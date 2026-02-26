గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (14:17 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించిన శ్రీలంక

icc t20 world cup
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి ఆతిథ్య దేశాల్లో ఒకటైన శ్రీలంక నిష్క్రమించింది. కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో 61 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమిపాలైంది. సొంత గడ్డపై, అభిమానుల మధ్య ఈ ఓటమి తమను తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందని, ఇది చాలా సిగ్గుగా ఉందని కెప్టెన్ దసున్ షనక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఈ మ్యాచ్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 168 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా చివరి నాలుగు ఓవర్లలో ఏకంగా 70 పరుగులు సమర్పించుకుని లంక బౌలర్లు పట్టు విడిచారు. అనంతరం 169 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక ఏ దశలోనూ విజయం వైపు సాగలేదు. కివీస్ స్పిన్నర్ రచిన్ రవీంద్ర (4/27) దెబ్బకు లంక బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 107 పరుగులు మాత్రమే చేసి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
 
మ్యాచ్ అనంతరం షనక మాట్లాడుతూ.. 'సొంత ప్రేక్షకుల మద్దతు ఉన్నా వారిని నిరాశపరచడం బాధగా ఉంది. మేము బౌలింగ్ మంచి ఆరంభం పొందినా, శాంట్నర్ - మెక్కోంజీ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్‌ను మా నుంచి దూరం చేసింది. మా అగ్రశ్రేణి బ్యాటర్లు బాధ్యత తీసుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. టీ20 క్రికెట్లో దూకుడుగా ఆడాలి. ఆ ప్రయత్నంలో ఔటైనా ఫర్వాలేదు, కానీ మా వాళ్లు ఆ సాహసం చేయలేదు' అని విశ్లేషించాడు.
 
పిచ్ కొత్తది కావడంతో ఇంతగా టర్న్ అవుతుందని ఊహించలేదని, అయితే న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు సరైన ప్రదేశాల్లో బంతులు వేసి తమను కట్టడి చేశారని షనక అంగీకరించాడు. టోర్నీలో ఇంకా ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉందని, కనీసం ఆ మ్యాచ్‌లోనైనా గెలిచి గౌరవంగా ముగించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపాడు. 

Pod Taxis: హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్త ట్రాన్స్‌పోర్ట్.. పాడ్ టాక్సీలు వచ్చేస్తున్నాయ్

Pod Taxis: హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్త ట్రాన్స్‌పోర్ట్.. పాడ్ టాక్సీలు వచ్చేస్తున్నాయ్మెట్రో ప్రయాణికులకు చివరి మైలు కనెక్టివిటీని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం 'పాడ్ టాక్సీలు' ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నందున హైదరాబాద్ నివాసితులు కొత్త వినూత్న రవాణా సౌకర్యం నుండి ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. తెలంగాణలో పాడ్ టాక్సీలు రోడ్డెక్కనున్నాయి. హైదరాబాద్ నివాసితులు ఈ కొత్త వినూత్న రవాణా సౌకర్యం ద్వారా ట్రాఫిక్ నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది. పర్సనల్ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ (పీఆర్టీ) అని పిలువబడే ఈ వ్యవస్థ మెట్రో స్టేషన్లను ప్రధాన కార్యాలయం, ఐటీ హబ్‌లు, నివాస ప్రాంతాలు వంటి కీలక ప్రదేశాలతో నేరుగా కలుపుతుంది.

