సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

భారత్ - పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య పస తగ్గిపోయింది.. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్

indo pak match
భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో క్రికెట్ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు, ఆసక్తి ఉండేదని ఇపుడు ఆ ఆత్రుత, ఉత్కంఠ తగ్గిపోయిందని భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు. అందువల్ల ఇకపై దాన్ని రైవర్రీ (పోటీ) అని పిలవడం మానెయ్యాలని ఆయన కోరారు. ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీలో భాగంగా, ఇరు జట్లూ ఆదివారం మరోమారు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ జట్టును భారత్ చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడారు. 
 
ఈ మీడియా సమావేశంలో ఒక పాకిస్థానీ సీనియర్ జర్నలిస్టు, రెండు జట్ల మధ్య ప్రమాణాల్లో అంతరం పెరిగిపోయిందా అని ప్రశ్నించారు. దీనికి సూర్యకుమార్ నవ్వుతూ బదులిచ్చాడు. 'సార్, నాదొక విన్నపం. ఇకపై భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లను రైవర్రీ అని పిలవడం ఆపేద్దాం' అని అన్నాడు. 
 
జర్నలిస్టు తాను ప్రమాణాల గురించి అడుగుతున్నానని స్పష్టం చేయగా, 'రైవర్రీ అయినా, ప్రమాణాలైనా అన్నీ ఒకటే. రెండు జట్లు 15 మ్యాచ్‌లు ఆడితే 8-7 స్కోరు ఉంటే దాన్ని పోటీ అంటారు. ఇక్కడ 12-3 లేదా 13-1 ఉంది. ఇందులో పోటీ ఎక్కడుంది?' అని సూర్యకుమార్ స్పష్టం చేశాడు.
 
ఈ మ్యాచ్ భారత్ అన్ని విభాగాల్లోనూ పాకిస్థాన్ కంటే మెరుగ్గా ఆడిందని సూర్యకుమార్ తెలిపాడు. ముఖ్యంగా ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ కేవలం 9.5 ఓవర్లలోనే 105 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి గెలుపునకు బలమైన పునాది వేశారని కొనియాడాడు. యువ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ తన బాధ్యతలను చక్కగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడని, ప్రతి గేమ్‌లోనూ మెరుగవుతున్నాడని ప్రశంసించాడు.
 
మరోవైపు, పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా తమ ఓటమిని అంగీకరించాడు. తాము 15-20 పరుగులు తక్కువ చేశామని, ఈ టోర్నీలో ఇంకా ఒక్క సరైన గేమ్ కూడా ఆడలేదని వ్యాఖ్యానించాడు. భారత ఓపెనర్లను కట్టడి చేయడంలో తమ బౌలర్లు విఫలమయ్యారని అంగీకరించాడు. అన్ని విభాగాల్లోనూ రాణించి, తర్వాతి మ్యాచ్ శ్రీలంకపై గెలుస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. 

IMD: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. 25వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలు

IMD: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. 25వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలుసెప్టెంబర్ 25వ తేదీన తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం వుండటంతో.. తెలంగాణలో సైతం భారీ వర్షాల నమోదుకు అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఈ నెల 25న ఏర్పడే ఈ అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే 24 గంటల తర్వాత పశ్చిమ వాయవ్య దిశలో కదిలి.. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం సమీపంలో వాయుగుండంగా మారొచ్చని వాతావరణ శాఖాధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఇన్‌స్టాలో మొదలైన ప్రేమ.. దారుణ హత్యతో ముగింపు - సెల్ఫీ తీసుకుని దొరికిపోయాడు..

