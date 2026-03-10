మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (13:35 IST)

మా జట్టులో స్థిరత్వం లేదు... టీమిండియా చాంపియన్స్‌లా ఆడారు.. పాక్ మాజీల ప్రశంసలు

team india
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ విశ్వవిజేతగా నిలిచిన భారత జట్టుపై పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. భారత కుర్రోళ్లు చాంపియన్స్‌లా ఆడారని వెల్లడించారు. పాక్ మాజీ ఆల్ రౌండర్ షాహిద్ అఫ్రిది భారత జట్టుపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. "ప్రపంచకప్ ముగిసింది. ఈ టైటిల్ గెలవడానికి భారత్ అన్ని విధాలా అర్హమైన జట్టు. వారి టీమ్ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా ఉంది. బెంచ్‌లో ఉన్న ఆటగాళ్లు కూడా తుది జట్టులో ఆడేవారితో సమానంగా ఉన్నారు. మొత్తం టోర్నమెంట్‌లో వారు ఛాంపియన్లలా ఆడారు" అని అఫ్రిది తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.
 
ముఖ్యంగా, భారత ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాలను అఫ్రిది ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నాడు. "సంజూ శాంసన్ అద్భుతంగా ఆడాడు. వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. బౌలింగ్‌లో జస్రీత్ బుమ్రా జట్టుకు వెన్నెముకలా నిలిచాడు. నా దృష్టిలో అతను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ బౌలర్లలో ఒకడు" అని కితాబునిచ్చాడు.
 
మరోవైపు భారత విజయం తనకు ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని పాక్ మాజీ కెప్టెన్ రషీద్ లతీఫ్ అన్నాడు. "పెద్ద టోర్నీల ఫైనల్స్‌కు తరచుగా చేరుకుంటున్నప్పుడు, ఆటగాళ్లకు గెలుపు ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం అలవాటుగా మారుతుంది. పాకిస్థాన్‌లోలా కాకుండా భారత జట్టులో స్థిరత్వం ఉండటమే వారి విజయాలకు ముఖ్య కారణం" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు.
 
కాగా, ఈ నెల 8వ తేదీన అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించిన భారత్.. వరుసగా రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. పొట్టి క్రికెట్‌లో ఇప్పటివరకు మొత్తం మూడుసార్లు విజయకేతనం ఎగురవేసి విజేతగా నిలిచిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా ప్రదర్శనపై పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజాల నుంచి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 

యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలో నిర్ణయించేది మీరు కాదు.. మేమే : ఇరాన్ స్పష్టీకరణ

యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలో నిర్ణయించేది మీరు కాదు.. మేమే : ఇరాన్ స్పష్టీకరణపశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలన్నది నిర్ణయించేది అమెరికా కాదని తాము అని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌పై యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగుస్తుంది అని అమెరికా డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. యుద్ధం ఎపుడు ముగియాలో నిర్ణయించేది అమెరికా కాదు.. మేమే అని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనర్ గార్డ్స్ కోర్ (ఐఆర్జీ‌సీ) స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఒంటరిగా వద్దు.. సంకీర్ణంతో ముందుకెళ్తేనే మంచిది.. విజయ్‌కి పవన్ కల్యాణ్ సూచన?

ఒంటరిగా వద్దు.. సంకీర్ణంతో ముందుకెళ్తేనే మంచిది.. విజయ్‌కి పవన్ కల్యాణ్ సూచన?తమిళనాడులో ఓ జర్నలిస్ట్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్టు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, తమిళ నటుడు, రాజకీయ నేత విజయ్‌కు ఓ సలహా ఇచ్చారట. ఎన్డీఏతో జతకట్టడం వల్ల ఎన్నికల అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని చెప్పినట్లు టాక్ వస్తోంది. విజయ్ కొత్తగా ప్రారంభించిన రాజకీయ వేదిక ఒంటరిగా పోటీలోకి దిగడం కంటే స్థిరపడిన కూటమి నెట్‌వర్క్ నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చనే ఆలోచనను విజయ్‌కి పవన్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. విజయ్ ఇటీవల తన పార్టీని తమిళగ వెట్రి కళగంను ప్రారంభించి, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనను తాను కొత్త శక్తిగా నిలబెట్టుకున్నారు.

