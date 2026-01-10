Mohammad Siraj: మహ్మద్ సిరాజ్కు బ్యాటింగ్ చిట్కాలు ఇచ్చిన రోహిత్ శర్మ
ఆదివారం ప్రారంభం కానున్న న్యూజిలాండ్తో మూడు వన్డేల సిరీస్ కోసం భారత్ తమ సన్నాహాలను పూర్తి చేస్తున్న తరుణంలో, మాజీ భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ మహ్మద్ సిరాజ్కు బ్యాటింగ్ చిట్కాలు ఇచ్చారు. కాగా రిషబ్ పంత్ నెట్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో బంతి తగలడంతో కొద్దిసేపు చికిత్స తీసుకోవలసి వచ్చింది.
సిరాజ్ ముందుగానే నెట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు, బంతిని గట్టిగా బాదడానికి ప్రయత్నించి కనెక్ట్ చేయలేకపోయాడు. ఆ సమయంలో రోహిత్ నెట్ వెలుపల వేచి ఉన్నాడు. శనివారం జరిగిన భారత జట్టు ఐచ్ఛిక శిక్షణా సెషన్లో ఇతర సభ్యులు కూడా హాజరైనప్పటికీ, ఆ పేసర్ కేవలం నెట్స్లో బ్యాటింగ్ మాత్రమే చేశాడు. ఆ తర్వాత భారత ఓపెనర్ ఆ పేసర్కు కొన్ని చిట్కాలు ఇచ్చాడు.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో గురువారం పంజాబ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబైకి కెప్టెన్గా వ్యవహరించి, కేవలం ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓటమి చవిచూసిన భారత వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్తో కలిసి బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. పంత్ మరియు రవీంద్ర జడేజా కూడా నెట్స్లో బ్యాటింగ్ చేశారు.
సిరాజ్, అయ్యర్, రిషబ్ పంత్ ఈ ముగ్గురూ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తమ తమ రాష్ట్ర జట్ల తరఫున ఆడటంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. జనవరి 8న జరిగిన మ్యాచ్లే వారు ఆడిన చివరి మ్యాచ్లు. అయితే, భారత త్రోడౌన్ స్పెషలిస్టులకు వ్యతిరేకంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పంత్ నడుముకు కొద్దిగా పైభాగంలో దెబ్బ తగలడంతో నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయాడు.
జట్టు సహాయక సిబ్బంది, ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో సహా ఇతర సభ్యులు అతనికి చికిత్స అందించారు. ప్రాథమిక చికిత్స పొందిన తర్వాత, పంత్ బీసీఏ స్టేడియం గ్రౌండ్ బి నుండి మైదానం వీడి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ సెలెక్టర్ల చైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్తో చాలా సేపు మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది.
కొత్తగా రూపుదిద్దుకున్న న్యూజిలాండ్ జట్టుతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది, బరోడా క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం తన మొదటి పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. రెండో వన్డే జనవరి 14న రాజ్కోట్లోని నిరంజన్ షా స్టేడియంలో, మూడో చివరి వన్డే ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది.