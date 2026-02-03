మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (12:39 IST)

పాకిస్తాన్ జట్టుపై ఎలాంటి ఆంక్షలు వుండవు, ఎందుకంటే అది పాక్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం: పీసీబి

2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో పాల్గొనడానికి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం జాతీయ జట్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమ్ ఇండియాతో జరిగే మ్యాచ్‌లో మైదానంలోకి దిగవద్దని వారికి సూచించింది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(పీసీబీ), ఐసీసీ మాజీ ఛైర్మన్ ఎహసాన్ మణి ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. జట్టుపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించే అవకాశం వుండదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలను మాత్రమే పాటిస్తున్నందున ఆ జట్టు ఆంక్షల నుండి తప్పించుకుంటుందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
 
ఆయన మాట్లాడుతూ... ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటిస్తే పాకిస్థాన్‌పై ఎలాంటి ఆంక్షలు ఉండవు. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లను పాకిస్థాన్‌లో ఆడటానికి భారతదేశం నిరాకరించడానికి అదే ఆధారం. మీరు ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కలిగి ఉండకూడదు. కాబట్టి, దురదృష్టవశాత్తు, మళ్లీ అదే విషయానికి రావలసి వచ్చింది, సమస్యను పరిష్కరించడానికి బదులుగా ఐసీసీ కేవలం ప్రేక్షకపాత్ర వహించి చూస్తూ ఉండిపోయింది అని స్పోర్ట్‌స్టార్ పత్రిక మణి చెప్పినట్లుగా జోడించింది.
 

తితిదే ఉద్యోగి నుంచి నన్ను రక్షించండి అయ్యా సీఎం గారూ, డిప్యూటీ సీఎం గారూ: బాధితురాలు వీడియో

తితిదే ఉద్యోగి నుంచి నన్ను రక్షించండి అయ్యా సీఎం గారూ, డిప్యూటీ సీఎం గారూ: బాధితురాలు వీడియోఅయ్యా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అయ్యా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారు నన్ను రక్షించండి అంటూ ఓ మహిళ వీడియోలో కన్నీటిపర్యంతమవుతూ వేడుకుంటూ వుంది. తనను హత్య చేసేందుకు తితిదేలో ఉద్యోగిగా వున్న తన భర్త క్రాంతికుమార్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు నిత్యం వెంబడిస్తున్నారనీ, నన్ను అంతమొందిస్తారనే భయం కలుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ వీడియోలో ఆమె మాట్లాడుతూ... టిటిడి నాకు ఇచ్చిన షాపును అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చూస్తున్నారు. నాకు, నా బిడ్డకు వున్న ఏకైక జీవనాధారాన్ని లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు. నాకు తీవ్రమైన ప్రాణహాని వుంది.

బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్టుకు నవ్యాంధ్రకు గేమ్ ఛేంజర్ : రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్

బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్టుకు నవ్యాంధ్రకు గేమ్ ఛేంజర్ : రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్దేశంలో కొత్తగా చేపట్టనున్న బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్టు నవ్యాంధ్రకు గేమ్ ఛేంజర్ వంటివని కేంద్ర రైల్వే శాఖామంత్రి అశ్వని వైష్ణవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గిపోవడంతో రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు.

సర్పంచ్ పదవిపై ఆశ... కన్న కుమార్తెను మట్టుబెట్టిన తండ్రి

సర్పంచ్ పదవిపై ఆశ... కన్న కుమార్తెను మట్టుబెట్టిన తండ్రిసర్పంచ్ పదవిపై ఉన్న ఆశ ఓ కన్నతండ్రిని కసాయివాడిగా మార్చేసింది. ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే పోటీకి అనర్హుడు అనే నిబంధనే అతన్ని కర్కోటకుడిగా మార్చేసింది. ఫలితంగా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న ఓ కన్నతండ్రి.. ఓ చిన్నారని నీటిలోపడేసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి ఠాణా పరిధిలో జరిగింది.

