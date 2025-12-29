Smriti Mandhana: శ్రీలంకతో సిరీస్.. 10వేల పరుగులు సాధించిన స్మృతి మంధాన
శ్రీలంకతో జరిగిన నాలుగో మహిళల టీ20లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శన కారణంగా విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టు ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శన కనబరిచింది. భారత జట్టులో స్మృతి మంధాన (80), షఫాలీ వర్మ (79)ల రికార్డు భాగస్వామ్యం, ఆ తర్వాత స్పిన్నర్ వైష్ణవి శర్మ అద్భుతమైన 2/24 ప్రదర్శనతో శ్రీలంకను 30 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఓడించింది.
తద్వారా ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 4-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. స్మృతి మంధాన, షఫాలీ ఏ వికెట్కైనా అత్యధికంగా 162 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, భారత్కు అత్యధిక మహిళల టీ20 స్కోరుగా 221/2కు పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత, వైష్ణవి 4-0-24-2తో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి, సొంతగడ్డపై జట్టుకు ఘన విజయాన్ని అందించడంలో సహాయపడింది.
అలాగే భారత మహిళా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన ఆదివారం శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో అద్భుత ఇన్నింగ్ ఆడచం ద్వారా మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో భారతీయ క్రీడాకారిణిగా, మొత్తం మీద నాలుగో క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది.
శ్రీలంకతో గ్రీన్ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లోని నాల్గవ టీ20లో మంధాన ఈ మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె భారత ఇన్నింగ్స్ ఏడవ ఓవర్లో ఈ ఘనతను సాధించింది.
దీంతో ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ మిథాలీ రాజ్, సూజీ బేట్స్, షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ వంటి దిగ్గజాల సరసన చేరింది, మిథాలీ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారతీయ క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.