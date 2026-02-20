శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (15:14 IST)

ఆ ఇద్దరే గేమ్ ఛేంజర్లు.. వారిని నియంత్రిస్తే భారత జట్టును ఓడించడం సులభం : షాన్ పొలాక్

teamindia
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో భాగంగా సూపర్-8 దశ పోటీలు శనివారం నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ దశలో భారత్ తన తొలి మ్యాచ్‌ను పటిష్టమైన సౌతాఫ్రికా జట్టుతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంపై సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ లెజెండ్ షాన్ పొలాగ్ స్పందిస్తూ, ఇరు జట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారని, . అయినప్పటికీ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తిలే గేమ్ ఛేంజర్స్‌ అని అభిప్రాయపడ్డాడు. 
 
'భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా జట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. క్వింటన్‌ డికాక్‌, అభిషేక్‌ శర్మతో పోటీ పడగలడు. ఇక ఐదెన్‌ మార్‌క్రమ్ అయితే ఎవరితోనైనా పోటీ పడగలడు. అయితే   ఇరు జట్ల లైనప్‌ను పరిశీలిస్తే.. వారి మధ్య తేడా జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, వరుణ్‌ చక్రవర్తి' అని పొలాక్‌ విశ్లేషించాడు. 
 
'దక్షిణాఫ్రికా జట్టు నాణ్యంగా లేదని నేనడం లేదు. బౌలింగ్‌లో మెరుగ్గానే ఉంది. అయితే టీమిండియా ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా అసాధారణమైన ఆటగాడు. పవర్‌ప్లేలో కొత్త బంతితో అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేయగల సామర్థ్యం అతడిలో ఉంది. ఇన్నింగ్స్‌ మధ్యలోనూ బంతులు సంధించగలడు. ముఖ్యంగా డెత్‌ ఓవర్లలో అతడి బౌలింగ్‌ అసాధారణమైంది' అని పొలాక్ విశ్లేషించాడు. 
 
'అలాగే మిడిల్ ఓవర్లలో వరుణ్‌ చక్రవర్తి చక్కగా బంతులేస్తాడు. క్రీజులో లెఫ్ట్‌ హ్యాండర్‌ బ్యాటర్‌ ఉన్నాడా? రైట్‌ హ్యాండర్‌ బ్యాటర్ ఉన్నాడా? అన్న దానితో సంబంధం లేకుండా.. వరుణ్‌ చక్రవర్తి బౌలింగ్‌ వేయగలడు. ఈ ఇద్దరి వల్లే భారత బౌలింగ్‌లో మాకంటే కాస్త మెరుగ్గా ఉంది' అని షాన్‌ పొలాక్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. వానలు కూడా పడతాయ్

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. వానలు కూడా పడతాయ్ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భానుడు అప్పుడే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి మూడో వారానికే ఎండలు మండుతుండటంతో జనం బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఉదయం పూట కొంత చలి అని అనిపిస్తున్నప్పటికీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. భానుడు సెగలు కక్కుతున్నారు. రాయలసీమలో మాత్రం రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

Balakrishna: అద్దె ఇంటి నుంచి సొంతింటికి బాలకృష్ణ.. హిందూపురంలో కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన (video)

Balakrishna: అద్దె ఇంటి నుంచి సొంతింటికి బాలకృష్ణ.. హిందూపురంలో కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన (video)నందమూరి హీరో బాలయ్య హిందూపురంలో సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోనున్నారు. హిందూపురంలో హ్యాట్రిక్ విజయంతో మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నందమూరి బాలకృష్ణ.. అద్దె ఇంటి నుంచి త్వరలో హిందూపురంలో సొంతింటికి మారనున్నారు. ఇటీవల హిందూపురం వైసీపీ ఇంచార్జ్ దీపిక భర్త వేణు, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణపై సంచలన ఆరోపణ చేశారు. హైదరాబాదులో ఉండే బాలకృష్ణ, హిందూపురంలో పరిపాలిస్తున్నారంటూ విమర్శించారు.

Raja Singh: శివాజీ నుంచే ప్రధాని మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌ను నేర్చుకున్నారు.. రాజా సింగ్

Raja Singh: శివాజీ నుంచే ప్రధాని మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌ను నేర్చుకున్నారు.. రాజా సింగ్వరంగల్‌లో జరిగిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి వేడుకల్లో రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒవైసీ సోదరులపై రాజాసింగ్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. తమకు పదిహేను నిమిషాలు సమయం ఇస్తే హిందువులు లేకుండా చేస్తామని ఒవైసీ అన్నారని, పదిహేను గంటలు కాదు పదిహేను రోజులు కాదు.. పదిహేను సంవత్సరాలు ఇచ్చినా మాకు ఏం కాదని రాజాసింగ్ అన్నారు.

