నేడు భారత్ - కివీస్ జట్ల అంతిమ పోరు - రూ.3 వేల టికెట్‌.. రూ.17 వేలు

narendra modi stadium
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు అభిమానులు అహ్మదాబాద్ నగరానికి పోటెత్తుతున్నారు. దీంతో విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలొచ్చాయి. సాధారణంగా ఢిల్లీ నుంచి అహ్మదాబాద్‌కు రూ.3 వేలుగా ఉన్న విమాన టికెట్‌ ధర.. ఇపుడు రూ.15 నుంచి 17 వేలు పలుకుతోంది. 
 
అలాగే, స్థానిక హోటల్స్‌ కూడా వసతి ధరనూ భారీగా పెంచేశాయి. రూ.5 వేలు ఉన్న గది ధర ఇప్పుడు రూ.20 వేలు అయింది. ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్స్‌ అయితే డీలక్స్‌ రూమ్‌కు రూ.2 లక్షలు, 36 వేలు కలిపి జీఎస్టీ వడ్డిస్తున్నాయి. అలాలగే, అహ్మదాబాద్ నగరానికి క్రికెట్ అభిమానుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే కూడా పలు ప్రాతాల నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. 

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనం

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనంభారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు పశ్చిమ బెంగాల్‌ ప్రభుత్వం ప్రొటోకాల్ కల్పించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తన పర్యటనలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై రాష్ట్రపతి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు.

హ్యాట్రిక్ కోసం మమతా బెనర్జీ ఎత్తు - పదో తరగతి పాస్ అయితే నెలకు రూ.1500

హ్యాట్రిక్ కోసం మమతా బెనర్జీ ఎత్తు - పదో తరగతి పాస్ అయితే నెలకు రూ.1500వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తిరిగి గెలిచి మూడోసారి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఇందుకోసం ఆమె ఓటర్లను ఆకర్షించేలా ప్రజా పథకాలను ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచి అధికారంలోకి వస్తే పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామంటూ ప్రకటించారు. ఇందుకోసం యువశక్తి పేరుతో ఓ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.

జీలకర్రబెల్లం తర్వాత బిగ్ ట్విస్ట్.. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి లేచి ప్రియుడితో పారిపోయిన వధువు

జీలకర్రబెల్లం తర్వాత బిగ్ ట్విస్ట్.. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి లేచి ప్రియుడితో పారిపోయిన వధువుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా మైలారంలో ఓ వధువు పెళ్లి మండపం నుంచి లేచిపోయింది. జీలకర్ర బెల్లం తర్వాత ఈ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. పెళ్లితంతు ప్రక్రియలో భాగంగా జీలకర్ర బెల్లం కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత వరుడు తాళి కట్టేందుకు సిద్ధమవుతుండగా వధువు పీటల మీద నుంచి లేచి వెళ్లిపోవడంతో వివాహ వేడుకలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది.

ఎంపీలో అమానుషం... 90 యేళ్ల వృద్దురాలిపై గ్యాంగ్ రేప్

ఎంపీలో అమానుషం... 90 యేళ్ల వృద్దురాలిపై గ్యాంగ్ రేప్మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖాండ్వాలో అమానుష ఘటన జరిగింది. 90 యేళ్ల వృద్ధురాలిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఇంట్లో ఒంటరిగా నిద్రిస్తున్న సమయంలో నలుగురు కామాంధుడులు వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ప్రస్తుతం బాధితురాలి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

AP Liquor Scam: రూ.441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ.. ఆ ముగ్గురికి?

AP Liquor Scam: రూ.441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ.. ఆ ముగ్గురికి?ఏపీలో జగన్ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు, రూ.4,000 కోట్లకు పైగా అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక మంది వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది. ఇంకా చాలామంది దర్యాప్తులో ఉన్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. తాజాగా కోర్టు అనుమతి పొందిన తర్వాత ఈడీ రూ.441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. అధికారుల ప్రకారం, ఈ ఆస్తులు కేసులోని ముగ్గురు కీలక నిందితులకు చెందినవి. వారిలో కసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, ఐఆర్ఎస్ అధికారి దొంతిరెడ్డి వాసుదేవ రెడ్డి ఉన్నారు.

