శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025 (16:41 IST)

Shreya Ghoshal: ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ కోసం శ్రేయో ఘోషల్ పాట

Shreya Ghoshal
భారతదేశంలో జరగనున్న ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025కు కొన్ని రోజులు మిగిలి ఉండగా, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ప్రీమియర్ టోర్నమెంట్ కోసం థీమ్ సాంగ్‌ను విడుదల చేసింది. భారతీయ గాయని శ్రేయా ఘోషల్ పాడిన ఈ పాట లయబద్ధమైన బీట్‌లను కలిగి ఉంది. ఈ పాట ఆకర్షణీయంగా ఉంది. కొన్ని అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని కలిగి ఉంది.
 
శ్రేయ ఘోషల్ తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అదే సమయంలో, ఐసీసీ గాయని శ్రేయ ఘోషల్ సహకారంతో మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 కోసం పాటను విడుదల చేయడంతో క్రికెట్ శక్తికి భారీ ఊపు వచ్చింది. ఈ పాట ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఏకం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. 
 
BringItHome అంటూ సాగే ఈ పాటను ప్రముఖ గాయనీ శ్రేయ ఘోషల్ ఆలపించారు. ఈ పాటను ఐసిసి విడుదల చేసింది. దృఢ సంకల్పం, ఐక్యత, పట్టుదల, మహిళ క్రికెట్ వృద్ధిని తెలియజేసేలా ఈ పాటలో సాహిత్యం ఉంది. ఐసిసి మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో నేనూ భాగస్వామ్యం కావడం ఆనందంగా ఉందని శ్రేయా ఘోషల్ తెలిపింది. 

దంపతులు గొడవ పడుతుండగా పసికందు ఏడవటంతో నేలకేసి కొట్టాడు..

దంపతులు గొడవ పడుతుండగా పసికందు ఏడవటంతో నేలకేసి కొట్టాడు..మద్యం మత్తు ఎంతటి దారుణానికైనా ఒడిగడుతుందనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. మద్యం మత్తులో 12 నెలల కూతురిని కసాయి తండ్రి నేలకేసి కొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఈ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ దారుణ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రియాంక కాలనీలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. దంపతులు గొడవ పడుతుండగా 12నెలల పసికందు ఏడ్వడంతో.. ఆ ఏడుపు విని ఇరుగుపొరుగు వారు వస్తారనే కూతురును నేలకేసి కొట్టాడు ఆ దుర్మార్గపు తండ్రి.

వృద్ధుడిపై పగబట్టిన ఆవు?!! రోడ్డుపై పరిగెత్తించి కిందపడేసి... (video)

వృద్ధుడిపై పగబట్టిన ఆవు?!! రోడ్డుపై పరిగెత్తించి కిందపడేసి... (video)త్రాచు పాములు పగపడతాయి అంటుంటారు. ఐతే ఇక్కడ ఓ ఆవు పగబట్టిందా అన్నట్లు ఓ ఘటన జరిగింది. ఓ వృద్ధుడిని వెంబడించిన ఆవు అతడిని కిందపడేసి తీవ్రంగా దాడి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పూర్తి వివరాలు చూస్తే... ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కల్యాణ్ పూర్ రోడ్డుపై నడుస్తూ వెళ్తున్న ఓ వృద్ధుడిని ఆవు వెంబడించింది. అలా వెంబడిస్తుండటంతో అతడు రోడ్డుపై పడిపోయాడు. సహజంగా మనుషులు కిందపడిపోతే ఆవులు ఏమీ చేయవంటారు కానీ ఈ ఆవు మాత్రం కిందపడిన వృద్ధుడిని వదల్లేదు. కొమ్ములతో పొడుస్తూ తీవ్రంగా దాడి చేసింది.

