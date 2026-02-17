మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (15:14 IST)

క్రికెట్ లెజెండ్‌‍ ఇమ్రాన్‌కు మెరుగైన వైద్యం అందించండి... పాక్ సర్కారును కోరిన క్రికెటర్లు

పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, క్రికెట్ లెజెండ్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వివిధ దేశాలకు చెందిన పలువురు క్రికెటర్లు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు 14 మంది క్రికెటర్ల సంతకాలతో కూడిన ఓ ప్రకటనను తాజాగా విడుదల చేశారు. 
 
పలు అవినీతి ఆరోపణలతో పాటు దేశ ద్రోహం కేసులో అరెస్టయి జైల్లో ఉంటున్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన కుడికంటి చూపు దాదాపు 85 శాతం మేరకు కోల్పోయినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు అంతర్జాతీయంగా మద్దతు తలభిస్తోంది. ఇమ్రాన్‌కు తక్షణం మెరుగైన వైద్యం అందించాలని పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 
 
14 మంది సంతకాలు చేసిన ఒక ప్రకటనను మీడియాకు విడుదల చేశారు. వారిలో భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్లు కపిల్ దేవ్‌, సునీల్ గావస్కర్ ఉన్నారు. వారిద్దరితో పాటు సంతకాలు చేసిన వారిలో మాజీ కెప్టెన్లు మైఖెల్ అథర్టన్‌, అలన్‌ బోర్డర్, మైఖెల్ బ్రేర్‌లీ, గ్రెగ్ చాపెల్, ఇయాన్ చాపెల్, బెలిందా క్లాక్‌, డేవిడ్ గ్రోవర్, కిమ్ హ్యూస్‌, నాజిర్ హుస్సేన్‌, క్లైవ్‌ లాయిడ్, స్టీఫెన్ వా, జాన్ రైట్ ఉన్నారు.
 
పలు కేసుల్లో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌.. గత కొన్ని రోజులుగా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇటీవల చర్చనీయాంశమైంది. రావల్పిండిలోని జైల్లో ఉన్న ఆయనపై అక్కడి సిబ్బంది అమానవీయంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని సమాచారం. జైలు గదిలో సుదీర్ఘకాలంగా ఒంటరిగా ఉంచడంతో ఆయన కంటి చూపు కోల్పోతున్నారని, ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిస్తోందని తెలిసింది. 
 
ఈ మేరకు పాక్ సుప్రీంకోర్టు నియమించిన న్యాయవాది పరిశీలనలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు.. వెంటనే ఆయనకు వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా.. ఇమ్రాన్‌ కెప్టెన్సీలోనే 1992లో పాక్ జట్టు వరల్డ్ కప్ గెలిచింది.

