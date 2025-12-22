Smriti Mandhana: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 4,000 పరుగులు చేసిన స్మృతి మంధాన
భారత స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 4,000 పరుగులు చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఆదివారం ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో శ్రీలంక మహిళల జట్టుతో జరిగిన తొలి టీ20లో ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది.
ఈ మ్యాచ్లో మంధాన 25 పరుగులు చేసింది. ఈ ఘనతతో, మంధాన టీ20లలో 4,000 పరుగుల మార్కును చేరుకున్న మొత్తం మీద రెండో మహిళగా కూడా నిలిచింది. 4,716 పరుగులు చేసిన న్యూజిలాండ్కు చెందిన సూజీ బేట్స్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన క్రీడాకారిణి మంధాననే.
బంతులను ఎదుర్కొన్న పరంగా చూస్తే, మంధానా 4,000 టీ20 అంతర్జాతీయ పరుగులు సాధించిన అత్యంత వేగవంతమైన క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. ఆమె ఈ మైలురాయిని 3,227 బంతుల్లోనే చేరుకోగా, బేట్స్ 3,675 బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించింది. అదనంగా, మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేయడానికి మంధానా ఇప్పుడు కేవలం 42 పరుగుల దూరంలో ఉంది.
ఆమె ఇప్పటివరకు టీ20లలో 4,007 పరుగులు, వన్డేలలో 5,322 పరుగులు, టెస్ట్ క్రికెట్లో 629 పరుగులు సాధించింది. ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని భారత మహిళల జట్టు, సిరీస్ ప్రారంభ మ్యాచ్లో శ్రీలంక మహిళల జట్టుపై జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆడిన మ్యాచ్ విన్నింగ్ అజేయ అర్ధ సెంచరీ సహాయంతో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఆధిపత్య విజయం సాధించింది.
ఈ అద్భుతమైన విజయంతో, బ్లూ జెర్సీలో ఉన్న భారత మహిళల జట్టు ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యం సాధించింది. 122 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, జెమీమా 10 ఫోర్లతో సహా 44 బంతుల్లో అజేయంగా 69 పరుగులు చేసింది, దీంతో భారత్ కేవలం 14.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
మహిళల టీ20లలో శ్రీలంకపై నాలుగు 50-ప్లస్ స్కోర్లు చేసిన మిథాలీ రాజ్ రికార్డును కూడా జెమీమా సమం చేసింది. లక్ష్య ఛేదన సమయంలో, స్మృతి మంధానా జెమీమా రెండో వికెట్కు కీలకమైన 54 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, భారత్ను పటిష్టమైన స్థితిలో నిలిపారు.