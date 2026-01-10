శనివారం, 10 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 10 జనవరి 2026 (18:29 IST)

Mohammad Siraj: మహ్మద్ సిరాజ్‌కు బ్యాటింగ్ చిట్కాలు ఇచ్చిన రోహిత్ శర్మ

Rohit Sharma
ఆదివారం ప్రారంభం కానున్న న్యూజిలాండ్‌తో మూడు వన్డేల సిరీస్ కోసం భారత్ తమ సన్నాహాలను పూర్తి చేస్తున్న తరుణంలో, మాజీ భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ మహ్మద్ సిరాజ్‌కు బ్యాటింగ్ చిట్కాలు ఇచ్చారు. కాగా రిషబ్ పంత్ నెట్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో బంతి తగలడంతో కొద్దిసేపు చికిత్స తీసుకోవలసి వచ్చింది. 
 
సిరాజ్ ముందుగానే నెట్స్‌లోకి వచ్చినప్పుడు, బంతిని గట్టిగా బాదడానికి ప్రయత్నించి కనెక్ట్ చేయలేకపోయాడు. ఆ సమయంలో రోహిత్ నెట్ వెలుపల వేచి ఉన్నాడు. శనివారం జరిగిన భారత జట్టు ఐచ్ఛిక శిక్షణా సెషన్‌లో ఇతర సభ్యులు కూడా హాజరైనప్పటికీ, ఆ పేసర్ కేవలం నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్ మాత్రమే చేశాడు. ఆ తర్వాత భారత ఓపెనర్ ఆ పేసర్‌కు కొన్ని చిట్కాలు ఇచ్చాడు. 
 
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో గురువారం పంజాబ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబైకి కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించి, కేవలం ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓటమి చవిచూసిన భారత వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్‌తో కలిసి బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. పంత్ మరియు రవీంద్ర జడేజా కూడా నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్ చేశారు. 
 
సిరాజ్, అయ్యర్, రిషబ్ పంత్ ఈ ముగ్గురూ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తమ తమ రాష్ట్ర జట్ల తరఫున ఆడటంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. జనవరి 8న జరిగిన మ్యాచ్‌లే వారు ఆడిన చివరి మ్యాచ్‌లు. అయితే, భారత త్రోడౌన్ స్పెషలిస్టులకు వ్యతిరేకంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పంత్ నడుముకు కొద్దిగా పైభాగంలో దెబ్బ తగలడంతో నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయాడు. 
 
జట్టు సహాయక సిబ్బంది, ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌తో సహా ఇతర సభ్యులు అతనికి చికిత్స అందించారు. ప్రాథమిక చికిత్స పొందిన తర్వాత, పంత్ బీసీఏ స్టేడియం గ్రౌండ్ బి నుండి మైదానం వీడి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ భారత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ సెలెక్టర్ల చైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్‌తో చాలా సేపు మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది. 
 
కొత్తగా రూపుదిద్దుకున్న న్యూజిలాండ్ జట్టుతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది, బరోడా క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం తన మొదటి పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. రెండో వన్డే జనవరి 14న రాజ్‌కోట్‌లోని నిరంజన్ షా స్టేడియంలో, మూడో చివరి వన్డే ఇండోర్‌లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది.

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణ

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణవైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ మంత్రి పి.నారాయణ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని రివర్ బేసిన్‌లో నిర్మిస్తున్నారంటూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. పైగా, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూర్చొంటే అదే రాజధాని అవుతుందంటూ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ మంత్రులు తీవ్ర స్థాయిలో మండపడుతున్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉండే నవ్యాంధ్రకు రాజధాని అక్కర్లేదని జగన్ అంటున్నారన్నారు. మరి ఆయనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్యాలెస్‌లు ఎందుకు, ఒక్కచోట ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దు

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దువచ్చేవారం జరగనున్న మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల కోసం హైదరాబాద్ నుండి వేలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరడం ప్రారంభించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం నుండి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్), జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్), హైదరాబాద్‌లోని ఇతర ప్రధాన బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా కనిపించింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మూడు రోజుల పండుగలో భాగంగా భోగి (జనవరి 14), మకర సంక్రాంతి (జనవరి 15), కనుమ (జనవరి 16)గా జరుపుకుంటారు. జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వేలాది మంది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తమ సొంత ఊళ్లకు వస్తుంటారు. ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి చాలా మంది ప్రవాస భారతీయులు కూడా తమ స్వస్థలాలకు వస్తుంటారు.

