2025 ఆసియా కప్ ఇండో- పాక్ రద్దుపై సుప్రీం ఏమందంటే? జస్ట్ మ్యాచ్ మాత్రమే..
2025 ఆసియా కప్ షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పటి నుండి, రెండు జట్లు క్రికెట్ పోటీలో పాల్గొనాలా వద్దా అనే దానిపై పదే పదే చర్చ జరుగుతోంది, ముఖ్యంగా పెహల్గామ్ దాడి తర్వాత ఆపరేషన్ సిందూర్ జరిగిన తర్వాత వారి రాజకీయ సంబంధాలు మరింత దిగజారాయి. ఇప్పుడు, 2025 ఆసియా కప్లో భారత్ వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి కొన్ని రోజుల ముందు, హై-ప్రొఫైల్ పోటీని రద్దు చేయాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిల్ దాఖలైంది.
అయితే, న్యాయమూర్తులు జెకె మహేశ్వరి, విజయ్ బిష్ణోయ్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఇది కేవలం మ్యాచ్ మాత్రమే అని చెబుతూ ఈ విషయాన్ని వినడానికి కూడా నిరాకరించింది శ్రీమతి ఊర్వశి జైన్ నేతృత్వంలోని నలుగురు న్యాయ విద్యార్థుల తరపున రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 32 కింద ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేయబడింది. ఖండాంతర క్రికెట్ ఈవెంట్ అయిన ఆసియా కప్లో భాగంగా 2025 సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరగనున్న భారత్-పాకిస్తాన్ టీ20 క్రికెట్ మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలని తక్షణ ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్ కోరింది.
పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి, భారత పౌరులు, సైనికులు తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాకిస్తాన్తో క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించడం జాతీయ గౌరవం, ప్రజల భావోద్వేగాలకు విరుద్ధమైన సందేశాన్ని పంపుతుందని పిటిషన్ పేర్కొంది.
ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం ఇచ్చే దేశంతో క్రీడల్లో పాల్గొనడం సాయుధ దళాల నైతికతను దెబ్బతీస్తుందని,ఉగ్రవాద బాధితులు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు వేదన కలిగిస్తుందని వాదించారు. క్రికెట్ను జాతీయ ప్రయోజనాలు, పౌరుల జీవితాలు లేదా సాయుధ సిబ్బంది త్యాగాల కంటే ఎక్కువగా ఉంచలేమని పిటిషనర్లు వాదించారు. అయితే, ఈ విషయంపై అత్యవసర విచారణకు కోర్టు నిరాకరించింది.