నేడు భారత్ - కివీస్ జట్ల అంతిమ పోరు - రూ.3 వేల టికెట్.. రూ.17 వేలు
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు అభిమానులు అహ్మదాబాద్ నగరానికి పోటెత్తుతున్నారు. దీంతో విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలొచ్చాయి. సాధారణంగా ఢిల్లీ నుంచి అహ్మదాబాద్కు రూ.3 వేలుగా ఉన్న విమాన టికెట్ ధర.. ఇపుడు రూ.15 నుంచి 17 వేలు పలుకుతోంది.
అలాగే, స్థానిక హోటల్స్ కూడా వసతి ధరనూ భారీగా పెంచేశాయి. రూ.5 వేలు ఉన్న గది ధర ఇప్పుడు రూ.20 వేలు అయింది. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అయితే డీలక్స్ రూమ్కు రూ.2 లక్షలు, 36 వేలు కలిపి జీఎస్టీ వడ్డిస్తున్నాయి. అలాలగే, అహ్మదాబాద్ నగరానికి క్రికెట్ అభిమానుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే కూడా పలు ప్రాతాల నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది.