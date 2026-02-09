భారత్తో ఆడుతారా లేదా?: పాక్ జట్టుకు ఐసీసీ 24 గంటల డెడ్ లైన్
టీ20 ప్రపంచకప్ ఆట మొదలైంది. ఐతే భారత జట్టుతో ఈ నెల 15న పాకిస్తాన్ జట్టు తలపడాల్సి వుండగా తమ జట్టు టీమిండియాతో ఆడబోదంటూ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనితో ఐసీసీ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ జరగకపోతే అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలు భారీ నష్టం చవిచూడాల్సి వస్తుంది. కనుక ఎలాగైనా ఈ మ్యాచ్ జరిగేలా చూసేందుకు ఐసీసీ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంది.
ఇందుకుగాను పాకిస్తాన్ జట్టుకు 24 గంటల డెడ్ లైన్ విధించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తామేమీ తక్కువ తినలేదన్నట్లు పాకిస్తాన్ సైతం ఐసీసీ ముందు 3 షరతులు పెట్టిందట. వాటిలో మొదటిది ఏంటంటే... బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ అభివృద్ధి కోసం ఐసీసీ మరిన్ని నిధులు ఇవ్వాలి. టీ20 ప్రపంచకప్ పోటీల్లో బంగ్లాదేశ్ జట్టు పాల్గొనకపోయినా పార్టిసిపేషన్ ఫీజు మంజూరు చేయాలన్నది రెండోది. ఇక మూడో కండిషన్ ఏంటంటే.. బంగ్లాదేశ్కి ఐసీసీ ఈవెంట్ ఆతిథ్య హక్కులు ఇవ్వాలట. ఈ 3 గొంతెమ్మ కోర్కెలు తీర్చకపోతే భారతజట్టుతో ఆడాలో లేదో నిర్ణయం తీసుకుంటారట.
మరోవైపు భారత్-పాక్ మ్యాచ్ పైన తుది నిర్ణయం ఐసీసీదేనని బీసీసీఐ వెల్లడించింది. ఈ మ్యాచ్ విషయంలో ఐసీసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి తాము కట్టుబడి వుంటామని వెల్లడించింది.