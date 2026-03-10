మా జట్టులో స్థిరత్వం లేదు... టీమిండియా చాంపియన్స్లా ఆడారు.. పాక్ మాజీల ప్రశంసలు
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ విశ్వవిజేతగా నిలిచిన భారత జట్టుపై పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. భారత కుర్రోళ్లు చాంపియన్స్లా ఆడారని వెల్లడించారు. పాక్ మాజీ ఆల్ రౌండర్ షాహిద్ అఫ్రిది భారత జట్టుపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. "ప్రపంచకప్ ముగిసింది. ఈ టైటిల్ గెలవడానికి భారత్ అన్ని విధాలా అర్హమైన జట్టు. వారి టీమ్ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా ఉంది. బెంచ్లో ఉన్న ఆటగాళ్లు కూడా తుది జట్టులో ఆడేవారితో సమానంగా ఉన్నారు. మొత్తం టోర్నమెంట్లో వారు ఛాంపియన్లలా ఆడారు" అని అఫ్రిది తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.
ముఖ్యంగా, భారత ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాలను అఫ్రిది ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నాడు. "సంజూ శాంసన్ అద్భుతంగా ఆడాడు. వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. బౌలింగ్లో జస్రీత్ బుమ్రా జట్టుకు వెన్నెముకలా నిలిచాడు. నా దృష్టిలో అతను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ బౌలర్లలో ఒకడు" అని కితాబునిచ్చాడు.
మరోవైపు భారత విజయం తనకు ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని పాక్ మాజీ కెప్టెన్ రషీద్ లతీఫ్ అన్నాడు. "పెద్ద టోర్నీల ఫైనల్స్కు తరచుగా చేరుకుంటున్నప్పుడు, ఆటగాళ్లకు గెలుపు ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం అలవాటుగా మారుతుంది. పాకిస్థాన్లోలా కాకుండా భారత జట్టులో స్థిరత్వం ఉండటమే వారి విజయాలకు ముఖ్య కారణం" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు.
కాగా, ఈ నెల 8వ తేదీన అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించిన భారత్.. వరుసగా రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. పొట్టి క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం మూడుసార్లు విజయకేతనం ఎగురవేసి విజేతగా నిలిచిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా ప్రదర్శనపై పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజాల నుంచి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.