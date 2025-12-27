శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (10:53 IST)

Shafali: షఫాలీ వర్మ అజేయ అర్థ సెంచరీ.. రేణుకా సింగ్ నాలుగు వికెట్లు

Shafali
Shafali
శుక్రవారం జరిగిన మూడవ మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో షఫాలీ వర్మ మెరుపు వేగంతో అజేయ అర్ధ సెంచరీ చేసి, భారత్‌కు శ్రీలంకపై ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందించింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఆతిథ్య జట్టు 3-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించి సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది. 
 
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ తరఫున, పునరాగమనం చేసిన పేసర్ రేణుకా సింగ్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి, శ్రీలంకను కేవలం 112 పరుగులకే పరిమితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ తర్వాత షఫాలీ తన పవర్ హిట్టింగ్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
 
42 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచి ఒంటరిగా భారత్‌కు సిరీస్ విజయాన్ని అందించింది. అంతకుముందు, కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ప్రత్యర్థి జట్టును మొదట బ్యాటింగ్ చేయమని ఆహ్వానించగా, రేణుక సింగ్ నలుగురు లంక బ్యాటర్లను అవుట్ చేసింది, ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ ముగ్గురు బ్యాటర్లను పెవిలియన్‌కు పంపింది. హసిని పెరీరా (25), ఇమేషా దులాని (27), కవిషా దిల్హారి (20) భారత బౌలర్లను కొంతమేర ప్రతిఘటించారు. 
 
స్కోర్లు: శ్రీలంక: 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 112 పరుగులు. (ఇమేషా దులాని 27, హసిని పెరీరా 25; రేణుక సింగ్ 4/21, దీప్తి శర్మ 3/18). భారత్: 13.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 115 పరుగులు (షఫాలీ వర్మ 79 నాటౌట్; కవిషా దిల్హారి 2/18).

Nara Bhuwaneshwari: నిమ్మకూరు పర్యటనలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరి

Nara Bhuwaneshwari: నిమ్మకూరు పర్యటనలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరిఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి శుక్రవారం కృష్ణా జిల్లాలోని నిమ్మకూరులో పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో, సమీప గ్రామాలలో సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు. నాబార్డ్ సహకారంతో రూ.6కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 30 పడకల ఆసుపత్రికి ఆమె భూమిపూజ చేశారు. రూ.3.5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న బాలుర వసతి గృహానికి కూడా ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు.

చంపేస్తానంటున్నారు, భయపడను మీ బండారం బయటపెడ్తా: దువ్వాడ శ్రీనివాస్

చంపేస్తానంటున్నారు, భయపడను మీ బండారం బయటపెడ్తా: దువ్వాడ శ్రీనివాస్వైసిపి నుంచి సస్పెండ్ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆ పార్టీకి సవాల్ విసిరారు. తనను చంపేస్తామంటున్నారనీ, ఆ బెదిరింపులకు ఎంతమాత్రం భయపడను, వారి బండారం మొత్తం బయటపెడతానంటూ షాకిచ్చారు. ఆయన టెక్కలి వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై అర్థరాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో రోడ్డుపై నిలబడి మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాడు కదా చంపేస్తాం అని నన్ను బెదిరిస్తున్నారు. రండి చూసుకుందాం. నేను ఇక్కడే టెక్కలి వెళ్లే దారిలో రోడ్డుపై వున్నాను. నన్నెవరు చంపుతారో చూద్దాం. నేను చేసిన తప్పేంటి. అవినీతిని ప్రశ్నించాను.

Hyderabad: సంక్రాంతికి హైదరాబాదులో సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్

Hyderabad: సంక్రాంతికి హైదరాబాదులో సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్ఈ సంవత్సరం హైదరాబాద్‌లోని పునరుద్ధరించబడిన సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహించనున్నారు. జనవరి 11 నుండి నగరంలోని ఎంపిక చేసిన సరస్సులలో మూడు రోజుల కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్‌ను ఆదేశించారు. హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని సరస్సు పునరుద్ధరణ పురోగతిని ఆయనకు వివరించారు.

