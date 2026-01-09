శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (12:26 IST)

Ruturaj Gaikwad: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ రికార్డు.. గైక్వాడ్ సెంచరీల మోత

Ruturaj Gaikwad
Ruturaj Gaikwad
న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే సిరీస్ కోసం భారత వన్డే జట్టు నుండి తొలగించబడిన కొద్ది రోజులకే, బ్యాట్స్‌మన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ భారతదేశంలోని ప్రధాన దేశీయ 50 ఓవర్ల టోర్నమెంట్ అయిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భారీ రికార్డును సాధించాడు. మహారాష్ట్రకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన గైక్వాడ్ గురువారం గోవాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 131 బంతుల్లో 134 పరుగులు చేశాడు.
 
ఈ సెంచరీతో గైక్వాడ్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్‌మన్‌గా 15 సెంచరీలతో రికార్డును సమం చేశాడు. యాదృచ్చికంగా, గైక్వాడ్ మహారాష్ట్ర సహచరుడు అంకిత్ బావ్నే గతంలో ఈ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు. 
 
ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన గైక్వాడ్, తన 134 పరుగుల ఇన్నింగ్స్‌లో ఎనిమిది ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లు బాది, ప్రస్తుత విజయ్ హజారే ట్రోఫీ సీజన్‌లో తన రెండో సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ మహారాష్ట్రను 50 ఓవర్లలో 249/7 అనే గౌరవప్రదమైన స్కోరుకు చేర్చింది.
 
బావ్నే మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినా డకౌట్ అయ్యాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) కెప్టెన్‌గా ఉన్న గైక్వాడ్, డిసెంబర్ 2025లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఈ ఫార్మాట్‌లో తన తొలి సెంచరీ సాధించినప్పటికీ, న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కోసం భారత వన్డే జట్టు నుండి ఆశ్చర్యకరంగా తొలగించబడ్డాడు.
 
 28 ఏళ్ల గైక్వాడ్ ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి కేవలం 59 ఇన్నింగ్స్‌లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. మరోవైపు, బావ్నే ఇప్పటికే 100కి పైగా మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. గైక్వాడ్, బావ్నేల 15 సెంచరీల రికార్డుకు కర్ణాటక ద్వయం దేవదత్ పడిక్కల్, మయాంక్ అగర్వాల్ (చెరో 13 సెంచరీలు) చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్లు ప్రస్తుత విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నారు. 
 
ఐపీఎల్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్‌సిబి) తరఫున ఆడే పడిక్కల్, కేవలం 35 ఇన్నింగ్స్‌లలో 13 సెంచరీలు సాధించి, గైక్వాడ్ సాధించిన కొత్త రికార్డుకు వేగంగా చేరువవుతున్నాడు. ఈ 25 ఏళ్ల ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ప్రస్తుత సీజన్‌లో ఇప్పటికే నాలుగు సెంచరీలు కొట్టాడు.
 
విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ టెండూల్కర్, రోహిత్ శర్మ, సౌరవ్ గంగూలీ లేదా ఎంఎస్ ధోని వంటి భారతదేశపు దిగ్గజ వన్డే బ్యాటింగ్ దిగ్గజాలు విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఈ రికార్డుకు దరిదాపుల్లో కూడా లేరు.

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసు

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసుమైనర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే కంటెంట్‌ను సృష్టించినందుకు యూట్యూబర్‌పై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏపీ యూట్యూబర్ కాంబేటి సత్యమూర్తి తన వైరల్ హబ్ 007 యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మైనర్లతో సెన్స్‌ఫుల్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాడు. ఆ యూట్యూబర్ 15-17 ఏళ్ల పిల్లలతో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తూ, వారిని అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేలా ఒత్తిడి చేశాడు.

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్జనవరి 9 నుండి వైజాగ్‌లో లైట్‌హౌస్ ఫెస్టివల్ 3.0 జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం సముద్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర, సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేస్తూ తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు సముద్ర సంస్కృతిని కాపాడటంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉత్సవం జనవరి 9, 10 తేదీలలో ఎంజీఎం పార్క్‌లో జరుగుతుంది. దీనిని షిప్పింగ్, ఓడరేవులు, జలమార్గాల విభాగం నిర్వహిస్తోంది.

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..పిఠాపురం సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతోంది. మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ గోదావరి జిల్లాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ప్రదర్శించనుంది. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం, సమీప ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నందున, ఈ వేడుకలకు సినీ గ్లామర్ కూడా తోడవనుంది. పవన్ కళ్యాణ్ జనవరి 8 నుండి 10వ తేదీ మధ్య కాకినాడలో పలు అభివృద్ధి పనులను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. పండుగ సమయంలో ఆయన పర్యటన ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Shamshabad Airport: 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం.. ఖతార్ నుంచి..?

Shamshabad Airport: 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం.. ఖతార్ నుంచి..?రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో కస్టమ్స్ అధికారులు ఒక భారీ మాదకద్రవ్యాల వేటలో దాదాపు 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం ఖతార్ నుండి వచ్చిన ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుండి ఈ నిషేధిత పదార్థాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మట్టి లేకుండా సాగు చేసిన ఈ స్వాధీనం చేసుకున్న హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సుమారు రూ.14 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆ ఇద్దరు ప్రయాణికులను అదుపులోకి తీసుకుని, మాదకద్రవ్యాల మూలాన్ని, చేరవేయాలనుకున్న గమ్యస్థానాన్ని గుర్తించడానికి విచారిస్తున్నారు.

