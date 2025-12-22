సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (09:38 IST)

Smriti Mandhana: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 4,000 పరుగులు చేసిన స్మృతి మంధాన

భారత స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 4,000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఆదివారం ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో శ్రీలంక మహిళల జట్టుతో జరిగిన తొలి టీ20లో ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. 
 
ఈ మ్యాచ్‌లో మంధాన 25 పరుగులు చేసింది. ఈ ఘనతతో, మంధాన టీ20లలో 4,000 పరుగుల మార్కును చేరుకున్న మొత్తం మీద రెండో మహిళగా కూడా నిలిచింది. 4,716 పరుగులు చేసిన న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన సూజీ బేట్స్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన క్రీడాకారిణి మంధాననే. 
 
బంతులను ఎదుర్కొన్న పరంగా చూస్తే, మంధానా 4,000 టీ20 అంతర్జాతీయ పరుగులు సాధించిన అత్యంత వేగవంతమైన క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. ఆమె ఈ మైలురాయిని 3,227 బంతుల్లోనే చేరుకోగా, బేట్స్ 3,675 బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించింది. అదనంగా, మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేయడానికి మంధానా ఇప్పుడు కేవలం 42 పరుగుల దూరంలో ఉంది. 
 
ఆమె ఇప్పటివరకు టీ20లలో 4,007 పరుగులు, వన్డేలలో 5,322 పరుగులు, టెస్ట్ క్రికెట్‌లో 629 పరుగులు సాధించింది. ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని భారత మహిళల జట్టు, సిరీస్ ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక మహిళల జట్టుపై జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆడిన మ్యాచ్ విన్నింగ్ అజేయ అర్ధ సెంచరీ సహాయంతో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఆధిపత్య విజయం సాధించింది. 
 
ఈ అద్భుతమైన విజయంతో, బ్లూ జెర్సీలో ఉన్న భారత మహిళల జట్టు ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యం సాధించింది. 122 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, జెమీమా 10 ఫోర్లతో సహా 44 బంతుల్లో అజేయంగా 69 పరుగులు చేసింది, దీంతో భారత్ కేవలం 14.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. 
 
మహిళల టీ20లలో శ్రీలంకపై నాలుగు 50-ప్లస్ స్కోర్లు చేసిన మిథాలీ రాజ్ రికార్డును కూడా జెమీమా సమం చేసింది. లక్ష్య ఛేదన సమయంలో, స్మృతి మంధానా జెమీమా రెండో వికెట్‌కు కీలకమైన 54 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, భారత్‌ను పటిష్టమైన స్థితిలో నిలిపారు.

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర జల హక్కుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. "ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు. రాష్ట్ర హక్కులను బలిపశువుగా మారడానికి నేను అనుమతించను. తెలంగాణ జల హక్కులను వదులుకుంటున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఎలా మౌనంగా ఉంటారు? అందుకే నేను రంగంలోకి దిగాలనుకున్నాను.." అని రావు తెలంగాణ భవన్‌లో గంటకు పైగా జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు.

Jharkhand: దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మృతి

Jharkhand: దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మృతిజార్ఖండ్‌లోని కోడెర్మా జిల్లాలో దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మరణించిందని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి కోడెర్మా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లోకై భుయాన్ టోలాలో జరిగింది. రాగిణి కుమారిగా గుర్తించిన ఆ బాలిక కుటుంబం, తమ ప్రాంతంలోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ స్టోర్ నుండి దగ్గు మందును కొనుగోలు చేసింది.

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీ

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీశాస్త్రీయ రంగంలో ప్రతిభను మరియు నవ భారత్ స్ఫూర్తిని కొనియాడుతూ జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సాయంత్రం వేళ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ దిగ్గజ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్‌కు ఘన నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ మషేల్కర్ రికార్డు స్థాయిలో 54 గౌరవ డాక్టరేట్లు పొందిన అసాధారణ విద్యా మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, ఒక ప్రత్యేక సన్మాన కార్యక్రమం, పుస్తకావిష్కరణ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ప్రొఫెసర్ ఎం.ఎం. శర్మ, మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ చంద్రకాంత్ పాటిల్, శాస్త్రీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు.

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సత్రం నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు మేరకు ఈ నిధులను తితిదే కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటే తెలంగాణకు ప్రత్యేకించి పాలమూరుకు శాపంగా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ భవన్‌‍లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 50 యేళ్ళు పాలిన కాంగ్రెస్, 20 యేళ్ళు పాలించిన తెలుగుదేశం పార్టీలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేశాయని ఆరోపించారు.

