ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించిన శ్రీలంక
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి ఆతిథ్య దేశాల్లో ఒకటైన శ్రీలంక నిష్క్రమించింది. కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో 61 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమిపాలైంది. సొంత గడ్డపై, అభిమానుల మధ్య ఈ ఓటమి తమను తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందని, ఇది చాలా సిగ్గుగా ఉందని కెప్టెన్ దసున్ షనక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ మ్యాచ్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 168 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా చివరి నాలుగు ఓవర్లలో ఏకంగా 70 పరుగులు సమర్పించుకుని లంక బౌలర్లు పట్టు విడిచారు. అనంతరం 169 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక ఏ దశలోనూ విజయం వైపు సాగలేదు. కివీస్ స్పిన్నర్ రచిన్ రవీంద్ర (4/27) దెబ్బకు లంక బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 107 పరుగులు మాత్రమే చేసి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
మ్యాచ్ అనంతరం షనక మాట్లాడుతూ.. 'సొంత ప్రేక్షకుల మద్దతు ఉన్నా వారిని నిరాశపరచడం బాధగా ఉంది. మేము బౌలింగ్ మంచి ఆరంభం పొందినా, శాంట్నర్ - మెక్కోంజీ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ను మా నుంచి దూరం చేసింది. మా అగ్రశ్రేణి బ్యాటర్లు బాధ్యత తీసుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. టీ20 క్రికెట్లో దూకుడుగా ఆడాలి. ఆ ప్రయత్నంలో ఔటైనా ఫర్వాలేదు, కానీ మా వాళ్లు ఆ సాహసం చేయలేదు' అని విశ్లేషించాడు.
పిచ్ కొత్తది కావడంతో ఇంతగా టర్న్ అవుతుందని ఊహించలేదని, అయితే న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు సరైన ప్రదేశాల్లో బంతులు వేసి తమను కట్టడి చేశారని షనక అంగీకరించాడు. టోర్నీలో ఇంకా ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉందని, కనీసం ఆ మ్యాచ్లోనైనా గెలిచి గౌరవంగా ముగించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపాడు.