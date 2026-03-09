శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్గా గ్యారీ కిర్స్టెన్
భారత జట్టుకు ప్రపంచ కప్ను సంపాదించిపెట్టిన మాజీ కోచ్ గ్యారీ కిర్స్టెన్ను సోమవారం శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్గా ఏప్రిల్ 15 నుండి రెండేళ్ల ఒప్పందంపై నియమించారు. దక్షిణాఫ్రికా మాజీ ఓపెనర్, తరువాత కోచ్గా విజయవంతమైన ఖ్యాతిని సంపాదించిన కిర్స్టన్, ఏప్రిల్ 14, 2028 వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు.
దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాలో జరగనున్న 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం శ్రీలంక సన్నాహాలను ప్రధానంగా పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ నియామకాన్ని ధృవీకరిస్తూ, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్టు (ఎస్ఎల్సీ) ఒక మీడియా ప్రకటనలో, నేషనల్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ సెంటర్ నిర్మాణాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, ప్రధాన ప్రపంచ ఈవెంట్లకు ముందు జాతీయ జట్టును బలోపేతం చేయడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. 2008 నుండి 2011 వరకు తన పదవీకాలంలో భారతదేశాన్ని 2011 ప్రపంచ కప్ విజయానికి నడిపించిన కిర్స్టన్ తనతో పాటు అంతర్జాతీయ కోచింగ్ అనుభవాన్ని కూడా తెచ్చుకున్నాడు.
ఆపై 2011-2013 మధ్య దక్షిణాఫ్రికా ప్రధాన కోచ్గా కూడా పనిచేశాడు. ఈ కాలంలో దక్షిణాఫ్రికా మూడు ఫార్మాట్లలో నంబర్ 1 ర్యాంక్ పొందిన జట్టుగా ఎదిగింది. కిర్స్టన్ ఇటీవల ముగిసిన టీ-20 ప్రపంచ కప్ సమయంలో కన్సల్టెంట్గా పనిచేశాడు