ఇన్‌స్టాలో మొదలైన ప్రేమ.. దారుణ హత్యతో ముగింపు - సెల్ఫీ తీసుకుని దొరికిపోయాడు..ఇన్‌స్టాలో ప్రారంభమైన ప్రేమ చివరకు దారుణ హత్యతో ముగిసింది. ప్రియురాలిని హత్య చేసిన తర్వాత మృతదేహాన్ని మూటగట్టి బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు. దారిలో ఆ బ్యాగుకో కలిసి సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు. ఈ తప్పుతో పోలీసులకు చిక్కిపోయాడు. ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో జరిగింది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఇంద్రకీలాద్రీపై దేశీ శరన్నరాత్రులు.. భక్తుల సౌకర్యార్థం సరికొత్త ఏర్పాట్లు

ఇంద్రకీలాద్రీపై దేశీ శరన్నరాత్రులు.. భక్తుల సౌకర్యార్థం సరికొత్త ఏర్పాట్లువిజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల సందడి మొదలైంది. సోమవారం నుంచి 11 రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్న ఈ వేడుకలకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. తొలి రోజున కనకదుర్గమ్మ శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరి దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

నా కుటుంబం నుంచి దూరం చేసిన వారి అంతు చూస్తా : కె.కవిత

నా కుటుంబం నుంచి దూరం చేసిన వారి అంతు చూస్తా : కె.కవితతన కుటుంబం నుంచి తనను దూరం చేసినవారిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, వారి అంతు చూస్తానని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. ఆదివారం చింతమడకలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒకింత ఎమోషనలక్‌కు గురయ్యారు. భారత రాష్ట్ర సమితి నుంచి ఆమెను బహిష్కరించిన విషయం తెల్సిందే.

భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం... ఏం లాభం... ప్చ్... : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్

భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం... ఏం లాభం... ప్చ్... : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశామని, కానీ ఏమీ చేయలేకపోయామని ప్చ్... అంటూ పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ నిర్వేదం వ్యక్తం చేశారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు లండన్‌లో ఆయిన ప్రవాస పాకిస్థానీయులతో జరిగిన ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరు దేశాల మధ్య శాంతియుత వాతావరణం నెలకొనాలంటే కాశ్మీర్ అంశాన్ని తేల్చాల్సిందేని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Watch More Videos

పవర్ స్టార్ "ఓజీ" టిక్కెట్ ధర రూ.3.61 లక్షలు

పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. సుజీత్ దర్శకుడు. ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ హీరోయిన్. డీవీవీ దానయ్య నిర్మాత. ఈ నెల 25 తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. పవన్ ఫ్యాన్స్... ఈ సినిమా టిక్కెట్లను రూ.లక్షలు చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బులను అభిమాన నేత రాజకీయ పార్టీ జనసేనకు విరాళం రూపంలో ఇస్తున్నారు.

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు, సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఓజీ'. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్ గంభీరగా గర్జించనున్న ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ, ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. థమన్ సంగీత స్వరకర్త.

"ఓజీ" బెన్ఫిట్ షో టిక్కెట్ ధర రూ.1.29 వేలు - సొంతం చేసుకున్న వీరాభిమాని

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ సినిమాకు టిక్కెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టిక్కెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లోని శ్రీనివాసా థియేటర్లో 'ఓజీ' బెనిఫిట్‌ షో టికెట్‌ వేలం పాటను ఆయన అభిమానులు నిర్వహించారు.

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్తనకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని చెబితే నమ్మలేక ఓ కల అనుకున్నానని మలయాళ అగ్ర నటుడు మోహన్ లాల్ అన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డుకు ఎంపికయ్యారంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్‌ కాల్‌ వస్తే కలగా భావించానని చెప్పారు.

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ తన 36వ మూవీలో స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మక యూవీ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. శర్వా, టీమ్‌పై రేస్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాలో హైలైట్‌గా వుండబోతున్నాయి. ఈరోజు మేకర్స్ శర్వానంద్ పర్సనల్ స్టిల్స్‌ని విడుదల చేశారు. స్టైలీష్ మేకోవర్‌లో శర్వా లుక్స్ అదిరిపోయాయి. శర్వా ఫ్యాషన్‌ ట్రెండీ క్లాసీ లుక్‌లో ఆకట్టుకున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com