బుధవారం, 11 మార్చి 2026
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 11 మార్చి 2026 (18:33 IST)

ప్రపంచ కప్ టోర్నీ: రికార్డు స్థాయిలో ప్రైజ్‌మనీ.. టీమిండియాకు రూ.25కోట్లు

Team India
ప్రపంచ కప్ ట్వంటీ-20 టోర్నమెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఐసిసి బుధవారం రికార్డు స్థాయిలో 11.25 మిలియన్ డాలర్ల ఆటగాళ్ల ప్రైజ్‌మనీని పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది ప్రపంచ ఛాంపియన్స్ టీమిండియా 2,639,423 డాలర్లు (సుమారు రూ. 25 కోట్లు) అందుకుంది. 
 
టోర్నమెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఆటగాళ్ల ప్రైజ్‌మనీని పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ బుధవారం ప్రకటించింది. భారత్ న్యూజిలాండ్‌ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించి వరుసగా రెండవసారి ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఆటగాళ్లకు ప్రైజ్‌మనీని పెంచడం, క్రికెట్ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా 2024లో ప్రవేశపెట్టబడిన ఐసిసి టోర్నమెంట్ ప్రైజ్ మనీని పెంచింది. 
 
ఈ క్రమంలో రన్నరప్ న్యూజిలాండ్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టు 1,422,692 డాలర్లు (సుమారు రూ. 13 కోట్లు) సంపాదించగా, సెమీఫైనలిస్టులైన దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్ వరుసగా రూ.9.24కోట్లు, రూ.8.96 కోట్లు అందుకున్నాయి. ఇతర టాప్ ఫినిషర్లలో, వెస్టిండీస్ క్రికెట్ జట్టు 538,269 డాలర్లు అందుకోగా, శ్రీలంకలో అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడిన పాకిస్తాన్ జట్టు 522,692 డాలర్లు అందుకుంది. అదేవిధంగా జింబాబ్వే జాతీయ క్రికెట్ జట్టు 491,538 డాలర్లు, శ్రీలంక 475,962 డాలర్లు అందుకుంది.
 
సూపర్ 8 దశలో ఎలిమినేట్ అయిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ గ్రూప్ ఒక్కొక్కటి 309,808 డాలర్లు సంపాదించాయి. అదే సమయంలో, స్కాట్లాండ్ 278,654 డాలర్లు అందుకోగా, ఐర్లాండ్ 271,731 డాలర్లు గెలుచుకుంది. ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, నేపాల్ అనే నాలుగు జట్లు ఒక్కొక్కటి 256,154 డాలర్లు అందుకున్నాయి. చివరగా, కెనడా, నమీబియా, ఒమన్‌లకు ఒక్కొక్కటికి 225,000 డాలర్లు లభించింది.