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధం

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధంపిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్‌కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది.

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడు

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడుపాపం ఎన్నో కష్టాల్లో వున్నాడు అని దయతలచి మధ్యవర్తిగా వుండి ఓ యువకుడికి డబ్బు ఇప్పించినందుకు ఆమె ప్రాణాలు తీసాడు. తనకు పడక సుఖం ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తానంటూ కండిషన్ పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వున్నాయి. ఆ వివాహిత అతడిని గట్టిగా నిలదీసేసరికి ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన నరసింహరావు, ప్రమీల ఇద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఐతే ఇద్దరి మధ్య కొన్ని గొడవల కారణంగా 2015లో విడిపోయారు. విడిపోయే ముందు పాల్వంచలో శ్రావణ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో అద్దెకు వున్నారు ఈ జంట.

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?మహిళల హక్కులు, లైంగిక వేధింపులపై స్పందించే సింగర్ చిన్మయి తాజాగా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మహిళా నాయకురాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. దీనిపై తాజాగా చిన్మయి ఘాటు ట్వీట్ చేస్తూ తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. టెలివిజన్ చర్చల్లో ఇలాంటి ప్రవర్తనను కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థిస్తుందా? లేక ఈ తరహా ఆలోచనలకు పార్టీ ఉన్నత నాయకత్వం మద్దతు ఇస్తుందా.. అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.

Watch More Videos

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్త

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్తఇప్పుడు వరకు వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేశాను. నా ప్రతి సినిమాకి వైవిధ్యం ఉంటుంది. నాకు అన్ని రకాల పాత్రలు చేయాలని ఉంటుంది. బయోపిక్స్ చేయాలని కూడా ఉంది. అలాగే కామెడీ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయాలనే ఉంది. 2025 లో పూరి జగన్నాథ్ గారితో వర్క్ చేశాను. అది ఫెంటాస్టిక్ ఫిలిం. ఎంత చెప్పినా తక్కువే. యాక్టింగ్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ ని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటూ తెలిపారు హీరోయిన్ సంయుక్త.

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ఘట్టమనేని కుటుంబం నుంచి సరికొత్త స్టార్ తనదైన ముద్ర వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. అతని మొదటి చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం'కు RX 100, మంగళవారం లాంటి మరపురాని సినిమాని అందించిన అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్ పై పి. కిరణ్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం టైటిల్, ప్రీ-లుక్ పోస్టర్‌ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ తమ తమ చిత్రాలు ‘ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’, ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’తో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరూ కలిసి విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి' చేస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడి

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడిసంక్రాంతికి వస్తే తిరుగు లేదనే ట్రాక్ రికార్డు వచ్చింది.. అలా ఎక్కువగా ఒక ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి కొచ్చి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడనే అనే ఫీలింగ్ ఉంటే చాలు. మంచి కంటెంట్ తో ఎవరొచ్చినా సరే ఆ సినిమాలన్నీ ఆడతాయి. నా విషయంలో నేను ఎంచుకునే జోనర్స్ ఎక్కువగా మానవీయ సంబంధాలకి, ప్రతి ఫ్యామిలీ రిలేట్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది. అది నాకు ప్లస్ అవుతుంది అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.

రాజా సాబ్ మూవీ రిజల్ట్ పట్ల మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం :టీజీ విశ్వప్రసాద్, మారుతి

రాజా సాబ్ మూవీ రిజల్ట్ పట్ల మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం :టీజీ విశ్వప్రసాద్, మారుతిరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్" నిన్న శుక్రవారం థియేటర్స్ లోకి వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇచ్చేలా రూపొందించారు దర్శకుడు మారుతి. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై గ్లోబల్ సినిమా స్థాయిలో గ్రాండ్ గా మూవీని నిర్మించారు ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ తమ పర్ ఫార్మెన్స్ లు, అందంతో ఆకట్టుకున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com