2026 T20 ప్రపంచ కప్- ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు.. శ్రీలంక ఆతిథ్యం
భారతదేశం- శ్రీలంక కలిసి నిర్వహించే 20 జట్లు పాల్గొనే 2026 T20 ప్రపంచ కప్ ఫిబ్రవరి 7, మార్చి 8 మధ్య జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మ్యాచ్లు ఐదు వేదికలలో జరుగుతాయని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో మూడు, శ్రీలంకలో రెండు మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
పాకిస్తాన్ అర్హతను బట్టి ఫైనల్ అహ్మదాబాద్ లేదా కొలంబోలో జరుగుతుంది. రెండు దేశాల మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు దెబ్బతిన్నందున, భారతదేశం- పాకిస్తాన్ ఒకరి భూభాగంలో మరొకరు ఆడటం లేదు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాకిస్తాన్కు వెళ్లడానికి భారతదేశం నిరాకరించిన తర్వాత, ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి రెండు దేశాలు ఒక విధానాన్ని అవలంబించాయి.
పాకిస్తాన్ - భారతదేశం రాబోయే మూడు సంవత్సరాల పాటు ఐసీసీ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనడానికి సరిహద్దు దాటవు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇంకా షెడ్యూల్ను ఖరారు చేస్తున్నాయి. అమెరికా, వెస్టిండీస్లో జరిగిన 2024 T20 ప్రపంచ కప్ సమయంలో ఉపయోగించిన ఫార్మాట్ అదే అవుతుంది. ఇందులో 55 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
ఈ 20 జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి, సూపర్ ఎయిట్ రౌండ్కు అర్హత సాధించడానికి ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడతాయి. ఎనిమిది జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి, మొదటి రెండు జట్లు సెమీఫైనల్స్కు వెళతాయి.
బార్బడోస్లో జరిగే ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి ప్రతిష్టాత్మక టైటిల్ను ఎగరవేసిన తర్వాత భారతదేశం తన కిరీటాన్ని కాపాడుకుంటుంది.
ప్రస్తుతానికి, 15 జట్లు ఈ ఈవెంట్ కోసం తమ సీట్లను బుక్ చేసుకున్నాయి. ఇందులో భారతదేశం, శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్, ఇంగ్లాండ్, దక్షిణాఫ్రికా, అమెరికా, వెస్టిండీస్, న్యూజిలాండ్, పాకిస్తాన్, ఐర్లాండ్, కెనడా, నెదర్లాండ్స్ ఇటలీ ఉన్నాయి.
ఈ జట్లు తొలిసారిగా ప్రపంచ కప్కు అర్హత సాధించాయి. ఈ ఐదు జట్లలో, రెండు జట్లు ఆఫ్రికా ప్రాంతీయ క్వాలిఫైయర్ ద్వారా వస్తాయి. మూడు ఆసియా, తూర్పు ఆసియా పసిఫిక్ క్వాలిఫైయర్ నుండి వస్తాయి. భారతదేశం మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్తో సహా అనేక టాప్-టైర్ టోర్నమెంట్లను నిర్వహిస్తోంది.