Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (15:58 IST)

Travis Scott: ఆన్‌లైన్‌లో ట్రోల్స్ ఎదురయ్యాయి.. ట్రావిస్ హెడ్ భార్య జెస్సికా

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ, ట్రావిస్ హెడ్‌ల మధ్య మైదానంలో జరిగిన వాగ్వాదం ఇప్పుడు క్రికెట్ మైదానాన్ని దాటి వివాదాన్ని సృష్టించింది. ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియా వేదికల అంతటా తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది. 
 
మ్యాచ్ తర్వాత తనకు, తన కుటుంబానికి ఆన్‌లైన్‌లో దూషణాత్మక సందేశాలు వచ్చాయని ట్రావిస్ హెడ్ భార్య జెస్సికా వెల్లడించారు. ఆమె ప్రకారం, మే 22న జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ, హెడ్‌ల మధ్య మైదానంలో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ట్రోలింగ్ తీవ్రమైంది. ఈ పరిస్థితి ఆ కుటుంబానికి గణనీయమైన మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించినట్లు సమాచారం. 
 
2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ తర్వాత తాను ఎదుర్కొన్న వ్యతిరేకతను ఈ ఆన్‌లైన్ దూషణలు గుర్తు చేశాయని జెస్సికా అన్నారు. అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో ట్రావిస్ హెడ్ మ్యాచ్ గెలిపించే సెంచరీ సాధించగా, ఆస్ట్రేలియా జాతీయ క్రికెట్ జట్టు భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టును ఓడించింది. తాజా వివాదం తర్వాత ఆనాటి జ్ఞాపకాలు తిరిగి వచ్చాయని ఆమె వివరించారు. ఆస్ట్రేలియన్ మీడియా సంస్థ 'ది అడ్వర్టైజర్'తో మాట్లాడుతూ, తన సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆన్‌లైన్ దూషణలకు గురయ్యారని జెస్సికా చెప్పారు. 
 
సోషల్ మీడియాలో అనేక కలవరపరిచే సందేశాలతో తాను నిద్రలేచానని జెస్సికా వెల్లడించారు. ఈ అనుభవం మానసికంగా అలసిపోయేలా, తీవ్రంగా కలతపెట్టేలా ఉందని జెస్సికా వర్ణించారు. ఆధునిక క్రీడా సంస్కృతిలో సోషల్ మీడియాలో పెరుగుతున్న విషపూరిత వాతావరణంపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ప్రకారం, క్రికెటర్లు, వారి కుటుంబాలు ఆటకు దూరంగా సాధారణ వ్యక్తులేనన్న విషయాన్ని చాలా మంది అభిమానులు మర్చిపోతున్నారు. 
 
క్రికెట్‌లో పోటీతత్వం, భావోద్వేగాలు సహజమే అయినప్పటికీ, వ్యక్తిగత దాడులు ఎప్పుడూ హద్దులు దాటకూడదని జెస్సికా అన్నారు. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలింగ్ ఇన్నింగ్స్ సమయంలో కోహ్లీ, హెడ్‌ల మధ్య ఉద్రిక్తత మొదలైనట్లు సమాచారం. కోహ్లీ మైదానంలో స్పష్టంగా దూకుడుగా కనిపించాడు.
 
మిడ్ వికెట్ వద్ద హెడ్ వైపు సైగలు చేస్తూ కనిపించాడు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్‌లో, ఫీల్డింగ్ స్థానాలు మార్చుకుంటున్నప్పుడు ఇద్దరు ఆటగాళ్ల మధ్య మరోసారి కొద్దిసేపు మాటల యుద్ధం జరిగింది. డెత్ ఓవర్లలో ఆర్‌సిబి కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్‌ను అవుట్ చేసి హెడ్ చివరకు ఆటలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 
 
మ్యాచ్ తర్వాత, పోస్ట్-మ్యాచ్ అభినందనల సమయంలో కోహ్లీ హెడ్‌తో కరచాలనం చేయకుండా తప్పించుకున్నాడని ఒక వైరల్ క్లిప్ అభిమానులను నమ్మేలా చేయడంతో ఆన్‌లైన్‌లో మరో సంఘటన దృష్టిని ఆకర్షించింది. కోహ్లీ పాట్ కమిన్స్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ వంటి ఆటగాళ్లను పలకరిస్తూ కనిపించగా, అతను హెడ్‌ను పూర్తిగా విస్మరించాడని చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ క్లిప్ త్వరగా వైరల్ అయ్యి, ఆన్‌లైన్‌లో క్రికెట్ అభిమానుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలను సృష్టించింది. కొందరు అభిమానులు కోహ్లీ దూకుడు వైఖరిని పోటీ క్రికెట్‌లో ఒక భాగంగా సమర్థించగా, మరికొందరు అభిమాన బృందాల మధ్య పెరుగుతున్న విషపూరిత వాతావరణాన్ని విమర్శించారు. 
 
భారత మాజీ ఆల్-రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ఆ తర్వాత ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, అధిక ఒత్తిడి ఉండే మ్యాచ్‌లలో ఇలాంటి ఉద్రేకపూరిత క్షణాలు సర్వసాధారణమని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆటగాళ్ల కుటుంబాలపై చేసిన దూషణలు క్రికెట్‌లో అభిమానుల ప్రవర్తన, ఆన్‌లైన్ ద్వేషంపై మరోసారి తీవ్రమైన చర్చను రేకెత్తించాయి. 
 
సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఆరోగ్యకరమైన క్రీడా సంస్కృతిని కొనసాగించడానికి మరింత బలమైన అవగాహన అవసరమని చాలా మంది అభిమానులు, నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
