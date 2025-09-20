Shreya Ghoshal: ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ కోసం శ్రేయో ఘోషల్ పాట
భారతదేశంలో జరగనున్న ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025కు కొన్ని రోజులు మిగిలి ఉండగా, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ప్రీమియర్ టోర్నమెంట్ కోసం థీమ్ సాంగ్ను విడుదల చేసింది. భారతీయ గాయని శ్రేయా ఘోషల్ పాడిన ఈ పాట లయబద్ధమైన బీట్లను కలిగి ఉంది. ఈ పాట ఆకర్షణీయంగా ఉంది. కొన్ని అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని కలిగి ఉంది.
శ్రేయ ఘోషల్ తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అదే సమయంలో, ఐసీసీ గాయని శ్రేయ ఘోషల్ సహకారంతో మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 కోసం పాటను విడుదల చేయడంతో క్రికెట్ శక్తికి భారీ ఊపు వచ్చింది. ఈ పాట ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఏకం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
BringItHome అంటూ సాగే ఈ పాటను ప్రముఖ గాయనీ శ్రేయ ఘోషల్ ఆలపించారు. ఈ పాటను ఐసిసి విడుదల చేసింది. దృఢ సంకల్పం, ఐక్యత, పట్టుదల, మహిళ క్రికెట్ వృద్ధిని తెలియజేసేలా ఈ పాటలో సాహిత్యం ఉంది. ఐసిసి మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో నేనూ భాగస్వామ్యం కావడం ఆనందంగా ఉందని శ్రేయా ఘోషల్ తెలిపింది.