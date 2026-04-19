ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అద్భుత విజయం
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా, శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్ నగరంలోని రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుపై సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు విజయేభేరీ మోగించింది. దాదాపు ఓటమి ఖాయం అనుకున్న స్థితిలో సన్ రైన్స్ అద్భుతంగా పుంజుకుని సీఎస్కే జట్టును చిత్తు చేసింది. ఈ మ్యాచ్లో 195 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో చెన్నై జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 184 పరుగులు చేసి ఓటమి పాలైంది.
ఈ మ్యాచ్లో ఆఖరి ఓవర్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజయానికి 18 పరుగులు అవసరం కాగా, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ బంతిని ప్రఫుల్ హింగేకు అప్పగించాడు. అప్పటికే మూడు ఓవర్లలో 54 పరుగులు సమర్పించుకుని అత్యంత ఖరీదైన బౌలర్గా నిలిచిన హింగేపై ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది. తొలి బంతికి రెండు పరుగులు, రెండో బంతికి లెగ్ బై రూపంలో ఒక పరుగు వచ్చాయి. మూడో బంతిని హింగే నడుము కంటే ఎత్తులో వేయడంతో అంపైర్ నో-బాల్గా ప్రకటించాడు. దీంతో సమీకరణాలు 4 బంతుల్లో 14 పరుగులుగా మారింది.
అయితే, ఫ్రీ-హిట్ను అన్షుల్ కంబోజ్ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత బంతికి భారీ షాట్కు ప్రయత్నించిన జామీ ఓవర్టన్ (16) లాంగ్-ఆఫ్ లివింగ్ను క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరగడంతో సన్ రైజర్స్ శిబిరంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. చివరి రెండు బంతులకు రెండు సింగిల్స్ మాత్రమే రావడంతో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ 10 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 194 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ (22 బంతుల్లో 59, 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ట్రావిస్ హెద్ (23) కలిసి తొలి వికెట్కు కేవలం 5.5 ఓవర్లలో 75 పరుగులు జోడించి బలమైన పునాది వేశాడు. అయితే, ముఖీష్ చౌదరి ఒకే ఓవర్లో హెద్, ఇషాన్ కిషన్లను పెవిలియన్ పంపి చెన్నైకి ఊరటనిచ్చాడు.
ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (39 బంతుల్లో 59; 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) మరో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్నా, క్లాసెన్ తన క్లాస్ ఆటతో స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు. చెన్నై బౌలర్లలో అన్షుల్ కంబోజ్, జామీ ఓవర్టన్ చెరో మూడు వికెట్లు తీయగా, ముఖేష్ చౌదరి రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
195 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా ధీటుగానే బదులిచ్చింది. ఆయుష్ మాత్రే (13 బంతుల్లో 30) మెరుపులు మెరిపించాడు. మాథ్యూ షార్ట్ (34), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (25), శివమ్ దూబే (21) తమ వంతు పోరాటం చేశారు. అయితే, సన్రైజర్స్ బౌలర్లు కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీస్తూ మ్యాచ్ను తమవైపు తిప్పుకున్నారు.
ముఖ్యంగా, ఎషాన్ మలింగ (3/29) తన అద్భుత బౌలింగ్తో చెన్నై మిడిల్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశాడు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వికెట్లతో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. చివరివరకు పోరాడినప్పటికీ, లక్ష్యానికి 10 పరుగుల దూరంలో నిలిచి చెన్నై ఓటమిని అంగీకరించింది. ఈ గెలుపుతో సన్ రైజర్స్ పాయింట్ల పట్టికలో మరింత ముందుకు దూసుకెళ్లింది.