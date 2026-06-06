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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (13:49 IST)

2026 ఆసియా క్రీడలు.. బీసీసీఐ ప్రకటించిన జట్టులో సూర్యవంశీకి చోటు

Vaibhav Suryavanshi
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (13:46 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (13:49 IST)
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జపాన్‌లో జరగనున్న 2026 ఆసియా క్రీడల కోసం బీసీసీఐ శనివారం ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యుల భారత జట్టులో, టీనేజ్ బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి చోటు దక్కింది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ జట్టుకు నాయకత్వం వహించనుండగా, తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్‌గా నియమితులయ్యారు. 
 
జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, అక్షర్ పటేల్ మరియు వాషింగ్టన్ సుందర్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు కూడా ఈ జట్టులో ఉన్నారు. 
 
ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ టోర్నమెంట్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో భారత్ తరఫున అత్యుత్తమ యువ ప్రతిభావంతులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన తర్వాత సూర్యవంశీకి ఈ అవకాశం లభించింది. దేశంలోని ప్రముఖ స్టార్ ఆటగాళ్లతో కలిసి ఖండాంతర వేదికపై తన ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశం అతనికి దక్కనుంది.
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సెల్వి

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