ఫ్లైఓవర్ వద్ద బోల్తా పడిన సినిమా యూనిట్‌ బస్సు - ప్రయాణికులందరూ సురక్షితం

ఫ్లైఓవర్ వద్ద బోల్తా పడిన సినిమా యూనిట్‌ బస్సు - ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంహైదరాబాద్ శివార్లలోని పెద్ద అంబర్‌పేట సమీపంలో ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒక ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంలో డివైడర్‌ను ఢీకొన్న సినిమా యూనిట్‌కు చెందిన బస్సు బోల్తా పడింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సినిమా షూటింగ్ ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో బస్సు డివైడర్‌ను ఢీకొని బోల్తా పడిందని సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్‌కు గాయాలయ్యాయి.

Watch More Videos

Rajasab loss: తెలంగాణాలో రాజా సాబ్ ప్రివ్యూలను అడ్డుకున్నదెవరు? నష్టపోయిన నిర్మాత

Rajasab loss: తెలంగాణాలో రాజా సాబ్ ప్రివ్యూలను అడ్డుకున్నదెవరు? నష్టపోయిన నిర్మాతతెలుగు సినిమాకు ఆంధ్ర, తెలంగాణకు ప్రాణం. కానీ నిన్న జరిగిన పరిణామం వల్ల ప్రభాస్ నటించిన రాజా సాబ్ విషయంలో ఓ లోపం జరిగింది. ఆంధ్రలో ప్రీమియర్స్ వేయడానికి అనుమతి లభించడంతో గత రాత్రి 8.30 గంలనుంచే షోలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. దానికి కారణాలు ఏమైనా చిత్ర నిర్మాతల ప్లానింగ్ లేకపోవడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Niharika Konidela: నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మిస్తోన్న‌ చిత్రం రాకాస

Niharika Konidela: నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మిస్తోన్న‌ చిత్రం రాకాసనటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల 2024లో విడుదలైన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో తిరుగులేని విజయాన్ని సొంతం చేసుకుని ఇప్పుడు జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో.. నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మిస్తోన్న చిత్రానికి ‘రాకాస’ అనే టైటిల్ ఖ‌రారు చేసి.. టైటిల్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. సినిమాను ఏప్రిల్ 3న విడుద‌ల చేయటానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Raja Saab review : ద రాజాసాబ్ తో ప్రభాస్ అలరించాడా! లేదా! - ద రాజాసాబ్ రివ్యూ రిపోర్ట్

Raja Saab review : ద రాజాసాబ్ తో ప్రభాస్ అలరించాడా! లేదా! - ద రాజాసాబ్ రివ్యూ రిపోర్ట్ప్రభాస్ తో రాజాసాబ్ అనే సినిమాను మారుతీ తీస్తున్నాడని అనగానే కాంబినేషన్ పై ఇండస్ట్రీ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. యాక్సన్ సినిమాలు చేసి కొంత గేప్ తీసుకుని చక్కటి లవ్ సినిమా చేయాలని ప్రభాస్ పలుసార్లు బహిరంగంగా వేదికలపై ప్రకటించాడు. అందుకే ప్రభాస్ తో మారుతీ చేసిన ప్రయోగమే రాజా సాబ్. గతంలో ప్రేమకథా చిత్రమ్ తీసిన అనుభవంతో ప్రభాస్ ఆ తరహా సినిమా తీస్తున్నాడని టాక్ వచ్చేసింది. మరి ఫైనల్ గా సంక్రాంతి కానుకగా నేడే, జనవరి 09న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఆ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.

Oscars 2025: ఎలిజిబుల్ ఫిల్మ్స్ బెస్ట్ పిక్చర్స్ రేసులో కాంతార చాప్టర్ 1

Oscars 2025: ఎలిజిబుల్ ఫిల్మ్స్ బెస్ట్ పిక్చర్స్ రేసులో కాంతార చాప్టర్ 198వ అకాడమీ అవార్డుల కోసం కౌంట్‌డౌన్ కొనసాగుతున్న తరుణంలో, భారతీయ సినిమా మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ సంవత్సరం ఆస్కార్‌ను దేశానికి తీసుకురావడానికి మరింత దగ్గరవుతోంది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1, అనుపమ్ ఖేర్ నటించిన తన్వి ది గ్రేట్ అనే రెండు భారతీయ చిత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు కోసం ఒక వ్యూహాత్మక విధానాన్ని అనుసరించి, 98వ ఆస్కార్ అవార్డులకు అర్హత సాధించిన 201 చలనచిత్రాల జాబితాలో చేరాయి.

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆమె కొంతకాలం పాటు నటనకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె కొత్త ఉత్సాహంతో వెండితెరపైకి తిరిగి రావడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది. గత సంవత్సరం సమంత తన తొలి నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన శుభం చిత్రంలో కనిపించినప్పటికీ, అది కేవలం అతిథి పాత్ర మాత్రమే, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్ర కాదు. ఈ కారణంగా, సమంతను మళ్లీ ప్రధాన పాత్రలో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com