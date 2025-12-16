Smriti Mandhana: ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్: అగ్రస్థానంలో స్మృతి మంధాన
భారతదేశానికి చెందిన స్మృతి మంధాన తాజా ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానాన్ని తిరిగి కైవసం చేసుకుంది. మంగళవారం నాడు ఆమె దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన లారా వోల్వార్డ్ను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ బ్యాటర్గా నిలిచింది.
తాజా ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్లేయర్ ర్యాంకింగ్స్లో దక్షిణాఫ్రికా మరియు ఐర్లాండ్కు చెందిన క్రీడాకారిణులు మెరుగుదల సాధించారు. ఐసీసీ వెబ్సైట్ ప్రకారం, ఈస్ట్ లండన్లో జరిగిన సిరీస్ తొలి మ్యాచ్లో ప్రొటీస్ జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది.
సునే లూస్, మియానే స్మిత్ అర్ధ సెంచరీలతో రాణించడంతో, ఆ జట్టు 210 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని 37 ఓవర్లలోపే ఛేదించింది. ఈ ప్రదర్శన ఫలితంగా, సునే లూస్ వన్డే బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్లో ఐదు స్థానాలు ఎగబాకి సంయుక్తంగా 31వ స్థానంలో నిలిచింది.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ వోల్వార్డ్ 31 పరుగులు మాత్రమే చేయడంతో, మంధాన అదే జాబితాలో ఆమెను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.