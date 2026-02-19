హార్దిక్ - దూబే అరుదైన రికార్డు - సౌతాఫ్రికాతో తలపడనున్న భారత్
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, శనివారం నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండర్లు హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబేలు అరుదైన రికార్డులను నెలకొల్పారు. వీరిద్దరు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా టీ20 క్రికెట్లో ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డు నెలకొల్పగా, శివమ్ దూబే తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్తో మెరిశాడు. వీరిద్దరి మెరుపులతో భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించి సూపర్-8 పోరుకు ముందు మరింతగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంది.
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా టీ20 ఫార్మెట్లో 6 వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. దీంతో టీ20 క్రికెట్లో 6 వేలకు పైగా పరుగులు, 2 వేలకు పైగా వికెట్లు సాధించిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇప్పటివరకు 322 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన హార్దిక్, 221 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
మరోవైపు, శివమ్ దూబే 66 పరుగులతో విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్లో చరిత్రలో ఐదో స్థానం లేదా ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు వచ్చి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన భారత బ్యాటర్గా దూబే రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో గతంలో హార్దిక్ పాండ్యా, యువరాజ్ సింగ్ల పేరిట ఉన్న రికార్డులను అధిగమించాడు. పైగా ప్రపంచ కప్లో దూబేకు ఇదే తొలి అర్థశతకం కావడం గమనార్హం. ఈ విజయంతో భారత్ తన తొలి సూపర్-8 దశ మ్యాచ్ను సౌతాఫ్రికాతో ఆడనుంది.