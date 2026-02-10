మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (17:11 IST)

భారత్ - పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది : మహ్మద్ హఫీజ్

ind vs pak players
భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుందని పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ మహ్మద్ హఫీజ్ అన్నారు. అందుకే ఈ రెండు దేశాల మధ్య మ్యాచ్‌లు నిరంతరం జరుగుతుండాలని కోరుకుంటానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం, భారత్, శ్రీలంక ఆదేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌ సజావుగా సాగుతోంది. ఈ టోర్నీలో భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తున్నట్టు తొలుత పాకిస్తాన్ ప్రకటించింది. అయితే, ఐసీసీ చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పాక్ దిగివచ్చి మ్యాచ్ ఆడేందుకు సమ్మతం తెలిపింది. 
 
దీనిపై మహ్మద్ హఫీజ్ స్పందిస్తూ, భారత్, పాక్ మ్యాచ్‌లు జరగాలని తానెప్పుడూ కోరుకుంటానని పేర్కొన్నాడు. ఆసియా కప్‌లో మాదిరిగా కాకుండా ఇకపై జరిగే మ్యాచ్‌లు పూర్తి క్రీడాస్ఫూర్తితో జరగాలన్నాడు. అందుకు ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.
 
'భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌లకు నేనెప్పుడూ అనుకూలంగా ఉంటా. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ మొత్తం ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో ఇరుజట్ల మధ్య పోరు సజావుగా సాగుతుందని ఆశిస్తున్నా. ఇకపై తరచూ ఇరుజట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లు జరగాలని కోరుకుంటున్నా. క్రికెట్‌కు రాజకీయాలను దూరంగా ఉంచాలి. 
 
క్రికెట్ అభివృద్ధి, వ్యాప్తికి రెండు దేశాలు పూర్తిగా తమవంతు పాత్ర పోషించాలి. రాజకీయాల కారణంగా క్రికెట్‌ను ఎప్పటికీ ఆపకూడదు. ఫిబ్రవరి 15న భారత్, పాక్ మ్యాచ్ పూర్తి క్రీడాస్ఫూర్తితో జరగాలి. మనకు ఆసియా కప్ లాంటి మ్యాచ్‌లు అక్కర్లేదు. ఒకవేళ అలానే ఆడితే ఈ మ్యాచ్‌ను నేను అసలు చూడకపోవడమే మంచిది' అని హఫీజ్ పేర్కొన్నాడు.
 
చివరిసారిగా ఇరుజట్లు ఆసియా కప్‌లో మూడుసార్లు తలపడగా.. అన్నింటా భారత జట్టే గెలిచింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధిత కుటుంబాలకు సంఘీభావం తెలుపుతూ పాక్ ఆటగాళ్లతో భారత ప్లేయర్లు కరచాలనం చేయలేదు. తర్వాత ఇరుజట్ల ప్లేయర్ల కవ్వింపులు మ్యాచ్‌లను మరింత రసవత్తరంగా చేశాయి. ఫైనల్‌ విజయం సాధించిన భారత్ పీసీబీ చీఫ్ మోసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ఆసియా కప్ ట్రోఫీని అందుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఇకపై రెండు టీమ్‌ల ప్లేయర్లు క్రీడాస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాలని హఫీజ్ కోరాడు. 

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధి

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధిసముద్రంలో పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు. ఈ దారుణం లిబియా సముద్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 55 మంది వలసదారులతో కూడిన రబ్బరు బోటు ఫిబ్రవరి 5న రాత్రి 11 గంటలకు లిబియాలోని జావియా నగరం నుంచి బైలుదేరింది. ఐతే ఆ పడవ సముద్రంలో ఆరు గంటలు ప్రయాణించిన తర్వాత సముద్రపు భారీ అలల ఉధృతికి అతలాకుతలమైంది. నావికులు పడవను అదుపు చేసేందుకు చేసిన అన్ని యత్నాలు విఫలమయ్యాయి. దీనితో పడవ అలల హోరులో బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు.

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీ

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీతిరుమల లడ్డూ తయారీ కేసులో కల్తీ నెయ్యి అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. లడ్డూ వ్యవహారంలో జరిగిన పలు అవకతవకలను సీబీఐ, సిట్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. నెయ్యి వాసన వచ్చేందుకు పలు రసాయనాలతో నెయ్యిని తయారు చేశారని సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఆర్థిక అవకతవకలు, అవినీతి ఇందులో ఉన్నాయని గుర్తించింది. టెండర్ల మంజూరు, నెయ్యి సరఫరా, ల్యాబ్ పరీక్షల నివేదిక విషయంలో అవినీతి చోటు చేసుకుందని సిట్ గుర్తించింది.

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట. కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి?

