సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (11:20 IST)

Smriti Mandhana: శ్రీలంకతో సిరీస్.. 10వేల పరుగులు సాధించిన స్మృతి మంధాన

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana
శ్రీలంకతో జరిగిన నాలుగో మహిళల టీ20లో భారత మహిళల జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శన కారణంగా విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు ఆల్‌రౌండర్ ప్రదర్శన కనబరిచింది. భారత జట్టులో స్మృతి మంధాన (80), షఫాలీ వర్మ (79)ల రికార్డు భాగస్వామ్యం, ఆ తర్వాత స్పిన్నర్ వైష్ణవి శర్మ అద్భుతమైన 2/24 ప్రదర్శనతో శ్రీలంకను 30 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఓడించింది. 
 
తద్వారా ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 4-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. స్మృతి మంధాన, షఫాలీ ఏ వికెట్‌కైనా అత్యధికంగా 162 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, భారత్‌కు అత్యధిక మహిళల టీ20 స్కోరుగా 221/2కు పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత, వైష్ణవి 4-0-24-2తో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి, సొంతగడ్డపై జట్టుకు ఘన విజయాన్ని అందించడంలో సహాయపడింది.
 
అలాగే భారత మహిళా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన ఆదివారం శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత ఇన్నింగ్ ఆడచం ద్వారా మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో భారతీయ క్రీడాకారిణిగా, మొత్తం మీద నాలుగో క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. 
 
శ్రీలంకతో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లోని నాల్గవ టీ20లో మంధాన ఈ మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె భారత ఇన్నింగ్స్ ఏడవ ఓవర్‌లో ఈ ఘనతను సాధించింది. 
 
దీంతో ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ మిథాలీ రాజ్, సూజీ బేట్స్, షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ వంటి దిగ్గజాల సరసన చేరింది, మిథాలీ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారతీయ క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?రాజకీయాల్లో నాయకులు కాలక్రమేణా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీలు మారడం తరచుగా చూస్తుంటాం. గోషామహల్ మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్, పార్టీలో తనను పట్టించుకోవడం లేదని బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అంతర్గత సమస్యలను ఎత్తిచూపుతూ బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా సమయంలో, రాజా సింగ్ తెలంగాణ బీజేపీలో వర్గపోషణ గురించి మాట్లాడారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తమను బాగా దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా, తమకు అత్యంత కీలక వైమానిక స్థావరమైన నూర్ ఖాన్ కేంద్రం దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడిలో స్థావరం దెబ్బతిన్నదని చెప్పారు.

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...పవన్ కల్యాణ్ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాష్ట్రంలోని ప్రతి రోడ్డును గుంతలు లేని రోడ్లుగా మారుస్తున్నారు. పంచాయతీల పనితీరును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని జగ్గయ్యచెరువు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పిఠాపురం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జగ్గయ్యచెరువు పధిలో అన్నిచోట్లా రోడ్లు నున్నగా వేస్తున్నారు. డ్రైనేజిలు వేస్తున్నారు. గతంలో సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. చక్కగా అన్నీ చేసేస్తున్నారు.

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టుఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితుడుకి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు నుంచి ఆయనను విడుదల చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీచేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించింది. కస్టడీ నుంచి నిందితుడుని విడుదల చేయొద్దంటూ పోలీస్ శాఖను ఆదేశించింది.

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సభ సమావేశాలు ప్రారంభంకాగానే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కేసీఆర్‌ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు చెప్పారు.

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానా

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానాతనకంటూ ఎవరూ లేరని, దీంతో తాను ఒంటరితనాన్ని అనుభవించానని యువ నటి ఇనయా సుల్తానా అన్నారు. ఈ ఒంటరితనానికి దూరంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించానని, అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించానని కానీ, అతను తనను మోసం చేశాడని చెప్పారు. ఈ విషయంలో తనదే పొరపాటు అని, తనదే తప్పు అని విషయం అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పట్టిందని చెప్పారు.

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ2025లో విడుదలైన చిత్రాల జాబితా గా తెలుగు సినిమా రంగంలో 303 సినిమాలు విడుదల య్యాయి. అందులో పెద్ద, చిన్నా చిత్రాలున్నాయి. అందులో కొన్ని ఆదరణ పొందితే మరికొన్ని వచ్చి వచ్చినట్లే వెళ్ళిపోయాయి. ఈ సినిమాల్లో 190 స్ట్రెయిట్ చిత్రాలు. అనువాద చిత్రాలు ఆంగ్లం, పరబాషా చిత్రాలు కలిపి 113 దాకా వున్నాయి. ప్రతి ఏడాది సక్సెస్ రేటు 10, 12 శాతం కంటే ఎక్కువగా వుండదు. ఇది సినిమా ఆనవాయితీగా వుంటూ వచ్చింది. ఈసారి కూడా ఇంచుమించు అలాంటి ఫలితాలే రాబట్టింది.

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామి

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామిసినీ నటి ప్రగతి కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదని ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి అన్నారు. సినీ నటి ప్రగతి అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిప్టింగ్ పోటీల్లో సాధించిన పతకాలపై వివాదం చెలరేగింది. తాను చేసిన పూజల ఫలితాలే నటి ప్రగతి మెడల్స్ సాధించారంటూ వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రగతి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్బిగ్ బాస్ నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానని పేర్కొన్నాడు ప్రముఖ నటుడు ఇమ్మాన్యుల్. 'జబర్దస్త్'తో కోట్లాదిమంది అభిమానాన్ని దండిగా గెలుచుకున్న ఇమ్మాన్యుల్.... బిగ్ బాస్ లోనూ తనదైన శైలిలో అలరించి టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించాడు.

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోంది

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోందిదర్శకుడిగా, హీరోగా, సంగీత దర్శకుడిగా, కథకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రంతో హీరోగా, దర్శకుడిగా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్ మీద సురీందర్ కౌర్ నిర్మాతగా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రం జనవరి 2న రాబోతోంది. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో..