నా ఇల్లు.. నా ఇల్లూ కూలగొట్టొద్దు, 10 నిమిషాలయినా చూసుకోనివ్వండి: బాధిత మహిళ వేడుకోలు

నా ఇల్లు.. నా ఇల్లూ కూలగొట్టొద్దు, 10 నిమిషాలయినా చూసుకోనివ్వండి: బాధిత మహిళ వేడుకోలుతెలంగాణ వ్యాప్తంగా అక్రమ కట్టడాలను కూలగొట్టే కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతోంది. ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసి దొంగ పట్టాలను పుట్టించి ప్రజలకు కట్టబెట్టిన మోసగాళ్లు మాత్రం దర్జాగా వున్నారు. కానీ వారి వద్ద నుంచి లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేసినవారు మాత్రం వీధిన పడుతున్నారు. తాజాగా ఖమ్మం జిల్లాలో అక్రమ కట్టడాల తొలగింపు జరుగుతోంది. జిల్లాలోని వెలుగుమట్లలోని భూదాన్ భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలను అధికారులు తొలగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ ఇళ్లు కోల్పోతున్న బాధితులు గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

ఖమ్మం - దేవరపల్లి మధ్య సిద్ధమైన తొలి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే

ఖమ్మం - దేవరపల్లి మధ్య సిద్ధమైన తొలి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేతెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రహదారి రవాణా వ్యవస్థలో సరికొత్త శకం ప్రారంభంకానుంది. ఖమ్మం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని దేవరపల్లి వరకు నిర్మించిన తొలి యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్‌ఫ్లీల్డ్ హైవేని మే నెలలో ప్రారంభించేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ ముమ్మర ఏర్పాట్లుచేస్తోంది. ఈ నాలుగు వరుసల రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది.

యువ జంటను బెదిరించిన బెంగుళూరు స్లీపర్ బస్సు కండక్టర్ - ట్వీట్ వైరల్

యువ జంటను బెదిరించిన బెంగుళూరు స్లీపర్ బస్సు కండక్టర్ - ట్వీట్ వైరల్బెంగుళూరు నుంచి ప్రయాణిస్తున్న ఒక యువ జంటను బస్సు కండక్టర్ బెదిరించాడు. తాను చెప్పినట్టు వినకుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని, లేదా తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి చెబుతానని హెచ్చరించాడు. దీంతో అతనితో గొడవ పెట్టుకోవడం ఏమాత్రం ఇష్టంలోని ఆ జంట తమ ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు వీలుగా కండక్టర్ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నారు. ఆ తర్వా ఆ యువకుడి తనకు జరిగిన విషయాన్ని రెడిట్‌లో పంచుకున్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు.. విద్యార్థుల కోసం 90 అదనపు బస్సులు

తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు.. విద్యార్థుల కోసం 90 అదనపు బస్సులుతెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమైనాయి. దీంతో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) అదనంగా 90 బస్సులను నడపనుంది. దీంతో విద్యార్థులకు ప్రయాణం సులభతరం అయింది. 1,140 సర్వీసులతో పాటు, విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు సకాలంలో చేరుకోవడానికి వారి ప్రయాణ సమయానికి అనుగుణంగా మరో 90 బస్సులను తీసుకొచ్చారు.

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంస

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంసనితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడు

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడుల‌వ్ టు డే, డ్యూడ్ సినిమాల‌తో కథానాయకుడిగా పరిచయమైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ను చూసినప్పుడు ఎగతాళి చేసేవారు ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటి తరానికి ఎందుకనో నచ్చేశాడు. కొందరైతే ధనుష్ లా వున్నాడనీ చెప్పేవారు. అలాంటి హీరో ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ కలయిక తో మైత్రీ మూవీస్ నిర్మాణంలో చేయబోతున్నాడు. కొన్ని కథనాలు చూస్తే, పాతిక కోట్లు తీసుకునే హీరోగా ఎదిగాడని అంటున్నారు.

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేనిఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ సినిమాలో నేను, శ్రీవిష్ణు కలిసి నటించాం. ఇప్పుడు జిందగీ.. అంటూ మృత్యుంజయ్ లో పాటను నా చేత రిలీజ్ చేయించాడు. టీజర్ చూశాను. చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పండింది. ఈ సినిమా మార్చి 6న విడుదల కాబోతుంది. మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో శ్రీవిష్ణు సరికొత్తగా కనిపించనున్నాడని.. ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని అన్నారు.

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,
