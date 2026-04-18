బంగ్లాదేశ్తో టెస్టు సిరీస్.. పాక్ జట్టు ప్రకటన.. హెడ్ కోచ్గా మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్
బంగ్లాదేశ్తో జరగబోయే టెస్ట్ సిరీస్ కోసం పాకిస్థాన్ 16 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ)లో కెప్టెన్ షాన్ మసూద్ ఈ నూతన జట్టుకు సారథ్యం వహించనున్నారు.
ప్రస్తుతం, పాకిస్థాన్ 50 శాతం పాయింట్లతో డబ్ల్యూటీసీ పట్టికలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది. ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్పై తమ స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని వారు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మే 8న ప్రారంభమయ్యే ఈ రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ వ్యూహంలో ఒక మార్పును కూడా సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే సెలెక్టర్లు జట్టులో నలుగురు అరంగేట్రం చేయని ఆటగాళ్లకు చోటు కల్పించారు.
అబ్దుల్లా ఫజల్, అమాద్ బట్, అజాన్ అవైస్, ఘాజీ ఘోరీ అందరూ తమ మొదటి టెస్ట్ పిలుపును అందుకున్నారు. ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లైన ఫజల్, అవైస్, దేశీయ క్రికెట్లో నిలకడైన ప్రదర్శనల ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని సంపాదించుకున్నారు. 2015లో ఫస్ట్-క్లాస్ అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి బౌలింగ్ ఆల్-రౌండర్గా బట్ విలువైన అనుభవాన్ని అందిస్తాడు. వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ ఘోరీ కూడా అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని జోడిస్తాడు.
ఎందుకంటే అతను ఇటీవల బంగ్లాదేశ్పై తన వన్డే అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ జట్టులో బాబర్ అజమ్, మహమ్మద్ రిజ్వాన్, షహీన్ షా అఫ్రిది, నోమాన్ అలీ, సాజిద్ ఖాన్, సల్మాన్ అలీ ఆఘా వంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఇది యువత, అనుభవం కలగలిసిన జట్టుగా నిలుస్తుంది.
ఈ పర్యటనకు ముందు, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్లో పాల్గొనని ఆటగాళ్లు సన్నద్ధం కావడానికి ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 1 వరకు కరాచీలో జరిగే రెడ్-బాల్ శిక్షణా శిబిరంలో పాల్గొంటారు. ఈ పర్యటన కోసం పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు కొత్త కోచింగ్ బృందాన్ని కూడా ప్రకటించింది.
మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ను హెడ్ కోచ్గా నియమించారు. అసద్ షఫీక్ బ్యాటింగ్ కోచ్గా, ఉమర్ గుల్ బౌలింగ్ కోచ్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మొదటి టెస్ట్ మే 8 నుండి 12 వరకు షేర్-ఎ-బంగ్లా నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో, ఆ తర్వాత రెండో టెస్ట్ మే 16 నుండి 20 వరకు సిల్హెట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది.