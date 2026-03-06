ఇంగ్లండ్పై విజయం నమ్మశక్యం కావడం లేదు : సూర్యకుమార్ యాదవ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, గురువారం రాత్రి ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్తో జరిగిన నరాలు తెగే ఉత్కంఠ భరితమైన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ ఏడు పరుగులతో విజయభేరీ మోగించింది. దీనిపై భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్పందించారు.
ఇదొక నమ్మశక్యం కాని అనుభూతి అని వ్యాఖ్యానించాడు. కీలక సమయంలో రాణించిన బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్తో పాటు బౌలర్లను, ముఖ్యంగా జస్ప్రీత్ బూమ్రాను కొనియాడాడు. ఈ విజయంలో ఫీల్డింగ్ కోచ్ టి.దిలీప్ పాత్రను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించాడు.
ఒక దశలో జాకబ్ బెథెల్ (45 బంతుల్లో 100) అద్భుత సెంచరీతో ఇంగ్లండ్ సులువుగా గెలిచేలా కనిపించింది. చివరి మూడు ఓవర్లలో ఇంగ్లండ్ విజయానికి 45 పరుగులు అవసరమైన దశలో భారత బౌలర్లు అద్భుతం చేశారు. జస్ప్రీత్ బూమ్రా 18వ ఓవర్లో కేవలం 6 పరుగులే ఇచ్చి ఇంగ్లండ్పై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచాడు. ఆ తర్వాతి ఓవరులో హార్దిక్ పాండ్యా 9 పరుగులిచ్చి కీలకమైన సామ్ కరన్ వికెట్ పడగొట్టడంతో మ్యాచ్ పూర్తిగా భారత్ వైపు మొగ్గింది. ఈ పోరాట పటిమతో భారత్ చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందుకుంది.
'జట్టులోకి వచ్చినప్పుడు సంజూ శాంసన్ను తన బాధ్యత ఏంటో తెలుసు. జట్టుకు అవసరమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇంగ్లండ్ ఛేజింగ్లో ఉన్నప్పటికీ, మా బౌలర్లు మ్యాచ్ను లాగేసుకున్న తీరు నమ్మశక్యం కానిది. బూమ్రా ఎంత సమర్థుడో అందరికీ తెలుసు' అని సూర్యకుమార్ పేర్కొన్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో భారత ఫీల్డింగ్ కూడా మెరుగైంది. గతంలో 13 క్యాచ్లు జారవిడిచిన జట్టు, ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించింది. అక్షర్ పటేల్ పట్టిన అద్భుత క్యాచ్ను ఉదహరిస్తూ, ఫీల్డింగ్ కోచ్ టి.దిలీప్కు క్రెడిట్ ఇవ్వాలని సూర్య అన్నాడు.