పానీపూరీలు నాలుగే ఇచ్చాడని రోడ్డుపై ధర్నాకు దిగిన మహిళ (video)

పానీపూరీలు నాలుగే ఇచ్చాడని రోడ్డుపై ధర్నాకు దిగిన మహిళ (video)పానీపూరీ అంటే ఇష్టపడని భారతీయులు వుండరు. పానీపూరీలు అంటేనే చాలు సాయంత్రం ఆ షాపుల్లో లైన్లు కడుతుంటారు చాలామంది. తాజాగా పానీపూరి అమ్మేవాడు తనకు రెండు పానీపూరీలు తక్కువిచ్చాడని ఓ మహిళా ఏకంగా రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనకు దిగడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఈ ఘటన గుజరాత్ వడోదరలో చోటుచేసుకుంది. తొలుత రూ.20లకు ఆరు పానీ పూరీలు ఇస్తానని.. నాలుగే ఇచ్చాడని మహిళ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనకు మిగతా రెండు పానీపూరీలు ఇచ్చే వరకు కదలనని పట్టుబట్టింది.

51వ సారి బెంగళూరుకి ఫ్లైట్ ఎక్కిన జగన్మోహన్ రెడ్డి.. అసెంబ్లీకి వస్తానని మాటిచ్చి?

51వ సారి బెంగళూరుకి ఫ్లైట్ ఎక్కిన జగన్మోహన్ రెడ్డి.. అసెంబ్లీకి వస్తానని మాటిచ్చి?అసెంబ్లీకి హాజరయ్యే విషయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఒక వింత ఆచారాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇస్తేనే తాను అసెంబ్లీకి వస్తానని చెబుతారు. మరికొన్ని రోజుల్లో, తనకు తగినంత సమయం కావాలంటే మాట్లాడటానికి సమయం కావాలని, అప్పుడే అసెంబ్లీకి వెళ్తేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని అంటున్నారు.

ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 చెల్లించాలని నిర్ణయించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 చెల్లించాలని నిర్ణయించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉల్లి రైతులు ధరలు పడిపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చాలా సకాలంలో సహాయం అందించింది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలోని ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 చెల్లించాలని నిర్ణయించారు.

Jr NTR : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలికి స్వల్ప గాయాలు.. రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి (video)

Jr NTR : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలికి స్వల్ప గాయాలు.. రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి (video)జూనియర్ ఎన్టీఆర్ షూటింగ్ సమయంలో స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఆయన రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే ఆయన పరిస్థితి నిలకడగానే వుందని.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సినీ యూనిట్ తెలిపింది. వైద్య సలహా మేరకు, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆయన రాబోయే రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.

Akella: ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ ఇక లేరు

Akella: ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ ఇక లేరుఆకెళ్ల పేరుతో పలు సినిమాలకు రచయితగా పని చేసిన ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ ఇకలేరు. 75 ఏళ్ల ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యం విషమించి గురువారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. 80కి పైగా తెలుగు సినిమాలకు మంచి కథలను, మాటలను అందించిన ఆకెళ్ల 15 ఏళ్ల పాటు తెలుగు రచయితల సంఘానికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా సేవలు అందించారు.

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందు

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందుప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులందరికీ ఒక పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఓజీ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పాడిన వాషి యో వాషి అనే ప్రత్యేక గీతాన్ని తాజాగా చిత్ర బృందం ఆవిష్కరించింది. ఈ సర్‌ప్రైజ్‌తో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. ఇప్పటికే వాషి యో వాషి అంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు మారుమోగిపోతున్నాయి. విడుదలైన క్షణాల్లోనే శ్రోతల మన్ననలు పొందుతూ.. ఈ గీతం సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. అభిమానులు దీనిని మెగా విందు అని అభివర్ణిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ మరపురాని సర్‌ప్రైజ్ అందించిన ఓజీ చిత్ర బృందాన్ని అభినందిస్తున్నారు.

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూ

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూకథానాయకుడు విజయ్ ఆంటోనీ చిత్రాలు వైవిధ్యంగా కనిపిస్తాయి. మొదటినుంచి భిన్నమైన కథలను ఆయన ఎంచుకుంటున్నారు. బిచ్చగాడుతో అది మరింత పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా భద్రకాళి పేరుతో సినిమా చేశారు. సమకాలీన రాజకీయ నేపథ్యంగా ఆయన చెప్పారు. మరి సినిమా ఎలా ఉందో సమీక్షలో చూద్దాం రండి.

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.
