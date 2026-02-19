గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
హార్దిక్ - దూబే అరుదైన రికార్డు - సౌతాఫ్రికాతో తలపడనున్న భారత్

భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, శనివారం నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆల్‍‌రౌండర్లు హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబేలు అరుదైన రికార్డులను నెలకొల్పారు. వీరిద్దరు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా టీ20 క్రికెట్‌లో ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డు నెలకొల్పగా, శివమ్ దూబే తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిశాడు. వీరిద్దరి మెరుపులతో భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించి సూపర్-8 పోరుకు ముందు మరింతగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంది. 
 
అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా టీ20 ఫార్మెట్‌లో 6 వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. దీంతో టీ20 క్రికెట్లో 6 వేలకు పైగా పరుగులు, 2 వేలకు పైగా వికెట్లు సాధించిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇప్పటివరకు 322 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన హార్దిక్, 221 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 
 
మరోవైపు, శివమ్ దూబే 66 పరుగులతో విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్రలో ఐదో స్థానం లేదా ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన భారత బ్యాటర్‌గా దూబే రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో గతంలో హార్దిక్ పాండ్యా, యువరాజ్ సింగ్‌ల పేరిట ఉన్న రికార్డులను అధిగమించాడు. పైగా ప్రపంచ కప్‌లో దూబేకు ఇదే తొలి అర్థశతకం కావడం గమనార్హం. ఈ విజయంతో భారత్ తన తొలి సూపర్-8 దశ మ్యాచ్‌ను సౌతాఫ్రికాతో ఆడనుంది. 

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లు

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లుఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేష్ పైన విమర్శలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... క్రికెట్ చూసేందుకు విమానంలో కొలంబో వెళ్లాలా? ఏం టీవీలో చూడవచ్చు కదా. నేను టీవీలోనే చూస్తాను. బాధ్యాయుత పదవుల్లో వున్నవారు ఇలా జల్సాగా తిరగవచ్చా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారికి ఒక విమానం, ఒక హెలికాప్టర్ వుంటే వారి అబ్బాయి లోకేష్ కి కూడా అలాగే వున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిస్థితి కూడా అలాగే వుంది. నాకు తెలిసి ఇంతగా విమానాలు, హెలికాప్టర్లలో తిరుగుతూ జల్సాలు చేసిన నాయకులను ఇంతమటుకైతే నేను చూడలేదు.

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం(పీవీడి) యొక్క 8వ ఎడిషన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించబడిన ఈ కార్యక్రమం, పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు మరియు స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీచేసింది. కోల్‌కతాలో షమీపై గృహహింస, భరణం కేసులను ఢిల్లీకి మార్చాలంటూ ఆయన మాజీ భార్య హసిన్ జహాన్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వైకాపా హయాంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ ఆదాయ తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరింది : మంత్రి పయ్యావుల

వైకాపా హయాంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ ఆదాయ తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరింది : మంత్రి పయ్యావులగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ శాఖల ఆదాయం తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరేదని ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. గురువారం శాసనసభలో జరిగిన బడ్జెట్‌పై చర్చ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వం ప్రతి శాఖలోనూ బకాయిలు మిగిల్చి వెళ్లిందన్నారు. అధిక వడ్డీలతో రుణాలు తెచ్చిందని, ఇపుడు అధిక వడ్డీలను తగ్గించేందుకు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు.

మేనల్లుడి మెహందీ వేడుకలో నృత్యం చేస్తూ గుండెపోటుతో మృతి చెందిన మేనమామ, వీడియో

మేనల్లుడి మెహందీ వేడుకలో నృత్యం చేస్తూ గుండెపోటుతో మృతి చెందిన మేనమామ, వీడియోఇటీవలి కాలంలో అకస్మాత్తుగా గుండెపోటుతో వున్నచోటే కుప్పకూలి మృతి చెందుతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటు మరణాలు తరచూ జరుగుతుండటంతో ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో కూడా గుండెపోటుతో ఓ వ్యక్తి కన్నుమూసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ జిల్లా ఓజ్రా గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి మెహెందీ వేడుక ఘనంగా జరుగుతోంది. మేనల్లుడి మెహందీ కార్యక్రమంలో తన భార్యతో నృత్యం చేస్తున్న మేనమామ ఒక్కసారిగా ముందుకు తుళ్లి పడిపోయాడు. కాళ్లకు ఏదైనా అడ్డు తగిలి అలా పడిపోయారేమోనని తొలుత అనుకున్నారు. కానీ కదిలించి చూస్తే అతడు విగతజీవిలా మారాడు.

