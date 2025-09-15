సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (17:34 IST)

ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న సాయుధ దళాలకు ఈ విజయం అంకితం : సూర్యకుమార్

surya kumar yadav
ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి దుబాయ్ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ స్పందిస్తూ, ఈ విజయాన్ని ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న త్రివిధ సాయుధ దళాలకు అంకితమిస్తున్నట్టు చెప్పారు. 
 
ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ 127 పరుగులు చేయగా, 128 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్... 15.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి అలవోకగా విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాతో భారత సారథి సూర్యకుమార్ యాదవ్ కరచాలనం చేసేందుకు కూడా ఇష్టపడలేదు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే తన సహచర బ్యాట్స్‌మెన్‌తో కలిసి నేరుగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వెళ్లిపోయాడు. 
 
ఈ మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్పందిస్తూ, 'పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు ఇదే సరైన సందర్భమని భావిస్తున్నాను. బాధిత కుటుంబాలకు మా సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఎంతో ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన మన సాయుధ దళాలన్నింటికీ ఈ విజయాన్ని అంకితం చేయాలనుకుంటున్నాము. మనందరికీ వారు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటారు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వు ఉండే విధంగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తునే ఉంటాం' అని సూర్యకుమార్ వివరించాడు. కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్‌గా సూర్య కుమార్ యాదవ్ అదరగొట్టారు. 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, సిక్స్ సాయంతో 47 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి భారత్ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. 

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మారిషెస్ ప్రధానమంత్రి

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మారిషెస్ ప్రధానమంత్రితిరుమల శ్రీవారి సేవలో మారిషెస్ ప్రధానమంత్రి నవీన్ చంద్ర పాల్గొన్నారు. సోమవారం సాయంత్రం ఆయన శ్రీవారి దర్శించుకున్నారు. ముందుగా తిరుమలకు చేరుకున్న ఆయనకు పద్మావతి అతిథి గృహం వద్ద తితిదే అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత తన సతీమణిలో కలిసి కలియుగ ప్రత్యేక్షదైవమైన శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకున్నారు. మారిషెస్ ప్రధాని వెంట రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖామంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఉన్నారు.

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం.. రెండో ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్ అధికారులు

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం.. రెండో ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్ అధికారులువిజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో జరిగిన రూ.3200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో సిట్ అధికారులు రెండవ చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ నివేదికలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, ముగ్గురు సన్నిహితుల పాత్రలపై వివరణాత్మక సమాచారం ఉంది. వీరిలో సిహెచ్ వెంకటేశనాయుడు, సన్నిహితుడు ఎం బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, చెవిరెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు ఇ నవీన్ కృష్ణ ఉన్నారు.

రైల్వే రిజర్వేషన్‌లో కీలక మార్పు.. అక్టోబరు 1 నుంచి అమలు..

రైల్వే రిజర్వేషన్‌లో కీలక మార్పు.. అక్టోబరు 1 నుంచి అమలు..రైలు టిక్కెట్ల ముందస్తు రిజర్వేషన్‌లో రైల్వే శాఖ కీలక మార్పు చేసింది. ఇకపై సాధారణ రిజర్వేషన్ టికెట్లకూ ఆధార్‌ అథెంటికేషన్‌ను తప్పనిసరి చేసింది. మొదటి 15 నిమిషాలు కేవలం అథార్‌ వెరిఫైడ్‌ యూజర్లు మాత్రమే ఐఆర్‌సీటీసీ లేదా అధికారిక యాప్‌లో టికెట్లు రిజర్వేషన్‌ చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది తత్కాల్‌ బుకింగ్‌ విధానంలో అమల్లో ఉంది. అక్టోబరు 1 నుంచి సాధారణ రిజర్వేషన్లకు కూడా వర్తింపజేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇప్పుడు రాబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని కీలక నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. కవిత తన విస్తృత రాజకీయ ఆశయాలలో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థిని ఉప ఎన్నికకు నిలబెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సోమవారం కవితను కలిశారు. వారి సమావేశం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది.

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతి

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతిస్నేహితులతో కలిసి ఆలయ విహారయాత్రకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి అనేకసార్లు బోల్తా పడటంతో ఆమె మరణించింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు ప్రయాణించిన ఏడుగురు స్నేహితులు కూడా గాయపడ్డారు. ఈ బృందం దండుమైలారంలోని సరళ మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి నగరానికి తిరిగి వెళుతుండగా... అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్ప్రముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ హెల్త్ కేర్ విశాఖపట్నంలో తన నూత‌న‌ బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించింది. రామ్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.Oను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ఆవిష్కరించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన సౌకర్యాలను ఆమె పరిశీలించి, నిర్వాహకుల ప్రయత్నాలను అభినందించారు.

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్మాస్ మహారాజా రవితేజ బ్రదర్ యాక్టర్ రఘు కుమారుడు యంగ్ చాప్ మాధవ్ రూరల్ రస్టిక్ మూవీ మారెమ్మ తో హీరోగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ హై-ఆక్టేన్ ప్రాజెక్ట్‌ను మంచాల నాగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మోక్ష ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై మయూర్ రెడ్డి బండారు తమ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ఐటి జాబ్ చేస్తూ 2016లో గీతా సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ చేశాను. అది మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత పెళ్లిగోల సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఆహాలో గీత సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత నిహారిక గారు పిలిచి హలో వరల్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఐటి జాబ్ చేస్తూనే చేశాను. 2020 లో జాబ్ మానేసి ఫుల్ గా ఫోకస్ పెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ జాబ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసింది అని బ్యూటీ చిత్ర దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ తెలిపారు.

ఎవరు విడాకులు తీసుకున్నా నాతో పెళ్లి అని రాసేస్తున్నారు : నటి మీనా

ఎవరు విడాకులు తీసుకున్నా నాతో పెళ్లి అని రాసేస్తున్నారు : నటి మీనాఏ సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుడు విడాకులు తీసుకున్న అతనితో నాతో పెళ్లి అంటూ రాసేస్తున్నారంటూ సినీ నటి మీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టాలీవుడ్ నటుడు జగపతి బాబు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న 'జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా' అనే కార్యక్రమానికి ఆమె అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె తన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం తదితర ఆసక్తిక విషయాలపై స్పందించారు. అలాగే, సూపర్ స్టార్లు కృష్ణ, రజనీకాంత్‌లకు కుమార్తెలుగా నటించానని గుర్తు చేశారు. అలాగే, రజనీకాంత్‌కు హీరోయిన్‌గా కూడా 'ముత్తు' చిత్రంలో నటించానని తెలిపారు.