పూనకాలు తెప్పిస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' - దమ్మున్నోడు దాటొచ్చంటున్న పవన్ (వీడియో)

పూనకాలు తెప్పిస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' - దమ్మున్నోడు దాటొచ్చంటున్న పవన్ (వీడియో)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మాస్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ చిత్రం కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీ సమీపిస్తుండటంతో మేకర్స్ ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది. తాజాగా ట్రైలర్ టీజర్ పేరుతో 40 సెకన్ల వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ వీడియో పూనకాలు తెప్పిస్తూ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

విజయ్-త్రిష: ఔను... వాళ్లిద్దరూ కలిసే వచ్చారు, వీడియో వైరల్

విజయ్-త్రిష: ఔను... వాళ్లిద్దరూ కలిసే వచ్చారు, వీడియో వైరల్తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఎవరిపైననా చర్చ జరుగుతుంది అంటే వారెవరో కాదు నటుడు విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత, నటి త్రిష. తాజాగా విజయ్-త్రిష ఇద్దరూ ఓ పెండ్లి వేడుకకి వచ్చి వెళ్లారు. అక్కడ జంటను దీవించి పూలబొకె ఇచ్చి మళ్లీ కలిసే వెళ్లారు. దీనిపై తమిళ తంబీలు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒకవైపు విజయ్ కుమార్తె కాన్వకేషన్ జరిగితే అక్కడికి వెళ్లేందుకు తీరిక లేని విజయ్‌కు త్రిషతో కలిసి పెళ్లికి వెళ్లేందుకు మాత్రం టైం దొరికిందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.మరోవైపు విజయ్ భార్య సంగీత వ్యవహారాన్ని కొలిక్కి తెచ్చేందుకు విజయ్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ కోలీవుడ్ సినీజనం చెప్పుకుంటున్నారు.

Bobby and Krish :: హృతిక్ రోషన్ తో దర్శకుడు బాబీ - కొత్తవారితో క్రిష్ చిత్రం ?

Bobby and Krish :: హృతిక్ రోషన్ తో దర్శకుడు బాబీ - కొత్తవారితో క్రిష్ చిత్రం ?తెలుగు దర్శకడుు బాబీ బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తో సినిమా చేయనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వార్తలను బట్టి బాబీ చెప్పిన కథకు హృతిక్ కథతో బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడని, వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని చెప్పబడింది. దర్శకుడిని "నీకు అలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి? నువ్వు నిజంగా ఏమి తింటావు?" అని హుత్రిక్ అడిగాడు - కథ అతనికి ఎంత నచ్చిందో చూపిస్తుంది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని సమాచారం. అయితే చిరంజీవితో బాబీ సినిమా కూడా వుంది. మరి అతి అయ్యాక చేస్తాడో, ముందుగా చేస్తాడో తెలియాల్సి వుంది.

Sanjay Dutt: స్కేల్.. టెన్షన్.. డెడ్లీ యాక్షన్ గా ధురంధర్: ది రివెంజ్ ట్రైలర్ రిలీజ్

Sanjay Dutt: స్కేల్.. టెన్షన్.. డెడ్లీ యాక్షన్ గా ధురంధర్: ది రివెంజ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈవెంట్ ధురంధర్ ది రివెంజ్ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ట్రైలర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సంచలనం, ఆల్ టైం బిగ్గెస్ట్ హిందీ చిత్రంగా నిలిచిన తర్వాత, ఇప్పుడు సీక్వెల్ రాబోతోంది, మరింత గొప్ప కాన్వాస్‌పై, తీవ్రతను పూర్తిగా కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది.

Varalakshmi : సరస్వతి సినిమా చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్

Varalakshmi : సరస్వతి సినిమా చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మించిన చిత్రం 'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదలై అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో ఘన విజయాన్ని సాధించి, సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.
