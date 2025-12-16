మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
Smriti Mandhana: ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్‌: అగ్రస్థానంలో స్మృతి మంధాన

Smriti Mandhana
భారతదేశానికి చెందిన స్మృతి మంధాన తాజా ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని తిరిగి కైవసం చేసుకుంది. మంగళవారం నాడు ఆమె దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన లారా వోల్వార్డ్‌ను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ బ్యాటర్‌గా నిలిచింది. 
 
తాజా ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్‌లో దక్షిణాఫ్రికా మరియు ఐర్లాండ్‌కు చెందిన క్రీడాకారిణులు మెరుగుదల సాధించారు. ఐసీసీ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ఈస్ట్ లండన్‌లో జరిగిన సిరీస్ తొలి మ్యాచ్‌లో ప్రొటీస్ జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. 
 
సునే లూస్, మియానే స్మిత్ అర్ధ సెంచరీలతో రాణించడంతో, ఆ జట్టు 210 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని 37 ఓవర్లలోపే ఛేదించింది. ఈ ప్రదర్శన ఫలితంగా, సునే లూస్ వన్డే బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో ఐదు స్థానాలు ఎగబాకి సంయుక్తంగా 31వ స్థానంలో నిలిచింది. 
 
కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ వోల్వార్డ్ 31 పరుగులు మాత్రమే చేయడంతో, మంధాన అదే జాబితాలో ఆమెను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్త

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్తపెళ్లయి 15 ఏళ్లయినా తన భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని వుండటాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె నడిపే స్కూటీకి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాడు. దాని ద్వారా తన భార్య కదలికలను పసిగట్టి ఆమెను మరో వ్యక్తితో కలిసి వుండగా చూసి కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. అమృత్‌సర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలకు పెళ్లై 15 సంవత్సరాలు అయింది. రవి గులాటి, హిమానిని ఏప్రిల్ 25, 2010న వివాహం చేసుకున్నాడు.

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తన పార్టీ చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక, తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?ఇటీవలి కాలంలో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పురుషులు ఎందుకూ కొరగాకుండా పోతున్నారు. తాళి కట్టి తీసుకెళ్లిన అమ్మాయిని కేవలం అంటే కేవలం ఇంటి పని మనిషి కంటే హీనంగా మార్చేస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ముసుగులో అతడు ఓ గదికి పరిమితమైపోయి జడుగ్గాయిలా మారిపోతున్నారు. ఎంతసేపటికి పనిపై ధ్యాస తప్ప కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఎన్నో ఆశలతో తనతో వచ్చిన అమ్మాయిని అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. పలుకరిస్తే చికాకు, సరసమాడితే వివాదం... ఇలా చీటికిమాటికి తగాదాలతో విసిగించడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు.

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలుకారు డ్రైవింగ్ అరకొరగా వచ్చినవారు కూడా రోడ్డుపై వాహనాలను నడపడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఎంతోమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి-మచిలీపట్నం రహదారిలో వెళ్తున్న ఓ కారు పోలీసు స్టేషన్ రోడ్డులోకి మలుపు తీసుకుని ఒక్కసారిగా వేగాన్ని అందుకుంది. అలా అదుపుతప్పి రోడ్డుపై వెళ్తున్న నానమ్మ-మనవరాలితో పాటు మరో వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత అంతే వేగంతో వెళ్లి పోలీసు స్టేషన్ మండపం వద్ద మరో వ్యక్తిని ఢీకొనడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే పోలీసులు తీవ్రగాయాల పాలైన ముగ్గురిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కూలిపోయిన స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం (video)

కూలిపోయిన స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం (video)తీవ్రమైన గాలులకు స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం కూలిపోయింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం బ్రెజిల్‌లోని గుయిబా నగరంలో తీవ్రమైన తుఫాను సంభవించడంతో దాదాపు 40 మీటర్ల పొడవైన స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ప్రతిరూపం కూలిపోయింది. దక్షిణ బ్రెజిల్ అంతటా తుఫాను పెనుగాలులు వీచాయి. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అవుట్‌లెట్ సమీపంలోని హవాన్ రిటైల్ మెగాస్టోర్ యొక్క కార్ పార్కింగ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహంపై తీవ్రమైన గాలులు వీచాయి. గాలి శక్తికి ఆ విగ్రహం క్రమంగా వంగిపోతూ పడిపోయింది. ఆ విగ్రహం నేలకొరిగి రోడ్డుకి ఢీకొన్నప్పుడు విగ్రహం తల ముక్కలైంది.

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీ

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీవిలక్షణ నటుడు శివాజీ ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం ‘దండోరా’. ‘కలర్ ఫొటో’, ‘బెదురులంక 2012’ వంటి మంచి చిత్రాల‌ను నిర్మించి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన‌ లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధినేత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని ‘దండోరా’ మూవీని రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో శివాజీతో పాటుగా న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నటుడు శివాజీ మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి స్టార్ పవర్‌ తో అదరగొట్టారు. ఆయన అప్ కమింగ్ 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' ఆన్‌లైన్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సంచలనంగా మారింది.

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీ

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీశివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి వంటి స్టార్‌లతో అర్జున్ జన్య తెరకెక్కించిన చిత్రం 45 ది మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని సూరజ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీమతి ఉమా రమేష్ రెడ్డి, ఎం రమేష్ రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఇప్పటి వరకు ‘45 ది మూవీ’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో భారీ అంచనాల్ని పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. అంతే కాకుండా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ని కూడా ప్రకటించారు. జనవరి 1న ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా తెలిపారు.

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమా ఒజీ తీసిన దర్శకుడు సుజీత్ కు నేడు లగ్జరీ కార్ గిఫ్ట్ గా అందజేశారు. సెప్టెంబర్ 25, 2025న 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా విడుదలైన తర్వాత సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన చిరకాల అభిమాని మరియు దర్శకుడు సుజీత్ ను ఈ లగ్జరీ ఎస్ యూవీతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹155 కోట్లకు విడుదలై మొత్తం ₹300 కోట్లు వసూలు చేసింది. 'ది గాడ్ ఫాదర్' హూడీతో సహా తన బహిరంగ అభిమానానికి పేరుగాంచిన సుజీత్ తన అఖండ కృతజ్ఞతను పంచుకున్నాడు,

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విడిపోయాయి. తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా రాజకీయ నాయకులు పాలన చేస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలు తగ్గిపోయాయి. తెలంగాణా సినిమాలు నిర్మానంలో ఊపందుకుంటున్నాయి. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్ర హీరోలు, దర్శకులు, నిర్మాతలు కోట్లు వెచ్చించి సినిమాలు తీస్తున్నారు. కాని కొన్ని మినహా సినిమాలు పెద్దగా ఆడడంలేదు. ఆంధ్ర కథలు కూడా తగ్గిపోయాయి. గతంలో రచయితలూ మంచి కథలు రాసేవారు. ఇప్పుడు రాయడానికి సరియైన వారు లేదు. దానితో ఓ ఖాలీ వచ్చింది.
