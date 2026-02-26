T20 World Cup 2026: 500 వికెట్ల రికార్డుకు 3 వికెట్ల దూరంలో బుమ్రా
భారత పేస్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 500 అంతర్జాతీయ వికెట్లు సాధించిన ఎనిమిదవ భారతీయుడిగా నిలిచేందుకు కేవలం మూడు వికెట్ల దూరంలో ఉన్నాడు. చెన్నైలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన టీ-20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లో, జస్సీ భాయ్ అని ప్రేమగా పిలుచుకునే బుమ్రా తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాతో టీమ్ ఇండియాకు గేమ్ ఛేంజర్ కావచ్చు.
సూపర్ ఎయిట్ దశ ఓపెనర్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 76 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడంతో మెన్ ఇన్ బ్లూ ఇబ్బందుల్లో పడిన తర్వాత, వారి నెట్-రన్-రేట్ను మైనస్లోకి పంపిన తర్వాత, బుమ్రా వేసిన 24 బంతులు ఈ టోర్నమెంట్లో భారతదేశం భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చు.
భారతదేశం తరపున ఇప్పటివరకు 232 మ్యాచ్ల్లో, బుమ్రా 20.56 సగటుతో 497 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వీటిలో ఉత్తమ గణాంకాలు 6/19, 13 ఫోర్-వికెట్ హాల్స్, 18 ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో, అతను 9.85 సగటుతో ఏడు వికెట్లు, కేవలం 5.30 ఎకానమీ రేటుతో వున్నాడు. గురువారం జరిగే తొలి మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా వెస్టిండీస్ను ఓడించాలని భారత్ ప్రార్థిస్తున్నారు.