పాకిస్తాన్ జట్టుపై ఎలాంటి ఆంక్షలు వుండవు, ఎందుకంటే అది పాక్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం: పీసీబి
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో పాల్గొనడానికి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం జాతీయ జట్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమ్ ఇండియాతో జరిగే మ్యాచ్లో మైదానంలోకి దిగవద్దని వారికి సూచించింది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(పీసీబీ), ఐసీసీ మాజీ ఛైర్మన్ ఎహసాన్ మణి ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. జట్టుపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించే అవకాశం వుండదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలను మాత్రమే పాటిస్తున్నందున ఆ జట్టు ఆంక్షల నుండి తప్పించుకుంటుందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ... ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటిస్తే పాకిస్థాన్పై ఎలాంటి ఆంక్షలు ఉండవు. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ మ్యాచ్లను పాకిస్థాన్లో ఆడటానికి భారతదేశం నిరాకరించడానికి అదే ఆధారం. మీరు ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కలిగి ఉండకూడదు. కాబట్టి, దురదృష్టవశాత్తు, మళ్లీ అదే విషయానికి రావలసి వచ్చింది, సమస్యను పరిష్కరించడానికి బదులుగా ఐసీసీ కేవలం ప్రేక్షకపాత్ర వహించి చూస్తూ ఉండిపోయింది అని స్పోర్ట్స్టార్ పత్రిక మణి చెప్పినట్లుగా జోడించింది.