AP: 74కిలోల గంజాయితో పట్టుబడిన మహిళా టెక్కీ

AP: 74కిలోల గంజాయితో పట్టుబడిన మహిళా టెక్కీఅనకాపల్లి, నాతవరం పోలీసులు గంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠాను అరెస్టు చేశారు. అధికారులు 74కిలోల గంజాయితో పాటు ఒక కారు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఈ నిషేధిత సరుకు విలువ సుమారు రూ.33లక్షలు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టు అయిన వారిలో విజయనగరం జిల్లా, సంతకవిటి మండలం, మడుగులపేట గ్రామానికి చెందిన గాడి రేణుక కూడా ఉంది. ఆమె బీటెక్ పూర్తి చేసి ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో పనిచేసిన తర్వాత, తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి ఈ ముఠాలో చేరింది. ఈ ముఠాలో తమిళనాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తితో పాటు లలిత కుమారి, మణికుమారి అనే మరో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు.

విశాఖపట్నంలో సారస్-2025 మేళా.. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్

విశాఖపట్నంలో సారస్-2025 మేళా.. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్విశాఖపట్నంలో జరిగిన సారస్-2025 మేళా శుక్రవారం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా చురుకైన వ్యాపారం జరగడంతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలను, చేతివృత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మేళా, డిసెంబర్ 25 వరకు జరిగిన రూ.11,33,3,800 అమ్మకాలతో కలిపి మొత్తం రూ.17,11,63,200 అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.

Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియో

Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియోమహిళల వస్త్రధారణపై మెగాబ్రదర్ నాగబాబు శనివారం నాడు స్పందించారు. ఆయన Xలో ఓ వీడియోలో స్పందిస్తూ... నేను ఒక సామాన్య మనిషిగా చెబుతున్నాను. ఒక మగాడు ఒక ఆడపిల్ల ఇదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని ఎలా చెప్తారు? దీనినే మోరల్ పాలిసింగ్ అంటారు. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం. ఆ అమ్మాయి అలాగే వుండాలని చెప్పటానికి మీరెవరు? వాళ్లు ఏం తప్పులు చేసారని వారిపై అడ్డగోలుగా మీద పడతారు. మగవాడి క్రూరత్వం వల్ల అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యం జరుగుతోంది. అమ్మాయిలూ.. మీరు ఎలాగైనా వుండండి, ఎలాంటి వస్త్రధారణ అయినా చేసుకోండి. మీరు బైటకు వెళ్లేటపుడు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకుని పద్ధతిలో వెళ్లండి.

ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం... అమితాబ్ బచ్చన్

ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం... అమితాబ్ బచ్చన్'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి' షోకు రావాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నానని, ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోయినా మీరు ఏమనుకుంటారోనని భయం అని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కుమార మంగళం బిర్లా అన్నారు.

మహిళకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉంది.. : హెబ్బా పటేల్

మహిళకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉంది.. : హెబ్బా పటేల్మహిళలకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ వారికి ఉందని యంగ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ అన్నారు. ఇటీవల హీరో శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. వీటిపై పలువురు సినీ హీరోయిన్లు తమతమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై హెబ్బా పటేల్ సూటిగా స్పందించేందుకు నిరాకరించారు. ఇలాంటి వివాదాల్లో తలదూర్చకపోవడమే మంచిదని అంటున్నారు.

4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటే ఏది రుచైనదో తెలిసినట్లే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే ఎవరు మంచో తెలుస్తుంది: మంచు లక్ష్మి

4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటే ఏది రుచైనదో తెలిసినట్లే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే ఎవరు మంచో తెలుస్తుంది: మంచు లక్ష్మినటుడు శివాజీ దండోరా చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమం సమయంలో టంగ్ స్లిప్ అయి బైటకు వచ్చిన 2 పదాల కారణంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి విమర్శనాస్త్రాలు సంధించుకుంటూ సాగుతున్నారు పలువురు నెటిజన్లు. కొందరు శివాజీ మాట్లాడిన మాటల్లో తప్పులేదని వాదిస్తుంటే మరికొందరు యాంకర్ అనసూయ, గాయని చిన్మయి వాదనల్లో తప్పేమీ లేదని పరస్పరం వాదనలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓ నెటిజన్ మంచు లక్ష్మి చేసిన వ్యాఖ్యల తాలూకు వీడియోను xలో పోస్ట్ చేసాడు.

దండోరాను ఆదరించండి.. లేదంటే నింద మోయాల్సి వస్తుంది? హీరో శివాజీ

దండోరాను ఆదరించండి.. లేదంటే నింద మోయాల్సి వస్తుంది? హీరో శివాజీదండోరా చిత్రాన్ని ఆదరించాలని లేకపోతే ఆ నింద తాను మోయాల్సి వస్తుందని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే గూస్‌బంప్స్ వస్తున్నాయన్నారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ చిత్రం పాజిటవ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో చిత్ర బృందం సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది.
