ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ - సూపర్-8లో భారత్ తలపడే జట్లు ఇవే...
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత క్రికెట్ జట్టు సూపర్-8కు అర్హత సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లు ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సూపర్-8లో భారత్ తలపడే జట్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఈ దశలో డిఫెండింగ్ చాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన భారత క్రికెట్ జట్టు గత సీజన్ రన్నరప్ సౌతాఫ్రికా, ఆ తర్వాత వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే జట్లతో తలపడనుంది. అయితే, సెమీస్ చేరాలంటే ఈ దశలో గెలుపు అత్యంత కీలకంకానుంది.
సూపర్-8 దశలో భారత్ ఆడే మ్యాచ్ షెడ్యూల్ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ నెల 22వ తేదీన భారత్ వర్సెస్ సౌతాఫ్రికా, 26వ తేదీన భారత్ వర్సెస్ జింబాబ్వే, మార్చి ఒకటో తేదీన భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్ జట్లు తలపడనున్నాయి.
ఈ మ్యాచ్లన్నీ భారత కాలమానం ప్రకరాం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. పైగా, ఈ కీలక మ్యాచ్లన్నీ భారత్లోనే జరుగనుండటం గమనార్హం. ఈ గ్రూపు దశలో తన చివరి మ్యాచ్ను భారత్ ఈ నెల 28వ తేదీన నెదర్లాండ్ జట్టుతో ఆడనుంది. సూపర్-8 దశ తొలి మ్యాచ్ కూడా అదే వేదికగా భారత్ ఆడనుంది. కాగా, ఈ టోర్నీని భారత్, శ్రీలంక దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.