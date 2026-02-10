భారత్ - పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది : మహ్మద్ హఫీజ్
భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుందని పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ మహ్మద్ హఫీజ్ అన్నారు. అందుకే ఈ రెండు దేశాల మధ్య మ్యాచ్లు నిరంతరం జరుగుతుండాలని కోరుకుంటానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం, భారత్, శ్రీలంక ఆదేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ సజావుగా సాగుతోంది. ఈ టోర్నీలో భారత్తో జరిగే మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్టు తొలుత పాకిస్తాన్ ప్రకటించింది. అయితే, ఐసీసీ చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పాక్ దిగివచ్చి మ్యాచ్ ఆడేందుకు సమ్మతం తెలిపింది.
దీనిపై మహ్మద్ హఫీజ్ స్పందిస్తూ, భారత్, పాక్ మ్యాచ్లు జరగాలని తానెప్పుడూ కోరుకుంటానని పేర్కొన్నాడు. ఆసియా కప్లో మాదిరిగా కాకుండా ఇకపై జరిగే మ్యాచ్లు పూర్తి క్రీడాస్ఫూర్తితో జరగాలన్నాడు. అందుకు ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.
'భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లకు నేనెప్పుడూ అనుకూలంగా ఉంటా. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ మొత్తం ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఇరుజట్ల మధ్య పోరు సజావుగా సాగుతుందని ఆశిస్తున్నా. ఇకపై తరచూ ఇరుజట్ల మధ్య మ్యాచ్లు జరగాలని కోరుకుంటున్నా. క్రికెట్కు రాజకీయాలను దూరంగా ఉంచాలి.
క్రికెట్ అభివృద్ధి, వ్యాప్తికి రెండు దేశాలు పూర్తిగా తమవంతు పాత్ర పోషించాలి. రాజకీయాల కారణంగా క్రికెట్ను ఎప్పటికీ ఆపకూడదు. ఫిబ్రవరి 15న భారత్, పాక్ మ్యాచ్ పూర్తి క్రీడాస్ఫూర్తితో జరగాలి. మనకు ఆసియా కప్ లాంటి మ్యాచ్లు అక్కర్లేదు. ఒకవేళ అలానే ఆడితే ఈ మ్యాచ్ను నేను అసలు చూడకపోవడమే మంచిది' అని హఫీజ్ పేర్కొన్నాడు.
చివరిసారిగా ఇరుజట్లు ఆసియా కప్లో మూడుసార్లు తలపడగా.. అన్నింటా భారత జట్టే గెలిచింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధిత కుటుంబాలకు సంఘీభావం తెలుపుతూ పాక్ ఆటగాళ్లతో భారత ప్లేయర్లు కరచాలనం చేయలేదు. తర్వాత ఇరుజట్ల ప్లేయర్ల కవ్వింపులు మ్యాచ్లను మరింత రసవత్తరంగా చేశాయి. ఫైనల్ విజయం సాధించిన భారత్ పీసీబీ చీఫ్ మోసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ఆసియా కప్ ట్రోఫీని అందుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఇకపై రెండు టీమ్ల ప్లేయర్లు క్రీడాస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాలని హఫీజ్ కోరాడు.