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీలో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వ నిజ నిర్ధారణ విభాగం (ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వింగ్) స్పందించింది. ఈ కథనంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తాను ఎలాంటి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడలేదని క్షేమంగా ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవినాశ్ సింగ్ స్వయంగా ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేశారని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెరపడింది.

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలు ఉన్న హిందూ ప్రజలపై నేరాలు ఘోరాలు, దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఫెనీ జిల్లాలో ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నిచిన కొందరు దండగులు 16 యేళ్ళ హిందూ బాలుడుని కొట్టి చంపేశారు. మృతుడిని శాంతో కుమార్ సాహాగా గుర్తించారు. ఢాకా - చిట్టగాంగ్ హైవేపై లాల్పోల్ ప్రాంతంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్తెలంగాణలోని ఖమ్మం పట్టణంలోని నిర్వాసితులైన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం రాత్రి నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితను మంగళవారం పట్టణంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఆమెను బలవంతంగా హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. కానీ ఆమె తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయం వద్ద నిరాహార దీక్ష కొనసాగించింది.

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోంది

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోందిపూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో రూపొందిన ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం “డార్క్ నైట్”. మార్చ్13న తెలుగు రాష్ట్రాల థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది. జి.ఆర్. ఆదిత్య ఈ చిత్రానికి కథ రాసి దర్శకత్వం వహించారు. పూర్ణ ఇందులో హేమ పాత్రలో నటించి కథకు కీలకంగా నిలిచే పాత్రను పోషించారు. ఆమెతో పాటు త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) రోషన్‌గా, విధార్థ్ అలెక్స్‌గా, సుభాశ్రీ రాయగురు సోఫియా పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆథిత్యా, సంగీత దర్శకుడు మిస్కిన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని పట్లోళ్ల వెంకట్ రెడ్డి సమర్పణలో పి19 స్టూడియోస్ పతాకంపై సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Ritu Varma: గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్

Ritu Varma: గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్టి గోపీచంద్, విజనరీ దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న హిస్టారికల్ మూవీ గోపీచంద్33 తో రాబోతున్నారు. పవన్ కుమార్ ప్రజెంట్స్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం గోపీచంద్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపొందుతోంది.

Arya, Vaishnavi: ఆర్య తో వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ రొమాన్స్ అదుర్స్

Arya, Vaishnavi: ఆర్య తో వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ రొమాన్స్ అదుర్స్తమిళ నటుడు ఆర్య తెలుగువారికి పరిచయమే. టెడ్డీ పేరుతో వచ్చిన సినిమాతో పిల్లలకూ దగ్గరయ్యాడు. తాజాగా ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 40వ చిత్రం గత డిసెంబర్ లో ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రణయ విలాసం ఫేమ్ నిఖిల్ మురళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆర్య సరసన వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ నటిస్తున్నారు. కాగా, తాము జిమ్ లో వుండి కసరత్తు చేస్తున్న ఫొటోలను వైష్ణవి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌'లో కెవ్వు కేక లాంటి స్పెషల్ సాంగ్? : హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌'లో కెవ్వు కేక లాంటి స్పెషల్ సాంగ్? : హరీష్ శంకర్ క్లారిటీపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన తెలుగు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రం వచ్చింది. ఇందులో కెవ్వు కేక అనే స్పెషల్ సాంగ్ ఉండగా, అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. అయితే, ఇపుడు ఈ తరహా పాట 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో కూడా ఉంటుందని అభిమానులు ఊహించుకుంటున్నారు. దీనికి చిత్ర దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో కెవ్వు కేక వంటి స్పెషల్ సాంగ్‌ ఉండబోదని స్పష్టం చేశారు.

Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి మూడవ సింగిల్ కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా రాబోతోంది. ఈరోజు సాయంత్రం నుండి, మీ కాలర్లను పైకెత్తి మా పవర్‌స్టార్‌తో ఉత్సాహభరితమైన హుక్‌స్టెప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ చిత్ర యూనిట్ పోస్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మార్చి 12న హైదరాబాద్‌లోని అతిపెద్ద సింగిల్ స్క్రీన్‌లో భారీ ఈవెంట్‌తో పూర్తి పాటను జరుపుకుందాం అని కూడా తెలిపింది.
