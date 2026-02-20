ఆ ఇద్దరే గేమ్ ఛేంజర్లు.. వారిని నియంత్రిస్తే భారత జట్టును ఓడించడం సులభం : షాన్ పొలాక్
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో భాగంగా సూపర్-8 దశ పోటీలు శనివారం నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ దశలో భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ను పటిష్టమైన సౌతాఫ్రికా జట్టుతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంపై సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ లెజెండ్ షాన్ పొలాగ్ స్పందిస్తూ, ఇరు జట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారని, . అయినప్పటికీ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తిలే గేమ్ ఛేంజర్స్ అని అభిప్రాయపడ్డాడు.
'భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. క్వింటన్ డికాక్, అభిషేక్ శర్మతో పోటీ పడగలడు. ఇక ఐదెన్ మార్క్రమ్ అయితే ఎవరితోనైనా పోటీ పడగలడు. అయితే ఇరు జట్ల లైనప్ను పరిశీలిస్తే.. వారి మధ్య తేడా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి' అని పొలాక్ విశ్లేషించాడు.
'దక్షిణాఫ్రికా జట్టు నాణ్యంగా లేదని నేనడం లేదు. బౌలింగ్లో మెరుగ్గానే ఉంది. అయితే టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అసాధారణమైన ఆటగాడు. పవర్ప్లేలో కొత్త బంతితో అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేయగల సామర్థ్యం అతడిలో ఉంది. ఇన్నింగ్స్ మధ్యలోనూ బంతులు సంధించగలడు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో అతడి బౌలింగ్ అసాధారణమైంది' అని పొలాక్ విశ్లేషించాడు.
'అలాగే మిడిల్ ఓవర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి చక్కగా బంతులేస్తాడు. క్రీజులో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బ్యాటర్ ఉన్నాడా? రైట్ హ్యాండర్ బ్యాటర్ ఉన్నాడా? అన్న దానితో సంబంధం లేకుండా.. వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ వేయగలడు. ఈ ఇద్దరి వల్లే భారత బౌలింగ్లో మాకంటే కాస్త మెరుగ్గా ఉంది' అని షాన్ పొలాక్ అభిప్రాయపడ్డాడు.