఈ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు.
ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన గైక్వాడ్, తన 134 పరుగుల ఇన్నింగ్స్లో ఎనిమిది ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లు బాది, ప్రస్తుత విజయ్ హజారే ట్రోఫీ సీజన్లో తన రెండో సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ మహారాష్ట్రను 50 ఓవర్లలో 249/7 అనే గౌరవప్రదమైన స్కోరుకు చేర్చింది.
బావ్నే మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చినా డకౌట్ అయ్యాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) కెప్టెన్గా ఉన్న గైక్వాడ్, డిసెంబర్ 2025లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఈ ఫార్మాట్లో తన తొలి సెంచరీ సాధించినప్పటికీ, న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కోసం భారత వన్డే జట్టు నుండి ఆశ్చర్యకరంగా తొలగించబడ్డాడు.
28 ఏళ్ల గైక్వాడ్ ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి కేవలం 59 ఇన్నింగ్స్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. మరోవైపు, బావ్నే ఇప్పటికే 100కి పైగా మ్యాచ్లు ఆడాడు. గైక్వాడ్, బావ్నేల 15 సెంచరీల రికార్డుకు కర్ణాటక ద్వయం దేవదత్ పడిక్కల్, మయాంక్ అగర్వాల్ (చెరో 13 సెంచరీలు) చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్లు ప్రస్తుత విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నారు.
ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సిబి) తరఫున ఆడే పడిక్కల్, కేవలం 35 ఇన్నింగ్స్లలో 13 సెంచరీలు సాధించి, గైక్వాడ్ సాధించిన కొత్త రికార్డుకు వేగంగా చేరువవుతున్నాడు. ఈ 25 ఏళ్ల ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ప్రస్తుత సీజన్లో ఇప్పటికే నాలుగు సెంచరీలు కొట్టాడు.
విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ టెండూల్కర్, రోహిత్ శర్మ, సౌరవ్ గంగూలీ లేదా ఎంఎస్ ధోని వంటి భారతదేశపు దిగ్గజ వన్డే బ్యాటింగ్ దిగ్గజాలు విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఈ రికార్డుకు దరిదాపుల్లో కూడా లేరు.