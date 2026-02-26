గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (13:42 IST)

T20 World Cup 2026: 500 వికెట్ల రికార్డుకు 3 వికెట్ల దూరంలో బుమ్రా

Bumrah
భారత పేస్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 500 అంతర్జాతీయ వికెట్లు సాధించిన ఎనిమిదవ భారతీయుడిగా నిలిచేందుకు కేవలం మూడు వికెట్ల దూరంలో ఉన్నాడు. చెన్నైలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన టీ-20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లో, జస్సీ భాయ్ అని ప్రేమగా పిలుచుకునే బుమ్రా తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాతో టీమ్ ఇండియాకు గేమ్ ఛేంజర్ కావచ్చు. 
 
సూపర్ ఎయిట్ దశ ఓపెనర్‌లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 76 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడంతో మెన్ ఇన్ బ్లూ ఇబ్బందుల్లో పడిన తర్వాత, వారి నెట్-రన్-రేట్‌ను మైనస్‌లోకి పంపిన తర్వాత, బుమ్రా వేసిన 24 బంతులు ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారతదేశం భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చు.
 
భారతదేశం తరపున ఇప్పటివరకు 232 మ్యాచ్‌ల్లో, బుమ్రా 20.56 సగటుతో 497 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వీటిలో ఉత్తమ గణాంకాలు 6/19, 13 ఫోర్-వికెట్ హాల్స్, 18 ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో, అతను 9.85 సగటుతో ఏడు వికెట్లు, కేవలం 5.30 ఎకానమీ రేటుతో వున్నాడు. గురువారం జరిగే తొలి మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా వెస్టిండీస్‌ను ఓడించాలని భారత్ ప్రార్థిస్తున్నారు. 

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనంతో పాటు పారదర్శకత పెంచేందుకు నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తామని కేంద్ర రైల్వే, సమాచార ప్రసార శాఖామంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్‌లను తమ ఆదాయాన్ని కంటెంట్ సృష్టించేవారితో న్యాయబద్ధంగా పంచుకోవాలని సూచించారు.

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ జిల్లాలో ఒక దొంగ బాబా ఏడేళ్ల బాలికతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు చూపించే వీడియో వైరల్ కావడంతో అతనిపై లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. షాపూర్‌లోని ఒక మందిరానికి చెందిన మల్లికార్జున ముత్తవగా గుర్తించబడిన నిందితుడు ఆ చిన్నారిని తన ఒడిలో పట్టుకుని తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం- ఒక భక్తుడి మృతి.. మరొకరికి గాయాలు

తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం- ఒక భక్తుడి మృతి.. మరొకరికి గాయాలుతిరుమల డౌన్ ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘాట్ రోడ్డు 30వ మలుపు వద్ద మోటార్ సైకిల్ అదుపు తప్పి ప్రమాదం జరిగింది. ఈ సంఘటనలో ఒక భక్తుడు మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతుడిని తమిళనాడులోని అరక్కోణం తాలూకాలోని మిట్టపెట్టె గ్రామానికి చెందిన నటరాజన్‌గా గుర్తించారు. అలాగే ఈ ఘటనలో గాయపడిన మునిరత్నం అనే మరొక వ్యక్తి తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

వారం రోజుల్లో కొత్త పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తా : శశికళ

వారం రోజుల్లో కొత్త పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తా : శశికళతమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి మరో రెండు మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయడం అన్నాడీఎంకే నేతలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. శశికళ కొత్త పార్టీని స్థాపిస్తే మాత్రం ప్రస్తుతం అన్నాడీఎంకేలో ఉన్న అసంతృప్తి నేతలంతా శశికళ వైపు వెళతారన్నది వారి భయంగా ఉంది.

విడాకులు తీసుకోవడం అనేది ఆ కేసుగా పరిగణించబడదు.. ఢిల్లీ హైకోర్టు

విడాకులు తీసుకోవడం అనేది ఆ కేసుగా పరిగణించబడదు.. ఢిల్లీ హైకోర్టువిడాకులు తీసుకోవడం అనేది క్రిమినల్ చట్టం ప్రకారం ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే కేసుగా పరిగణించబడదని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది. తన మాజీ భాగస్వామి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి బెయిల్ పిటిషన్‌ను విచారిస్తున్న సందర్భంగా జస్టిస్ మనోజ్ జైన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్త మరొక మహిళతో వివాహం చేసుకున్న ఐదు రోజుల తర్వాత ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో అరెస్టయిన నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంస

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంసనితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడు

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడుల‌వ్ టు డే, డ్యూడ్ సినిమాల‌తో కథానాయకుడిగా పరిచయమైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ను చూసినప్పుడు ఎగతాళి చేసేవారు ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటి తరానికి ఎందుకనో నచ్చేశాడు. కొందరైతే ధనుష్ లా వున్నాడనీ చెప్పేవారు. అలాంటి హీరో ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ కలయిక తో మైత్రీ మూవీస్ నిర్మాణంలో చేయబోతున్నాడు. కొన్ని కథనాలు చూస్తే, పాతిక కోట్లు తీసుకునే హీరోగా ఎదిగాడని అంటున్నారు.

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేనిఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ సినిమాలో నేను, శ్రీవిష్ణు కలిసి నటించాం. ఇప్పుడు జిందగీ.. అంటూ మృత్యుంజయ్ లో పాటను నా చేత రిలీజ్ చేయించాడు. టీజర్ చూశాను. చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పండింది. ఈ సినిమా మార్చి 6న విడుదల కాబోతుంది. మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో శ్రీవిష్ణు సరికొత్తగా కనిపించనున్నాడని.. ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని అన్నారు.

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,