అరవ శ్రీధర్ వ్యవహారంలో పవన్‌ కల్యాణ్, జనసేనను లాగొద్దు.. మహిళా ఉద్యోగి

అరవ శ్రీధర్ వ్యవహారంలో పవన్‌ కల్యాణ్, జనసేనను లాగొద్దు.. మహిళా ఉద్యోగిరైల్వే కోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌కు సంబంధించిన వ్యవహార బాధితురాలిగా పేర్కొంటున్న మహిళా ఉద్యోగి తాజా సెల్ఫీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఈ వ్యవహారాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆరోపించింది. రాజకీయ నేతలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. తన వ్యక్తిగత అంశాన్ని రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఉపయోగిస్తూ జనసేన పార్టీకి, ముఖ్యంగా పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆమె పేర్కొంది. రాజకీయం చేసి పవన్ కల్యాణ్ పేరు చెడగొట్టొద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేసింది. పవన్ కల్యాణ్ నీతిగా జీవించే వ్యక్తి అని, బ్రోకర్ రాజకీయాల వల్ల ఆయనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది.

రెండు లక్షలు ఇవ్వకుంటే ఆ కేసు పెడతా.. హనీట్రాప్.. బాధితుడు ఏం చేశాడంటే?

రెండు లక్షలు ఇవ్వకుంటే ఆ కేసు పెడతా.. హనీట్రాప్.. బాధితుడు ఏం చేశాడంటే?ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో హానీ ట్రాప్ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా, తిరువూరులో ఓ బాధితుడి నుంచి ఓ మహిళ ఉంగరం, రూ.5వేల నగదు కాజేసింది. అంతేగాకుండా.. రూ.2లక్షలు డిమాండ్ చేసిందని వెలుగులోకి వచ్చింది. హనీట్రాప్ మోసాలకు గురైన బాధితులు పరువుపోతుందన్న భయంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి వెనుకడుగు వేస్తుంటారు. కానీ ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన బాధితుడు మాత్రం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితురాలైన మహిళను అరెస్ట్ చేశారు.

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలు

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలుసంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజైంది. ఈ ట్రైలర్ బాగుందంటూ ప్రశంసలు అందించారు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఆయన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" ట్రైలర్ ను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది నేరుగా హృదయాల్లోంచి చెప్పిన ప్రేమ కథ అంటూ అప్రిషియేట్ చేశారు. తమ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ నుంచి వచ్చిన ప్రశంసలతో "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ టీమ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది.

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకం

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకంమంచిమాటలతో చెబితే జనం పట్టించుకోరు అనుకుంటున్నారేమోగానీ ఇటీవలి కాలంలో పలు సినిమాల్లో ద్వంద్వార్థాలు, బూతులతో రెచ్చిపోతున్నారు. సినిమాల్లో సంగతి అలా వుంచితే ఇప్పుడు ఏకంగా చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తాలో నటించిన చంద్రహాస్ అనే నటుడు పచ్చిబూతులతో ఓ పాట పాడాడు. ఈ బూతుపాట సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతోంది. కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే ఇలాంటి జుగుప్సకరమైన భాషను వాడుతూ, జనం దృష్టిలో పడేందుకు చేస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి దారుణమైన బూతులను ఏకంగా స్టేజిపైనే మాట్లాడుతూ, పాటలు కూడా పాడుతుంటే ఆ సినిమాలను మనం ప్రోత్సహించాలా... మీరే ఆలోచన చేయండి అంటూ కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా అంతగా ఆదరణ ఉండేది కాదు. కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా రీమేక్‌లు అని, తక్కువ బడ్జెట్‌తో తీస్తారని చాలా మంది నమ్మేవారు. ఆ అభిప్రాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అయితే, కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలు ఆ ఇమేజ్‌ను పూర్తిగా చెరిపేశాయి. బలమైన కథాంశం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో భారీ స్థాయిలో, అధిక బడ్జెట్‌తో సినిమాలు నిర్మించగలమని ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయి.

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్రామ్ చరణ్ ప్రజెంట్స్ లో నిఖిల్ సిద్ధార్థ పాన్-ఇండియా చిత్రం 'ది ఇండియా హౌస్' షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వి మెగా పిక్చర్స్‌తో కలిసి ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కార్తికేయ 2 వంటి దేశవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన చిత్రాలని అందించిన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. సాయి మంజ్రేకర్ కథానాయిక. అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ వంశీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.
