ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని సరికొత్త విధ్వంసం.. ఎవరు సృష్టించారబ్బా?
ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని సరికొత్త విధ్వంసం నమోదైంది. భారత యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రీజ్లో తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఫలితంగా పలు అంతర్జాతీయ, దేశీవాళీ రికార్డులను తుడిచిపెట్టేశాడు. కేవలం 52 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ బాది ప్రపంచ వన్డే క్రికెట్ను నివ్వెరపరిచాడు. లిస్ట్-ఏ-వన్డే చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ద్విశతకంగా ఇది నమోదైంది. అంతకుముందు చాడ్ బౌవ్స్ 103 బంతుల్లో నెలకొల్పిన ప్రపంచ రికార్డును వైభవ్ సగానికి సగం బంతుల్లోనే బద్ధలు కొట్టేశాడు. గతంలో ఎన్.జగదీశన్ (114 బంతులు), హ్యారీ బ్రూక్ (114 బంతులు) పేరిట ఉన్నరికార్డులన్నీ ఈ సునామీ ధాటికి కొట్టుకుపోయాయి.
దోహా వేదికగా యూఏఈతో జరిగిన ఏసీసీ మెన్స్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026 గ్రూపు-బి పోరులో వైభవ్ బ్యాటింగ్కు దిగి ప్రత్యర్థి బౌలర్లు బెంబేలెత్తిపోయేలా బ్యాటింగ్ చేశాడు. క్రీజులో చివరి క్షణం వరకు నిలిచి సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. ఒకే ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 28 సిక్సర్లు బాది యూవత్ ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్సర్ల ఆల్టైమ్ వరల్డ్ రికార్డును లిఖించాడు. 2024 రంజీ ట్రోఫీలో హైదరాబాద్ బ్యాటర్ తన్మయ్ అగర్వాల్ కొట్టిన 26 సిక్సర్ల రికార్డును వైభవ్ అధిగమించాడు. న్యూజిలాండ్ విధ్వంసక బ్యాటర్ కొలిన్ మన్రో, ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు డార్సీ షార్ట్ పేరిట ఉన్న 23 సిక్సర్లు రికార్డు బద్ధలైపోయాయి.
వైభవ్ ఆడిన ఈ నమ్మశక్యంకాని ఇన్నింగ్స్లో మొదట కేవలం 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సునామీలా విరుచుకుపడుతూ 28 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. ఫలితంగా లిస్ట్ ఏ క్రికెట్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డు బద్ధలుకొట్టాడు. ఆ తర్వాత 40 బంతుల్లో 150 రన్స్ మార్కును అధికమించాడు. ఇది కూడా ఓ రికార్డే కావడం గమనార్హం.
అక్కడితే ఆగకుండా అదే బ్యాటింగ్ జోరును కొనసాగిస్తూ 52 బంతుల్లోనే 200 పరుగులు చేశాడు. లిస్ట్-ఏ చరిత్రలో వేగవంతమైన సెంచరీ, ఫాస్టెస్ట్ 150, అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ ఇలా అన్ని రికార్డులను ఒకే మ్యాచ్లో నెలకొల్పిన ఏకైక ఆటగాడిగా నిలిచాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ ధాటికి ఇండియా-ఏ కేవలం 5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు పూర్తి చేసుకుని సరికొత్త జట్టు రికార్డును సైతం నమోదు చేసింది.