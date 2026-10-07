కలలు నిజయమయ్యాయి... విజయం రుచే వేరబ్బా : కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్
కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అద్భుత శతకంతో కదం తొక్కగా, అరంగేట్ర ఆటగాడు నమన్ ధీర్ బంతితో మాయ చేయడంతో వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి టీ20లో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. లక్నోలోని ఏకనా క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా మంగళవారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్ లో టీమిండియా ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.
మ్యాచ్ అనంతరం 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు అందుకున్న శ్రేయస్ అయ్యర్ మాట్లాడుతూ.. "చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా తొలి సెంచరీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, కలలు నిజమవుతాయి. విజయం రుచే వేరు. ఇది మన రోజైనప్పుడు, జట్టు కోసం మ్యాచ్ గెలవాలి. మొత్తంగా ఇది ఒక సమష్టి ప్రదర్శన. ఇదే దృక్పథంతో కొనసాగితే, టీ20ల్లో అత్యంత విధ్వంసక జట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తాం" అని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
అరంగేట్ర ఆటగాడు నమన్ ధీర్ వైఖరిని అయ్యర్ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించాడు. "క్లిష్ట సమయాల్లో బౌలింగ్ చేసేందుకు ధీర్ ముందుకొచ్చాడు. పిచ్పై లభించిన టర్న్ను చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాడు. అతడి వైఖరి నాకు బాగా నచ్చింది" అని కొనియాడాడు. వన్డే సిరీస్ తర్వాత ప్రయాణ బడలిక ఉన్నప్పటికీ, దానిని ఒక సాకుగా చూడలేదని, జట్టు మొత్తం అద్భుతంగా ఆడిందని అయ్యర్ వివరించాడు.
కాగా, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన విండీస్ నిర్దేశించిన 172 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్.. కెప్టెన్ అయ్యర్ వీరవిహారంతో కేవలం 14.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడిన అయ్యర్, మైదానం నలువైపులా బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 43 బంతుల్లోనే 102 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అయ్యర్కు ఇదే తొలి శతకం కావడం విశేషం. కేవలం 42 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసిన అయ్యర్, వెస్టిండీప్పై టీ20ల్లో రెండో వేగవంతమైన శతకం నమోదు చేశాడు. 2025లో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు టిమ్ డేవిడ్ 37 బంతుల్లో చేసిన సెంచరీ తొలి స్థానంలో ఉంది.