పురిటి నొప్పులు భరించలేక కత్తితో పొడుచుకున్న గర్భిణి

పురిటి నొప్పులు భరించలేక కత్తితో పొడుచుకున్న గర్భిణిఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకరఘటన చోటు చేసుకుంది. పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఓ గర్భిణి కత్తితో పొడుచుకుంది. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేవారు లేక, పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్వాల్ గ్రామంలో జరిగింది.

హెరిటేజ్ సంస్థపై ఆరోపణలు.. వీడియో విడుదల చేసిన నారా భువనేశ్వరి (video)

హెరిటేజ్ సంస్థపై ఆరోపణలు.. వీడియో విడుదల చేసిన నారా భువనేశ్వరి (video)హెరిటేజ్ సంస్థపై వైసీపీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఆ సంస్థ వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నారా భువనేశ్వరి మండిపడ్డారు. ప్రతి పాడి రైతుకు సాధికారత కల్పించడమే హెరిటేజ్ లక్ష్యం అని నారా భువనేశ్వరి స్పష్టం చేశారు. రూ.4 కోట్లతో చిన్న సంస్థగా తమ ప్రయాణం ప్రారంభించామని, ఇప్పుడు రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన సంస్థగా ఎదిగామన్నారు. నాణ్యత విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదని చెప్పారు.

ముంబైలో షూటింగ్ - చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్.. ఫ్లైట్‌లో డెలివరీ.. ప్రభాస్ మామూలోడు కాదండోయ్..

ముంబైలో షూటింగ్ - చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్.. ఫ్లైట్‌లో డెలివరీ.. ప్రభాస్ మామూలోడు కాదండోయ్..హీరో ప్రభాస్... తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మోస్ట్ బ్యాచిలర్ హీరో. హీరో పరంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మంచితనానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. పైగా, భోజనం సమయానికి తన వద్దకు వచ్చిన వారికి మంచి రుచికరమైన విందుభోజనం పెట్టగాని పంపుతారు. అలాంటి ప్రభాస్.. గతంలో ముంబైలో షూటింగ్ చేస్తూ చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు. ఆ ఫుడ్‌ను విమానంలో డెలివరీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ స్వయంగా వెల్లడించారు.

promo of Aara of Ustad: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ప్రోమో వచ్చేసింది

promo of Aara of Ustad: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ప్రోమో వచ్చేసిందిపవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్ర బృందం నుంచి ‘ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్’ పేరుతో వస్తున్న ఈ రెండో పాట ప్రొమోను శుక్రవారం విడుదల చేశారు. అందులో పవన్ కళ్యాణ్ స్టయిలిష్ లుక్, కుడిచేయి మేనరిజం, టీ గ్లాస్, ఎర్రటి కండువాతో పిడికిలి వంటి సీన్స్ చూపిస్తూ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ తో సాగింది. ఈ పూర్తి లిరికల్ వీడియోను ఫిబ్రవరి 22న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందించగా, రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరాలు సమకూర్చారు.

Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూ

Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూసుహాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా హే బలవంత్.. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై బీ నరేంద్రరెడ్డి నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి గోపి ఆచంట దర్శకత్వం వహించారు. శివానీ నగరం నాయిక. ఈ సినిమాలో ఓ బిజినెస్ చుట్టూ తిరుగుతుందనీ, అది సినిమాలో చూసి మీరే తెలుసుకోండని చిత్ర టీమ్ విడుదలకు ముందు ప్రచారం చేసింది. మరి ఏమిటో తెలుగుసుకోవాలంటే సినిమా సమీక్ష లోకివెళతాం

రష్మిక-విజయ్ వివాహం.. బందోబస్తు కోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థ

రష్మిక-విజయ్ వివాహం.. బందోబస్తు కోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థరష్మిక మందన్న-విజయ్ దేవరకొండ ఫిబ్రవరి 26, 2026న వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఇది టాలీవుడ్ చరిత్రలో అతిపెద్ద ఈవెంట్‌లలో ఒకటిగా ఉంటుందని టాక్ వస్తోంది. ఈ వివాహ వేడుక భారీ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ జంట తమ వివాహాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థను నియమించుకున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ జంట ఉదయపూర్‌లోని వారి పెళ్లి వేడుక కోసం భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఆహ్వానించబడని అతిథులకు కఠినమైన నో-ఎంట్రీ విధానాన్ని నిర్వహించడానికి ఈ బృందం స్థానిక రాజస్థాన్ భద్రతా దళాలతో సహకరిస్తుంది.

మా పూర్వీకులు భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు: విజయేంద్ర ప్రసాద్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు

మా పూర్వీకులు భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు: విజయేంద్ర ప్రసాద్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలుటాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తండ్రి, ప్రముఖ సినీ రచయిత, రాజ్యసభ సభ్యుడు అయిన విజయేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. ఆయన హైదరాబాదులోని రవీంద్రభారతిలో జరిగిన మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేదికపై నుంచి మాట్లాడుతూ... ఇన్నిరోజులుగా మనసులో దాచుకున్నాను. సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్పక తప్పడంలేదు.