Vishwak Sen : విశ్వక్‌సేన్ # CULT పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్

Vishwak Sen : విశ్వక్‌సేన్ # CULT పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్మాస్ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ మరోసారి బౌండరీస్ ని దాటి ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్‌తో వస్తున్నారు. ఫలక్‌నుమా దాస్, దాస్ కా ధమ్కీ వంటి చిత్రాలతో హీరో, దర్శకుడు, నిర్మాత, రచయితగా ఆకట్టుకున్న విశ్వక్సేన్ ఇప్పుడు తన స్వీయ రచన, దర్శకత్వంలో #CULT తో రాబోతున్నారు. తారక్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై సందీప్ కాకరాల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Yash: రక్తం పారుతుంటే మందు తాగుతూ టాక్సిక్ ద్వారా యశ్ ఏం చెబుతున్నాడు?

Yash: రక్తం పారుతుంటే మందు తాగుతూ టాక్సిక్ ద్వారా యశ్ ఏం చెబుతున్నాడు?రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన ‘టాక్సిక్ : ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ నుంచి మేకర్స్ న్యూ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా టీజర్‌ను ఫిబ్రవరి 20న ఉదయం 9:35 గంటలకు విడుదల చేస్తామని టీం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రిలీజ్ చేసిన న్యూ పోస్టర్ అందరిలోనూ అంచనాల్ని పెంచేసింది. ఇందులో రాయ పాత్రలో యశ్ రక్తాన్ని ఏరులై పారించినట్టుగా కనిపిస్తోంది.

Dasharath: టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ దర్శకుడు ఆర్య హీరోగా చిత్రం

Dasharath: టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ దర్శకుడు ఆర్య హీరోగా చిత్రంఆర్యా హీరోగా పోలూరు కృష్ణ దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రూపొందుతోంది. శ్రీ విజయ వారాహి మూవీస్ బ్యానర్ పై మురుకుంట్ల అరవింద్ & విజయ భారతి నిర్మిస్తున్న ఈ కొత్త చిత్రం ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దశరథ్ క్లాప్ కొట్టారు. నిర్మాత విజయ భారతి కెమరా స్విచాన్ చేయగా, నిర్మాతలు టీంకు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. మూవీ యూనిట్ అందరూ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రంలో దశరథ్, వాసుకి, ఆడుకలం నరేన్, సమ్మిట గాంధీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Arjun: నాలుగు రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టిన సీతా పయనం

Arjun: నాలుగు రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టిన సీతా పయనంయాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గత వారం ‘సీతా పయనం అంటూ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అర్జున్ తన స్వీయ నిర్మాణం, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ‘సీతా పయనం’తో తన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్, ఉపేంద్ర అన్న కొడుకు నిరంజన్‌ని తెరకు పరిచయం చేశారు. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ మీద తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయగా మంచి ప్రశంసల్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. నాలుగు రోజుల్లో ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లను రాబట్టింది.

Hebba Patel: మిరాకిల్ చేద్దాం రండి అంటున్న హెబ్బా పటేల్

Hebba Patel: మిరాకిల్ చేద్దాం రండి అంటున్న హెబ్బా పటేల్శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ మిరాకిల్. సత్య గ్యాంగ్, ఫైటర్ శివ చిత్రాల దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న హాట్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ఈనెల 24 నుంచి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరగనున్న మూడో షెడ్యూల్ లో సెట్స్ లో జాయిన్ కానుంది.
