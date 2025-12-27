Shafali: షఫాలీ వర్మ అజేయ అర్థ సెంచరీ.. రేణుకా సింగ్ నాలుగు వికెట్లు
శుక్రవారం జరిగిన మూడవ మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో షఫాలీ వర్మ మెరుపు వేగంతో అజేయ అర్ధ సెంచరీ చేసి, భారత్కు శ్రీలంకపై ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందించింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఆతిథ్య జట్టు 3-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించి సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ తరఫున, పునరాగమనం చేసిన పేసర్ రేణుకా సింగ్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి, శ్రీలంకను కేవలం 112 పరుగులకే పరిమితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ తర్వాత షఫాలీ తన పవర్ హిట్టింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
42 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచి ఒంటరిగా భారత్కు సిరీస్ విజయాన్ని అందించింది. అంతకుముందు, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ప్రత్యర్థి జట్టును మొదట బ్యాటింగ్ చేయమని ఆహ్వానించగా, రేణుక సింగ్ నలుగురు లంక బ్యాటర్లను అవుట్ చేసింది, ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ ముగ్గురు బ్యాటర్లను పెవిలియన్కు పంపింది. హసిని పెరీరా (25), ఇమేషా దులాని (27), కవిషా దిల్హారి (20) భారత బౌలర్లను కొంతమేర ప్రతిఘటించారు.
స్కోర్లు: శ్రీలంక: 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 112 పరుగులు. (ఇమేషా దులాని 27, హసిని పెరీరా 25; రేణుక సింగ్ 4/21, దీప్తి శర్మ 3/18). భారత్: 13.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 115 పరుగులు (షఫాలీ వర్మ 79 నాటౌట్; కవిషా దిల్హారి 2/18).